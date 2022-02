Happy Rose Day 2022: రోజ్ డే విశేష్, కోట్స్, ఇమేజ్స్, శుభాకాంక్షలు మీ ప్రియమైన వారికి ఇలా చెప్పండి!

Happy Rose Day 2022: గుండెనిండా దాచుకున్న అనంతమైన ప్రేమను, మాటల్లో చెప్పలేని అనిర్వచనీయమైన భావాలను పంచుకునే అపూర్వమైన వాలెంటైన్స్‌ వీక్‌ వచ్చేసింది. వారంలో రోజుల పాటు ప్రేమికులు సంబరంగా జరుపుకునే వాలెంటైన్స్‌ వీక్‌ ‘రోజ్‌ డే’తో ఆరంభం అవుతుంది.



నా ప్రేమకు గుర్తుగా.. ప్రతిరోజూ వందలాది గులాబీ పువ్వులు అందివ్వలేను.. కానీ ప్రతిరోజూ నిన్ను మాత్రం కచ్చితంగా ప్రేమిస్తాను.. అయితే రోజా లేకుండా నా ప్రేమను వ్యక్తం చేయలేను.. I Love You So Much

Happy Rose Day

రోజ్ డే రోజు ఇష్టమైన వాళ్ళకి గులాబీలు పంపిస్తాం కదా.. నాకు ఎంతో ఇష్టమైనది నువ్వే కదా... అందుకే నీకే పంపిస్తున్నా.. Happy Rose Day