డయాబెటిస్ (Diabetes) వల్ల ఎంతో మంది సాధారణ జీవితంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగకుండా అడ్డుకునే శక్తి ఉన్న మ్యాజిక్ డ్రింక్స్ గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాము. వీటిలో కనీసం ఒకటైనా రోజులో తాగేందుకు ప్రయత్నించండి.
పెద్ద సమస్యగా డయాబెటిస్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా డయాబెటిస్ విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ప్రతి నగరంలోనూ మధుమేహ రోగుల సంఖ్య పెరుగుతుందే కానీ… తరగడం లేదు. డయాబెటిస్ ఒకసారి వచ్చిందంటే తిరిగి పూర్తిగా తగ్గడం కుదరదు. కానీ దాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. డయాబెటిస్ వల్ల అధిక రక్తపోటు, మూత్రపిండాలు, కళ్ళు, రక్తనాళాలు, నరాలకు సంబంధించిన ఆరోగ్య సమస్యలు ఎన్నో వస్తాయి. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగకుండా ఉండాలంటే వైద్యులు సూచించిన మందులు వాడాలి. అలాగే సమతుల్య ఆహారం, వ్యాయామం, కొన్ని రకాల పానీయాలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి.
కలబంద రసం
కలబంద రసం పేరు వింటేనే చాలా మంది ముఖం అదోలా పెడతారు. నిజానికి ఇది ఒక సూపర్ డ్రింక్. దీన్ని తాగితే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగకుండా ఉంటాయి. ఇది ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని అదుపులో ఉంచుతుంది. దీని వల్ల అధిక రక్తపోటు కూడా రాకుండా ఉంటుంది. దీన్ని ఉదయాన్నే పరగడుపున తాగితే మీకు మంచి ఫలితాలుంటాయి.
మెంతుల నీరు
మెంతులు గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. మెంతులను రాత్రి నానబెట్టి ఆ నీటిని ఉదయం పరగడుపున తాగితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. మలబద్ధకం తగ్గుతుంది. ఇన్సులిన్ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. దీని వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో ఉంటాయి.
కాకరకాయ రసం
కాకరకాయ చేదుగా ఉంటుంది కానీ అది మనకు రక్షణ కల్పిస్తుంది. కాకర కాయ రసం చిన్న చిన్నగా స్పూనుతో తాగేందుు ప్రయత్నించండి. ఇది డయాబెటిస్ ను చక్కగా అదుపులో ఉంటుంది. ఇది చక్కెర శోషణను మెరుగుపరుస్తుంది. ఉదయాన్నే పరగడుపున నిమ్మరసం లేదా ఉప్పుతో కలిపి తాగితే మంచి ఫలితాలుంటాయి.
దాల్చిన చెక్క టీ
దాల్చినచెక్క టీ మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి, రక్తంలో చక్కెరను అదుపులో ఉంచుతుంది. శరీరంలో ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచుతుంది. ఉదయం లేదా భోజనం తర్వాత ఈ టీ తాగితే మంచి ఫలితాలుంటాయి.
మందార టీ
మందార టీ రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించే గుణాలు ఉన్నాయి. ఇది ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరుస్తుంది. ఎండిన మందార రేకులతో తయారుచేసే ఈ టీ జీవక్రియను పెంచి, చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది.