Body Soap: స్నానం చేయడానికి వాడే సబ్బు...జుట్టుకు వాడితే ఏమౌతుంది?
Body Soap: చాలా మంది స్నానం చేసేటప్పుడు బద్ధకం వల్లనో లేదా అత్యవసరం వల్లనో ఒంటికి వాడే సబ్బునే తలకు కూడా వాడేస్తుంటారు. కానీ, ఇలా చేయడం వల్ల జుట్టు ఏమైతుందో తెలుసా?
జుట్టుకు సబ్బు వాడితే ఏమౌతుందో తెలుసా?
1.జుట్టు సహజ నూనెలను కోల్పోతుంది..
మన చర్మం కంటే జుట్టు చాలా సున్నితమైనది. సబ్బులో ఉండే.. ‘సర్ఫ్వక్టెంట్స్’ చర్మంపై ఉన్న మురికిని వదిలించడానికి బలంగా ఉంటాయి. వీటిని తలకి వాడినప్పుడు, జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి అవసరమైన సెబమ్ అనే సహజ నూనెలను పూర్తిగా పీల్చేస్తాయి. దీని వల్ల జుట్టు పొడిగా మారుతుంది.
2. జుట్టు గరుకుగా మారుతుంది, చిక్కులు పడుతుంది..
సబ్బులో పీహెచ్ స్థాయి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ మన జుట్టు PH స్థాయి 4.5 నుండి 5.5 మధ్యలో ఉండాలి. సబ్బు వాడటం వల్ల జుట్టు పైపొర తెరచుకుంటుంది. దీని వల్ల జుట్టు గరుకుగా మారి, విపరీతమైన చిక్కులు పడతాయి.
3.స్కాల్ప్ సమస్యలు..
సబ్బులోని క్షారగుణం తల చర్మంపై ఉన్న రక్షణ పొరను దెబ్బతీస్తుంది. దీని వల్ల తల దురద పెట్టడం, పొట్టు రాలడం లేదా ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
4. జుట్టు మెరుపు తగ్గుతుంది
సబ్బులోని రసాయనాలు నీటిలోని ఖనిజాలతో కలిసి జుట్టుపై ఒక సన్నని పొరలా (Soap Scum) పేరుకుపోతాయి. దీనివల్ల మీరు జుట్టు ఎంత కడిగినా జిగటగా అనిపిస్తుంది. జుట్టు తన సహజ మెరుపును కోల్పోయి నిర్జీవంగా కనిపిస్తుంది.
5. జుట్టు రాలడం , చిట్లడం
సబ్బు వాడటం వల్ల జుట్టు తేమను కోల్పోయి బలహీనపడుతుంది. దీనివల్ల జుట్టు చివర్లు చిట్లడం, స్నానం చేసేటప్పుడు లేదా దువ్వుకునేటప్పుడు జుట్టు ఎక్కువగా రాలుతుంది.
సబ్బు vs షాంపూ: తేడా ఏంటి?
సబ్బు: కేవలం మురికిని వదిలించడానికి రూపొందించారు. ఇందులో కండిషనింగ్ ఏజెంట్స్ ఉండవు.
షాంపూ: జుట్టును శుభ్రం చేయడంతో పాటు, అందులోని తేమను కాపాడటానికి, pH స్థాయిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి, జుట్టు మెత్తగా ఉండటానికి అవసరమైన పదార్థాలతో తయారవుతుంది.
ఫైనల్ గా చెప్పేది ఏంటంటే….
ఒకటి రెండు సార్లు వాడితే పెద్దగా తేడా తెలియకపోవచ్చు కానీ, క్రమంగా సబ్బును తలకి వాడటం వల్ల మీ జుట్టు శాశ్వతంగా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి, జుట్టు రకాన్ని బట్టి మంచి షాంపూను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.