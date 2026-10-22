DIY Ideas: ఈ క్రియేటివ్ ఐడియాస్ తో పాత పెళ్లి పత్రికలను పిల్లల క్రాఫ్ట్ గా వాడుకోవచ్చు
DIY Ideas: ఇంట్లో పాత పెళ్లి పత్రికలు గుట్టలుగా పేరుకుపోయాయా? వాటిని చెత్తలో పడేయకుండా అందమైన బుక్మార్క్లు, గిఫ్ట్ బ్యాగ్లు, చదివింపుల కవర్లు, ఫోటో ఫ్రేమ్లుగా మార్చుకోవచ్చు. ఎలా చేసుకోవచ్చో 10 సింపుల్ ఐడియాలు ఇక్కడ చూసేద్దాం.
పాత పెళ్లి పత్రికలతో ఏం చేయొచ్చు?
మన ఇంట్లో జరిగిన పెళ్లిళ్లు, బంధువుల శుభకార్యాలకు సంబంధించిన పత్రికలను మనం భద్రంగా దాచుకుంటాం. కొన్ని పత్రికలు తీపి గుర్తులుగా ఉన్నా, చాలా ఏళ్లుగా అవి బీరువాలో స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తుంటాయి. వాటిని అలాగే పడేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ పత్రికల్లోని అందమైన డిజైన్లు, రంగురంగుల కాగితాలను ఉపయోగించి ఎన్నో పనికొచ్చే వస్తువులను మనం తయారు చేయొచ్చు. పాత పెళ్లి పత్రికలను మళ్లీ వాడేందుకు 10 సింపుల్ ఐడియాలు ఇక్కడ చూద్దాం!
పూలు, అందమైన బొమ్మలు, రంగురంగుల బార్డర్లు ఉన్న పెళ్లి పత్రికలను మనం బుక్మార్క్లుగా మార్చుకోవచ్చు. మీకు నచ్చిన డిజైన్ను దీర్ఘచతురస్రాకారంలో కత్తిరించి, అంచులను సమానంగా చేస్తే చాలు. మందపాటి కాగితం అయితే నేరుగా వాడేయొచ్చు. పల్చగా ఉంటే దాన్ని ఒక అట్టకు అతికించండి. పైన చిన్న రంధ్రం చేసి రంగు దారం కడితే అందమైన బుక్మార్క్ రెడీ. పుస్తకాలు చదివే వారికి ఇది భలేగా ఉపయోగపడుతుంది!
గిఫ్ట్ బ్యాగ్లు, చదివింపుల కవర్లు చేయొచ్చు!
అందమైన డిజైన్లు ఉన్న పత్రికలను మనం చిన్న గిఫ్ట్ బ్యాగ్లు, కవర్లుగా మార్చుకోవచ్చు. మందపాటి అట్టలను మడిచి, అతికించడం ద్వారా చిన్న వస్తువులు పెట్టుకునే కవర్లను తయారు చేయొచ్చు. మిగిలిన కాగితాలతో గ్రీటింగ్ కార్డులు లేదా చదివింపుల కవర్లు కూడా చేయొచ్చు. కాగితం సైజు, మందం, డిజైన్ను బట్టి మనం వస్తువును ఎంచుకోవడం ముఖ్యం. చిరిగిపోయిన లేదా మరీ పల్చగా ఉన్న కాగితాలను దీనికి వాడకండి.
వాల్ డెకర్, ఫోటో ఫ్రేమ్!
కొన్ని పెళ్లి పత్రికల్లో అందమైన పెయింటింగ్స్, పూలు, సంప్రదాయ డిజైన్లు, అక్షరాలు ఉంటాయి. వాటిలో మీకు నచ్చిన భాగాన్ని కత్తిరించి, ఒక అట్టకు అతికించి గోడ అలంకరణకు వాడుకోవచ్చు. పాత ఫోటో ఫ్రేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కూడా ఈ కాగితాలను అమర్చవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల పెళ్లి పత్రికల్లోని ప్రత్యేకమైన డిజైన్లను ఇలా మనం భద్రపరుచుకోవచ్చు.
పేపర్ బాస్కెట్, కోస్టర్లు చేయొచ్చు!
పత్రికల కాగితాలను పొడవాటి ముక్కలుగా కత్తిరించి, వాటిని చుట్టి లేదా అల్లి చిన్న అలంకరణ బుట్టలను మనం తయారు చేయొచ్చు. టేబుల్పై ఉండే చిన్న వస్తువులను దాచుకోవడానికి ఇవి భలేగా పనికొస్తాయి. మందపాటి కాగితాలను ఒకే ఆకారంలో కత్తిరించి, ఒకదానిపై ఒకటి అతికించి అందమైన కోస్టర్లుగా కూడా మార్చుకోవచ్చు. అయితే సాధారణ కాగితం నీటిని పీల్చుకుంటుంది కాబట్టి, టీ కప్పుల కింద వాడే కోస్టర్లకు తేమను తట్టుకునే కోటింగ్ వేయాలి. పూర్తిగా ఆరిన తర్వాతే వీటిని వాడాలి.
పిల్లల క్రాఫ్ట్ వర్క్ కోసం!
పిల్లలు స్కూల్లో చేసే ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ పనులకు పాత పెళ్లి పత్రికలు బాగా ఉపయోగపడతాయి. రంగురంగుల కాగితాలను కత్తిరించి, అతికించి కొలాజ్, గ్రీటింగ్ కార్డ్, పేపర్ దండలు లాంటివి చేయొచ్చు. ఒరిగామి లాంటి పేపర్ ఫోల్డింగ్ పనులకు కూడా వీటిని వాడొచ్చు. దీనివల్ల కొత్త కాగితాలు కొనే ఖర్చు తగ్గడమే కాకుండా, పిల్లల్లో సృజనాత్మకత కూడా పెరుగుతుంది. కత్తెర, గమ్ లాంటివి వాడేటప్పుడు పిల్లల వయసుకు తగ్గ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ముఖ్యం.
గిఫ్ట్ ట్యాగ్లు తయారు చేయొచ్చు!
బహుమతులతో పాటు ఇచ్చే చిన్న నేమ్ ట్యాగ్లను మనం పాత పెళ్లి పత్రికల నుంచి తయారు చేయొచ్చు. మందపాటి కాగితంలో అందమైన డిజైన్ను ఎంచుకుని, చిన్న దీర్ఘచతురస్రం, వృత్తం లేదా హార్ట్ షేప్లో కత్తిరించండి. పైన ఒక రంధ్రం చేసి దారం లేదా రిబ్బన్ కడితే గిఫ్ట్ ట్యాగ్ రెడీ. ఒకే పత్రిక నుంచి చాలా గిఫ్ట్ ట్యాగ్లను మనం తయారు చేయొచ్చు కాబట్టి, ఇంట్లో బహుమతులు ఇచ్చేటప్పుడు ఇది బాగా పనికొస్తుంది.
పేపర్ పూలు చేయొచ్చు!
రంగురంగుల పెళ్లి పత్రికలను ఉపయోగించి మనం పేపర్ పూలను తయారు చేయొచ్చు. కాగితాన్ని పూల రేకుల ఆకారంలో కత్తిరించి, ఒకదానిపై ఒకటి అతికిస్తే అందమైన పువ్వు ఆకారం వస్తుంది. దీన్ని గ్రీటింగ్ కార్డ్, గిఫ్ట్ బాక్స్ లేదా ఇంట్లో చిన్న అలంకరణలకు వాడుకోవచ్చు. వేర్వేరు రంగులు, డిజైన్లను కలిపి కూడా చేయొచ్చు. కాగితం పల్చగా ఉంటే ఎక్కువ పొరలు వాడటం మంచిది. పత్రికలోని అందమైన భాగాలను మాత్రమే దీనికి ఎంచుకుంటే, మిగిలిన కాగితాన్ని వేరే క్రాఫ్ట్ పనులకు వాడుకోవచ్చు.
చిన్న గిఫ్ట్ బాక్స్ చేయొచ్చు!
మందపాటి పెళ్లి పత్రికల అట్టలను ఉపయోగించి మనం చిన్న గిఫ్ట్ బాక్స్లను తయారు చేయొచ్చు. కాగితాన్ని కొలత ప్రకారం కత్తిరించి, మడతలు పెట్టి, అంచులను అతికించడం ద్వారా బాక్స్ను రెడీ చేయొచ్చు. చెవి కమ్మలు లాంటి చిన్న వస్తువులు, జ్ఞాపికలు లేదా చిన్న బహుమతులు పెట్టుకోవడానికి ఇది భలేగా ఉపయోగపడుతుంది. బాక్స్ అడుగు భాగం గట్టిగా ఉండటానికి, అవసరమైన చోట అదనపు అట్టను అతికించవచ్చు. బరువైన వస్తువులు పెట్టడానికో లేదా తేమ తగిలే చోట ఈ పేపర్ బాక్స్లను వాడటం అంత మంచిది కాదు.
ఫ్యామిలీ మెమొరీ బుక్ క్రియేట్ చేయొచ్చు!
కొన్ని పెళ్లి పత్రికలను వస్తువులుగా మార్చేకంటే, జ్ఞాపకాలుగా దాచుకోవడం కూడా మంచి ఐడియా. కుటుంబంలో జరిగిన ముఖ్యమైన పెళ్లిళ్ల పత్రికలను ఎంచుకుని, తేదీ, బంధుత్వాన్ని రాసి ఒక మెమొరీ బుక్లో అతికించవచ్చు. ప్రతి పత్రికతో పాటు పాత ఫోటో లేదా ఆ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన చిన్న నోట్ కూడా జత చేయొచ్చు.
రీసైక్లింగ్కు కూడా ఇవ్వొచ్చు!
అన్ని పత్రికలను క్రాఫ్ట్ వస్తువులుగా మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. మిగిలిన వాటిని అవసరాన్ని బట్టి పేపర్ రీసైక్లింగ్కు ఇవ్వొచ్చు. అయితే కొన్ని పత్రికల్లో ప్లాస్టిక్ కోటింగ్, మెటల్ డిజైన్లు, క్లాత్ లేదా మెరిసే పొరలు ఉండొచ్చు. వీటిని సాధారణ కాగితంతో కలిపి రీసైకిల్ చేయడం కుదరకపోవచ్చు.