భవనాలు కదిలిపోతున్నా, రోడ్లు పగుళ్లు ఏర్పడిన ప్రాంతంలోనూ వైద్య సిబ్బంది వెనుకడుగు వేయలేదు. కమ్చట్కా ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ సిసి పుటేజీలో భూకంపం సంభవించినప్పుడు శస్త్రచికిత్స చేస్తున్న రోగులను వైద్యులు పట్టుకున్నట్లు చూపించింది. శస్త్రచికిత్స చేస్తున్న వైద్యులను రాష్ట్ర అవార్డులకు నామినేట్ చేస్తామని ప్రాంతీయ గవర్నర్ వ్లాదిమిర్ సోలోడోవ్ ప్రకటించారు. “ఇటువంటి ధైర్యం అత్యున్నత ప్రశంసకు అర్హమైనది” అని ఆయన అన్నారు.

