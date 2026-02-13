Love Facts : ఒక మనిషి జీవితంలో ఎన్నిసార్లు ప్రేమలో పడతారో తెలుసా? షాకింగ్ నిజాలు
Relationship Facts : జీవితంలో మనిషి సగటున రెండుసార్లు మాత్రమే గాఢమైన ప్రేమలో పడతారని కిన్సే ఇన్స్టిట్యూట్ తాజా సర్వేలో తేలింది. 10 వేల మందిపై జరిపిన ఈ పరిశోధనలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
మనం నిజంగా ఎన్నిసార్లు ప్రేమలో పడతాం?
వాలెంటైన్స్ డే దగ్గర పడింది. ప్రేమ సందడి మొదలైంది. మన స్క్రీన్లు, వీధులు అన్నీ గులాబీలు, హార్ట్ సింబల్స్తో నిండిపోతున్నాయి. మనం టాలీవుడ్, బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ ఇలా చాలానే ప్రేమకథలు చూస్తూ పెరుగుతాం. పుస్తకాలు, పాటలు అన్నీ గాఢమైన ప్రేమ గురించి గొప్పగా చెబుతాయి. ఆ ఫీలింగ్, నిద్రలేని రాత్రులు, అదోరకమైన మత్తు.. అంతా మ్యాజిక్లా అనిపిస్తుంది. కానీ నిజంగా అలాంటి ప్రేమ అనుభూతి మనకు ఎన్నిసార్లు కలుగుతుంది? కిన్సే ఇన్స్టిట్యూట్ చేసిన ఓ కొత్త అధ్యయనం ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పే ప్రయత్నం చేసింది. ఆ ఫలితాలు చాలామందిని ఆశ్చర్యపరచవచ్చు.
కిన్సే ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందిన పరిశోధకులు 18 నుండి 99 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు గల 10,036 మంది అమెరికన్ సింగిల్స్పై ఒక సమగ్ర సర్వే నిర్వహించారు. "మీ జీవిత కాలంలో మీరు ఎన్నిసార్లు గాఢమైన ప్రేమలో పడ్డారు?" అనే ఒకే ఒక సూటి ప్రశ్నను వారిని అడిగారు. ఈ సర్వేలో తేలిన సగటు సమాధానం 2.05. అంటే, ఒక సాధారణ మనిషి తన జీవితంలో కేవలం రెండుసార్లు మాత్రమే నిజమైన, గాఢమైన ప్రేమను అనుభవిస్తారని ఈ అధ్యయనం వెల్లడించింది.
ఈ సర్వే ఫలితాల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి:
• 14% మంది: తాము ఇప్పటివరకు ఒక్కసారి కూడా ప్రేమలో పడలేదని చెప్పారు.
• 28% మంది: ఒక్కసారి మాత్రమే ప్రేమలో పడ్డామని తెలిపారు.
• 30% మంది: రెండుసార్లు ప్రేమను రుచి చూశామని పేర్కొన్నారు.
• 17% మంది: మూడుసార్లు ప్రేమలో పడినట్లు వెల్లడించారు.
• 11% మంది: నాలుగు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సార్లు ప్రేమలో పడ్డామని చెప్పారు.
ఈ అధ్యయనానికి నాయకత్వం వహించిన డాక్టర్ అమండా గెసెల్మన్ మాట్లాడుతూ, మనుషులు గాఢమైన ప్రేమ గురించి నిరంతరం మాట్లాడుకున్నప్పటికీ, అటువంటి తీవ్రమైన అనుభూతి జీవితంలో కొన్నిసార్లు మాత్రమే సంభవిస్తుందని వివరించారు.
ప్రేమ అనుభూతి అందరిలోనూ ఒకేలా ఉంటుంది
ఈ అధ్యయనంలో మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ప్రేమ అనే భావన అందరికీ సమానంగానే ఉంటుంది. స్ట్రెయిట్, గే, లెస్బియన్ లేదా బైసెక్సువల్.. ఇలా ఏ వర్గానికి చెందిన వారైనా సరే, ప్రేమను అనుభవించే విధానంలో పెద్దగా తేడాలు లేవు. వయస్సు పెరిగే కొద్దీ ప్రేమ అనుభవాల సంఖ్య స్వల్పంగా పెరిగినట్లు తేలింది, అంటే ప్రేమకు వయస్సుతో సంబంధం లేదని ఇది నిరూపిస్తోంది. ఇక స్త్రీ పురుషుల విషయానికి వస్తే, పురుషులు తాము మహిళల కంటే కొంచెం ఎక్కువసార్లు ప్రేమలో పడినట్లు చెప్పారు. అయితే ఈ వ్యత్యాసం చాలా తక్కువగా ఉంది.
గాఢమైన ప్రేమ vs స్థిరమైన ప్రేమ
ప్రేమ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది మొదట్లో ఉండే ఉత్సాహం, నిద్రలేని రాత్రులు, నిరంతరం ఆ వ్యక్తి గురించి ఆలోచించడం. దీనిని పరిశోధకులు 'ప్యాషనేట్ లవ్' (Passionate Love) అని పిలుస్తారు. కానీ ఇది ఎక్కువ కాలం కొనసాగదు. బాధ్యతలు పెరగడం, జీవితంలో మార్పులు రావడం వల్ల ఈ తీవ్రత తగ్గుతుంది. దీనికి బదులుగా ‘కంపానియేట్ లవ్’ ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంటుంది. ఇది నమ్మకం, సౌకర్యం, ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండటంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక బంధాలు బలంగా ఉండటానికి ఈ స్థిరమైన ప్రేమే కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
2026లో మారుతున్న ప్రేమ దృక్పథం
నేటి సోషల్ మీడియా, డేటింగ్ యాప్ల యుగంలో ప్రేమపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. కిన్సే నిర్వహించిన 'సింగిల్స్ ఇన్ అమెరికా' సర్వే ప్రకారం:
• 60% మంది సింగిల్స్ తమను తాము వెరీ రోమాంటిక్ అని చెప్పుకుంటున్నారు.
• 51% మంది గత తరాల కంటే ఇప్పుడు భాగస్వామిని వెతకడంపై ఎక్కువ ఒత్తిడి ఫీలవుతున్నారు.
• 73% మంది సినిమాల వల్ల ప్రేమపై అవాస్తవ అంచనాలు ఏర్పడుతున్నాయని నమ్ముతున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో ఇతరుల కృత్రిమ సంతోషాన్ని చూసి, తమ నిజ జీవితం అంత గొప్పగా లేదని చాలామంది నిరుత్సాహానికి గురవుతున్నారు. కానీ ఈ సర్వే ఫలితాలు, గాఢమైన ప్రేమ అనేది అరుదుగా వచ్చే ఒక ప్రత్యేక అనుభూతి అని గుర్తుచేస్తున్నాయి.
మన దేశంలోనూ ఇదే పరిస్థితి
ఈ ఫలితాలు కేవలం అమెరికాకే పరిమితం కావు. భారతదేశం వంటి దేశాల్లో కూడా డేటింగ్ సంస్కృతి మారుతోంది. బంబుల్ వంటి యాప్ల ద్వారా లేదా పెద్దలు కుదిర్చిన సంబంధాల ద్వారా ఎవరిని కలిసినా, మొదట్లో ఉండే ఆకర్షణే శాశ్వతమైన ప్రేమ అని భావించకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కేవలం క్షణికమైన భావోద్వేగాల వెంట పడకుండా, నమ్మకం, స్నేహం, సమానమైన విలువలు ఉన్న బంధాన్ని నిర్మించుకోవడం ముఖ్యం. జీవితంలో ప్రేమ రెండుసార్లు రావచ్చు, కానీ వచ్చిన బంధాన్ని నిలబెట్టుకోవడం అంతకంటే ముఖ్యం.