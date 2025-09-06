Coriander: ఈ సింపుల్ చిట్కాలతో ఇంట్లోనే కొత్తమీర ఈజీగా పెంచొచ్చు, ఎలానో తెలుసా?
ఇతర కాలాలతో పోలిస్తే.. వర్షాకాలంలో కొత్తిమీర పెంచడం చాలా సులభం. వర్షం, చల్లని వాతావరణం, అధిక తేమ కొత్తిమీర చాలా ఈజీగా పెరగడానికి సహాయపడతాయి.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
coriander
ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంటలో రెగ్యులర్ గా కొత్తిమీర వాడుతూ ఉంటారు. కానీ.. ఈ కొత్తిమీర మార్కెట్లో కొనే అవసరం లేకుండా..ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్ గా పెంచుకోవచ్చు. దీని కోసం మనకు ఎక్కువ ప్లేస్ ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కేవలం బాల్కనీలో పెంచొచ్చు. మరి.. ఎలాంటి చిట్కాలు దానికోసం ఫాలో అవ్వాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
ఇతర కాలాలతో పోలిస్తే.. వర్షాకాలంలో కొత్తిమీర పెంచడం చాలా సులభం. వర్షం, చల్లని వాతావరణం, అధిక తేమ కొత్తిమీర చాలా ఈజీగా పెరగడానికి సహాయపడతాయి. మీది చిన్న బాల్కనీ అయినా.. చాలా తక్కువ ప్లేస్ ఉన్నా.. కుండీల్లో కూడా వీటిని పెంచొచ్చు.
విత్తనాలు సరిగా విత్తాలి...
ముందుగా, మొత్తం కొత్తిమీర గింజలను తీసుకొని వాటిని మీ అరచేతిలో వేసి మెత్తగా నలపాలి. తర్వాత.. ఈ విత్తనాలను రాత్రిపూట నీటిలో నానపెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మొక్క తొందరగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. ఆ తర్వాత.. కుండీలను సెలక్ట్ చేసుకోవాలి.ఆ కుండీలకు రంధ్రాలు ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో మట్టి నింపి... 6 నుంచి 8 అంగుళాల దూరంలో విత్తనాలను నాటాలి. విత్తనాలను అర అంగుళం లోతులో విత్తండి. 6-8 అంగుళాల దూరంలో ఉంచండి. వారం రోజుల తర్వాత..చిన్న చిన్న మొలకలు రావడం కనిపిస్తుంది. 2 నుంచి 3 వారాల తర్వాత.. కొత్తిమీర ఏపుగా పెరుగుతుంది.
మీరు సరైన నేలను ఎంచుకోవాలి:
కొత్తిమీర నిస్సారమైన వేర్లు కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి, తడి నేల దీనికి తగినది కాదు. తోట నేల, వర్మి కంపోస్ట్ , కొబ్బరి పీట్ లేదా ఇసుకతో కూడిన తేలికైన, బాగా నీరు పోయే నేల మిశ్రమాన్ని ఉపయోగించండి. బంకమట్టి మట్టిని నివారించడం మంచిది. ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ నీటిని నిలుపుకుంటుంది. వేర్లు కుళ్ళిపోవడానికి దారితీస్తుంది.
సూర్యకాంతి..
కొత్తిమీరను ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతిలో ఉంచకూడదు. అందువల్ల, దానిని 4 నుండి 6 గంటల సూర్యకాంతి పొందే కొంచెం తక్కువ ప్రాంతాలలో ఉంచాలి. అందువల్ల, కిటికీ లేదా బాల్కనీ వంటి ప్రదేశాలు దీనికి అనుకూలంగా ఉంటాయి.
తగినంత నీరు...
మీ కొత్తిమీర మొక్కకు వర్షాకాలంలో ఎక్కువ నీరు అవసరం లేదు. నేల తేమగా ఉండాలి. కానీ, అది నీటితో నిండి ఉండకూడదు. నేల పై పొర పొడిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నీరు పెట్టండి. భారీ వర్షాల సమయంలో, మొక్కను అదనపు నీటి నుండి రక్షించడానికి మీరు కుండలను సురక్షితమైన ప్రదేశానికి తరలించవచ్చు. నీరు ఎక్కువగా పడకుండా ఉండేందుకు స్ప్రే బాటిల్ లాంటివి వాడితే సరిపోతుంది.
కత్తిరిస్తుంటే... మరింత పెరుగుతుంది...
మీ కొత్తిమీర మొక్క 3-4 అంగుళాల ఎత్తుకు చేరుకున్న తర్వాత, మీరు దానిని కోయడం ప్రారంభించవచ్చు. బయటి ఆకులు , కాండాలను మాత్రమే కత్తిరించడానికి కత్తెరను ఉపయోగించండి. కానీ మధ్య భాగాన్ని అలాగే ఉంచండి. మొక్కలో మూడింట ఒక వంతు కంటే ఎక్కువ ఒకేసారి కత్తిరించవద్దు. క్రమం తప్పకుండా కోత కోయడం వల్ల మొక్క మందంగా పెరుగుతుంది.
మొక్కను శుభ్రంగా ఉంచండి:
వర్షాకాలం మొక్క పెరగడానికి సహాయపడుతుంది, అయితే ఇది శిలీంధ్ర వ్యాధులు , తెగుళ్ల ప్రమాదాన్ని కూడా పెంచుతుంది.పసుపు రంగులు ఆకులు కనిపడితే.. వాటిని తుంచేయండి.పురుగులు లాంటివి ఏమైనా కనపడితే.. వాటిని తీసేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది.