తెలంగాణలో అంగన్వాడీ ఉద్యోగాలు.. ఎవరు అర్హులు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి?
Telangana: తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న మహిళలకు శుభవార్త. పలు అంగన్వాడీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఐదు ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టుల పరిధిలో మొత్తం 264 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.
మొత్తం 264 ఖాళీలు.. ఏ పోస్టులు ఎన్ని?
వికారాబాద్ జిల్లా సంక్షేమాధికారి పరిధిలోని ఐదు ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టుల్లో ఈ నియామకాలు చేపట్టనున్నారు. మొత్తం ఖాళీల్లో 102 అంగన్వాడీ టీచర్ పోస్టులు ఉండగా, 162 అంగన్వాడీ ఆయా పోస్టులు ఉన్నాయి. ప్రాజెక్టుల వారీగా ఖాళీల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. కోడంగల్లో 13 టీచర్ పోస్టులు, 31 ఆయా పోస్టులు.. మొత్తం 44 ఖాళీలు. మర్పల్లిలో 21 టీచర్ పోస్టులు, 14 ఆయా పోస్టులు.. మొత్తం 35 ఖాళీలు. పరిగిలో 27 టీచర్ పోస్టులు, 78 ఆయా పోస్టులు.. మొత్తం 105 ఖాళీలు. తాండూరులో 23 టీచర్ పోస్టులు, 28 ఆయా పోస్టులు.. మొత్తం 51 ఖాళీలు. వికారాబాద్లో 18 టీచర్ పోస్టులు, 11 ఆయా పోస్టులు.. మొత్తం 29 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టుల్లో పరిగి పరిధిలో అత్యధికంగా 105 పోస్టులు ఉన్నాయి. కోడంగల్, మర్పల్లి, తాండూరు, వికారాబాద్ ప్రాంతాల్లోనూ ఖాళీలు ఉన్నాయి. అభ్యర్థులు తమకు వర్తించే స్థానికత, ఇతర అర్హతలను పరిశీలించుకుని దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
విద్యార్హతలు ఎలా ఉండాలి?
ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అంగన్వాడీ హెల్పర్ పోస్టులకు సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ లేదా 12వ తరగతి అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు అందుబాటులో లేని సందర్భంలో పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులైన వారిని తదుపరి పరిగణనలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. విద్యార్హతలతో పాటు వయోపరిమితి, స్థానికత, ఇతర అర్హతలకు సంబంధించిన నిబంధనలను అధికారిక నోటిఫికేషన్లో పరిశీలించాలి. అభ్యర్థులు తమ విద్యార్హతలకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్లను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి. నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్నవారు మాత్రమే దరఖాస్తు చేయడం మంచిది.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు ఎలా చేయాలి?
అర్హులైన మహిళలు సంబంధిత అధికారిక దరఖాస్తు విధానం ద్వారా ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి. దరఖాస్తు సమయంలో వ్యక్తిగత వివరాలు, విద్యార్హతలు సహా అడిగిన సమాచారాన్ని తప్పులు లేకుండా నమోదు చేయాలి. అవసరమైన పత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. దరఖాస్తు సమర్పించిన తర్వాత దాని ప్రతిని భద్రపరచుకోవాలి. తదుపరి ప్రక్రియలో ఈ ప్రతితో పాటు ధ్రువీకరణ పత్రాల జిరాక్స్ కాపీలను సంబంధిత ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టు కార్యాలయంలో అందజేయాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు విధానం, అవసరమైన పత్రాల వివరాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్లోని సూచనలను అనుసరించాలి.
సర్టిఫికెట్లు ఎప్పుడు సమర్పించాలి?
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసిన అభ్యర్థులు 2026 అక్టోబర్ 26 నుంచి నవంబర్ 1 వరకు తమ ధ్రువీకరణ పత్రాలను సమర్పించాలి. దరఖాస్తు ప్రతితో పాటు అవసరమైన సర్టిఫికెట్ల జిరాక్స్ కాపీలను సంబంధిత ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టు కార్యాలయంలో అందజేయాలి. అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియను నిబంధనల ప్రకారం జిల్లా కలెక్టర్ లేదా సంబంధిత చైర్మన్ నేతృత్వంలో నిర్వహించనున్నారు. కాబట్టి ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడంతోనే ప్రక్రియ పూర్తయినట్లు భావించకూడదు. నిర్ణీత సమయంలో పత్రాలను సమర్పించడం కూడా తప్పనిసరి. సర్టిఫికెట్ల విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకాకుండా ముందుగానే వాటిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే..
ఈ నియామకాలకు సంబంధించి అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవి. ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభ తేదీ: 2026 అక్టోబర్ 10, ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీగా 2026 అక్టోబర్ 24ని నిర్ణయించారు. ధ్రువీకరణ పత్రాల సమర్పణకు గడువు 2026 అక్టోబర్ 26 నుంచి నవంబర్ 1 వరకు. పోస్టుల వారీగా అర్హతలు, వయోపరిమితి, స్థానికత, దరఖాస్తు విధానం వంటి పూర్తి వివరాల కోసం సంబంధిత శాఖ అధికారిక నోటిఫికేషన్ను పరిశీలించాలి.