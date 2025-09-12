- Home
APPSC : తెలుగు యువతకు సూపర్ ఛాయిస్... ఇంటర్ చదివితే చాలు రూ.63,660 సాలరీతో గవర్నమెంట్ జాబ్
APPSC : తెలుగు యువతకు సూపర్ ఛాయిస్... ఇంటర్ చదివితే చాలు రూ.63,660 సాలరీతో గవర్నమెంట్ జాబ్
APPSC : ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ నిర్వర్తించే అటవీశాఖలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమీషన్ ఈ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తోంది. ఆ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ఫుల్ డిటెయిల్స్…
పవన్ కల్యాణ్ శాఖలో ఉద్యోగాల భర్తీ..
APPSC : ఉన్నత చదువులు అంటే డిగ్రీలు, పీజిలు, పిహెచ్డిలు చేసుంటేనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వస్తాయని చాలామంది భావిస్తుంటారు. అందుకే తక్కువ విద్యార్హతలు కలిగినవారు అసలు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ గురించి ఆలోచించరు... కానీ వారికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఇలా తక్కువ విద్యార్హతలో మంచి సాలరీలతో కూడిన ఉద్యోగాలు ఉంటాయి. ఇలా తాజాగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమీషన్ కేవలం ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హతలతో ఏకంగా నెలకు రూ.60,000 పైగా సాలరీ కలిగిన ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలచేసింది. ఈ ఉద్యోగాల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
అటవీ శాఖలో ఉద్యోగాల భర్తీకి ఏపిపిఎస్సి నోటిఫికేషన్
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అటవీశాఖలో తానేదార్ ఉద్యోగాల భర్తీకి ఏపిపిఎస్సి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. మొత్తం 10 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నట్లు ఇందులో వెల్లడించారు. అన్ని అర్హతలుండి అటవీశాఖలో ఉద్యోగం చేసేందుకు ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
అటవీశాఖ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు ప్రక్రియ
ఏపి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమీషన్ అధికారిక వెబ్ సైట్ http://psc.ap.gov.in ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికే ఈ వెబ్ సైట్ లో వన్ టైమ్ ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ (OTPP)చేసుకున్నవారు దీనిద్వారా లాగిన్ కావచ్చు. లేదంటే ముందుగా రిజిస్టర్ మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఉపయోగించి ఈ OTPR క్రియేట్ చేయాలి. తర్వాత తానేదార్ ఉద్యోగాల దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తిచేయాలి.
APPSC ఉద్యోగాల దరఖాస్తు ఫీజు :
జనరల్ అభ్యర్థులు రూ.250 అప్లికేషన్ ఫీజు, రూ.80 ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు చెల్లించాలి.
ఎస్సి, ఎస్టి, బిసి, ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్ కు పరీక్ష ఫీజు రూ.80 మినహాయింపు ఉంటుంది.
వైట్ రేషన్ కార్డు కలిగిన కుటుంబానికి చెందిన అభ్యర్ధికి కూడా ఈ మినహాయింపు వర్తిస్తుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు కేవలం ఆన్లైన్ లోనే చెల్లించాలి. ఇతర మార్గాల్లో స్వీకరించబడవు.
అటవీశాఖక ఉద్యోగాల దరఖాస్తుకు ముఖ్యమైన తేదీలు :
దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం : 11 సెప్టెంబర్ 2025
దరఖాస్తుకు చివరితేదీ : 01 అక్టోబర్ 2025, రాత్రి 11.00PM వరకు స్వీకరించనున్నారు.
ఏపీ అటవీశాఖ ఉద్యోగాలకు విద్యార్హతలు
ప్రభుత్వ గుర్తింపుపొందిన విద్యాసంస్థ నుండి ఇంటర్మీడియట్ లేదా అందుకు సమానమైన కోర్సు చదివివుండాలి.
ఏపీ అటవీశాఖ ఉద్యోగాలకు శారీరక అర్హతలు :
పురుష అభ్యర్థులు 163CM ఎత్తు ఉండాలి. చాతి చుట్టుకొలత 84 సెం.మీ ఉండాలి... గాలి పీల్చినప్పుడు 5 సెం.మీ పెరగాలి.
మహిళా అభ్యర్థులయితే 150 సెం.మీ కంటే ఎత్తు ఉండాలి... 79 సెం.మీ తగ్గకుండా చాతి కొలతలు ఉండాలి... గాలి పీల్చినప్పుడు 5 సెం.మీ పెరగాలి.
రాతపరీక్ష తర్వాత అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు 25 కిలోమీటర్ల వాకింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. నాలుగు గంటల్లో ఈ దూరాన్ని పూర్తిచేయాలి. అమ్మాయిలయితే 4 గంటల్లో 16 కిలోమీటర్లు నడవాలి.
ఎన్సిసి 'సి' సర్టిఫికేట్ ఉంటే 5 మార్కులు బోనస్ గా లభిస్తాయి. అదే ఎన్సిసి 'బి' సర్టిఫికేట్ ఉంటే 3, ఎన్సిసి 'ఎ' సర్టిఫికేట్ ఉంటే 1 మార్కు బోనస్ గా లభిస్తుంది.
అటవీశాఖ తానేదార్ ఉద్యోగాలకు వయోపరిమితి
18 ఏళ్లనుండి 30 ఏళ్లలోపు వయసువారు అర్హులు (01.07.2025 నాటికి ఈ వయసు ఉండాలి)
ఎస్సి, ఎస్టి, బిసి, ఈడబ్లుఎస్ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్ల సడలింపు
APPSC ఉద్యోగాలకు ఎంపిక ప్రక్రియ
క్వాలిఫికేషన్ టెస్ట్ :
ఇంగ్లీష్ లేదా తెలుగు లేదా ఉర్దూలో వ్యాసం రాయాల్సి ఉంటుంది - 45 నిమిషాల సమయం - 50 మార్కులు
పేపర్ 1 :
జనరల్ స్టడీస్ ఆండ్ మెంటల్ ఎబిలిటి (ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ప్రశ్నలు) - 100 ప్రశ్నలు 100 నిమిషాల సమయం 100 మార్కులు ఉంటాయి.
పేపర్ 2 :
జనరల్ సైన్స్ ఆండ్ జనరల్ మ్యాథ్స్ (ఎస్సెస్సి స్టాండర్డ్) - 100 ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ప్రశ్నలు 100 నిమిషాల సమయం, 100 మార్కులు
నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది.
ఏపీ అటవీశాఖలో తానేదార్ ఉద్యోగాలకు సాలరీ
నెలకు రూ.20,600 నుండి రూ.63,660 వరకు ఉంటుంది. ఇతర అలవెన్సులు ఉంటాయి.