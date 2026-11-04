Kitchen Tips: జిడ్డు పట్టిన స్టీల్ నూనె క్యాన్లను ఈజీగా క్లీన్ చేసే టిప్స్ ఇవిగో!
Kitchen Tips: చాలామంది వంట నూనెను స్టీల్ క్యాన్లలో నిల్వ చేస్తుంటారు. అయితే కొద్దిరోజులకే వాటిపై జిడ్డు పేరుకుపోతుంది. ముఖ్యంగా క్యాన్ మూత చుట్టూ, బయట నూనె మరకలు పడతాయి. అయితే కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలతో ఈ జిడ్డును ఈజీగా క్లీన్ చేయవచ్చు. అవేంటో చూద్దాం.
నూనె క్యాన్లను ఈజీగా క్లీన్ చేసే టిప్స్
సాధారణంగా నూనె క్యాన్లపై కొద్దిరోజులకే జిడ్డు పేరుకుపోతుంటుంది. క్యాన్ బయట భాగం చేతులకు అంటుకునేలా మారడమే కాకుండా, మూత చుట్టూ కూడా నూనె మరకలు పడతాయి. సబ్బుతో రుద్దినా కొన్నిసార్లు ఈ జిడ్డు వదలదు. దీంతో స్టీల్ క్యాన్లు చూడటానికి అసహ్యంగా కనిపిస్తాయి. అయితే కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు పాటిస్తే ఈ సమస్యను సులభంగా పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఇంట్లోనే అందుబాటులో ఉండే కొన్ని పదార్థాలతో జిడ్డు పట్టిన స్టీల్ నూనె క్యాన్లను శుభ్రం చేసుకోవచ్చు. ఆ చిట్కాలేంటో తెలుసుకుందాం.
డిష్వాష్ లిక్విడ్
స్టీల్ నూనె క్యాన్లపై పేరుకుపోయిన జిడ్డును తొలగించడానికి డిష్వాష్ లిక్విడ్ చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ముందుగా క్యాన్ బయట భాగాన్ని గోరువెచ్చని నీటితో తడపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా డిష్వాష్ లిక్విడ్ను స్పాంజ్ లేదా మెత్తని గుడ్డపై వేసి క్యాన్ మొత్తం నెమ్మదిగా రుద్దాలి. నూనె మరకలు ఎక్కువగా ఉన్న చోట కొంచెం ఎక్కువగా రుద్దాలి. తర్వాత శుభ్రమైన నీటితో కడిగి పొడి గుడ్డతో తుడవాలి.
బేకింగ్ సోడా
స్టీల్ క్యాన్లపై పాత జిడ్డు మరకలు పేరుకుపోయినప్పుడు బేకింగ్ సోడా ఉపయోగించవచ్చు. ఇందుకోసం ఒక చిన్న గిన్నెలో రెండు చెంచాల బేకింగ్ సోడా తీసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు కలిపి పేస్ట్లా తయారు చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని జిడ్డు మరకలు ఉన్న చోట రాసి 5 నుంచి 10 నిమిషాలు ఉంచాలి. ఆ తర్వాత మెత్తని స్పాంజ్తో నెమ్మదిగా రుద్దాలి. నీటితో శుభ్రం చేసి పొడి గుడ్డతో తుడవాలి.
వెనిగర్తో కూడా..
వెనిగర్ కూడా వంటగదిలో శుభ్రత కోసం ఉపయోగించే సాధారణ పదార్థాల్లో ఒకటి. ముఖ్యంగా స్టీల్ క్యాన్లపై పేరుకుపోయిన జిడ్డు మరకలను తొలగించడానికి దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఒక కప్పు నీటిలో కొద్దిగా వైట్ వెనిగర్ కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మెత్తని గుడ్డపై వేసి క్యాన్ బయట భాగాన్ని రుద్దాలి. మరకలు ఎక్కువగా ఉన్న చోట కొద్దిసేపు ఉంచి మళ్లీ రుద్దాలి. తర్వాత శుభ్రమైన తడి గుడ్డతో తుడిచి పూర్తిగా ఆరబెట్టాలి.
నిమ్మరసం
నిమ్మకాయలో ఉండే సహజ ఆమ్ల గుణాలు కొన్ని రకాల మరకలను తొలగించడంలో సహాయపడతాయి. ఇందుకోసం ఒక నిమ్మకాయను సగానికి కోసి దాని రసాన్ని కొద్దిగా నీటిలో కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మెత్తని గుడ్డతో క్యాన్ బయట భాగానికి రుద్దాలి. ఆ తర్వాత సాధారణ నీటితో శుభ్రం చేసి పొడి క్లాత్ తో తుడవాలి. అయితే నిమ్మరసాన్ని స్టీల్పై ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు.
గోరువెచ్చని నీరు
నూనె మరకలను తొలగించడంలో గోరువెచ్చని నీరు కూడా సహాయపడుతుంది. సాధారణ చల్లటి నీటితో పోలిస్తే గోరువెచ్చని నీటిలో జిడ్డు కొంత సులభంగా తొలగుతుంది. అందుకే క్యాన్ బయట భాగాన్ని ముందుగా గోరువెచ్చని నీటితో తడిపి, ఆ తర్వాత డిష్వాష్ లిక్విడ్తో శుభ్రం చేయాలి. మరీ వేడినీటిని ఉపయోగించకూడదు.
నూనె క్యాన్లపై జిడ్డు పేరుకుపోకుండా ఉండాలంటే వాటిని క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయాలి. నూనె పోసిన ప్రతిసారీ క్యాన్ బయట భాగాన్ని పొడి గుడ్డతో తుడిస్తే మరకలు పేరుకుపోవు. అలాగే క్యాన్ను ఎప్పుడూ పొడి ప్రదేశంలో ఉంచాలి.