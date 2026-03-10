15 గ్రాముల్లో ఈ ఘుంగ్రూ కడా వెండి పట్టీలు అందంగా ఉంటాయి. ఇవి అడ్జస్టబుల్ ప్యాటర్న్తో వస్తాయి.
రాజస్థానీ స్టైల్లో ఉండే ఈ నల్లపూసల స్టోన్ పట్టీలు చిట్టితల్లికి దిష్టి తగలకుండా కాపాడతాయి. దీనికి ఉన్న మువ్వల సవ్వడి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
స్వచ్ఛమైన వెండి పట్టీలు కొనడం కష్టమనిపిస్తే తక్కువ వెండి, నల్లపూసలతో చేసిన ఈ నజరియా పట్టీలను కొనండి. ఇవి రూ.1000 నుంచి రూ.1200 ధరకే దొరుకుతాయి.
మీ చిట్టి పాప చర్మం సెన్సిటివ్గా ఉంటే, దీన్ని ఎంచుకోండి. ఇది రూ.2000 నుంచి రూ.4000 మధ్య దొరుకుతుంది. చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
నల్లపూసలపై రాజస్థానీ మీనాకారీ వర్క్తో వచ్చే ఈ పట్టీలు మీ బుజ్జాయి కాళ్లకు కొత్త అందాన్నిస్తాయి.
ఈ వెండి పట్టీలు చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి. లైట్వెయిట్ డిజైన్తో వస్తాయి. ఇందులో అక్కడక్కడా మువ్వలు ఉంటాయి.
సన్నగా ఉండే ఈ వెండి పట్టీలు రూ.2000 నుంచి రూ.3000 ధరలోనే లభిస్తాయి. ఇందులో వెండి చైన్తో పాటు చిన్న చిన్న రంగుల బాల్స్ ఉంటాయి.
