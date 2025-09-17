- Home
- Global Protests: నేపాల్, ఫ్రాన్స్, లండన్.. అసలీ దేశాల్లో ఏం జరుగుతోంది? ప్రజలు రోడ్లపైకి ఎందుకొస్తున్నారు..
Global Protests: మొన్నటి వరకు నేపాల్ ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్, లండన్.. ఈ దేశాల్లో నిరసలు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నాయి. ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చి నిరసనలు చేస్తున్నారు. ఇంతకీ దేశాల్లో ఏం జరుగుతోంది.?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరసనల తుఫాన్
ఇటీవలి కాలంలో వివిధ దేశాల్లో ప్రజలు వీధుల్లోకి వస్తున్నారు. నేపాల్, ఫ్రాన్స్, లండన్లలో ప్రజా ఆగ్రహం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. రాజకీయాలు, ఆర్థిక సమస్యలు, జీవన ప్రమాణాలు వంటి కారణాల వల్ల ఈ నిరసనలు ఉధృతమవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దేశంలో పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూద్దాం.
నేపాల్లో రాజకీయ కలకలం
నేపాల్లో జరిగిన నిరసనలు అక్కడి రాజకీయ దృశ్యాన్ని పూర్తిగా మార్చేశాయి. అవినీతి, ప్రభుత్వ హామీల విఫలం, అలాగే సోషల్ మీడియా నిషేధం ప్రజల్లో కోపాన్ని రగిలించాయి. వీధుల్లో విపరీతంగా పెరిగిన ఆగ్రహం చివరికి మాజీ ప్రధానమంత్రి కె.పి. శర్మ ఓలి రాజీనామాకు దారితీసింది.
ఫ్రాన్స్లో పెన్షన్ సంస్కరణలపై ఆగ్రహం
ఫ్రాన్స్లో పరిస్థితి కొంచెం భిన్నంగా ఉంది. ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పెన్షన్ సంస్కరణలు, పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం ప్రజల్లో అసంతృప్తి కలిగించాయి. ఫలితంగా లక్షలాదిమంది వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నెలల తరబడి సాగుతున్న ఈ నిరసనలు ప్రభుత్వ ప్రతిష్టను దెబ్బతీశాయి. ఫ్రాన్స్ ప్రజలు తమ భవిష్యత్తును ప్రభావితం చేసే నిర్ణయాల్లో వెనుకంజ వేయబోరని ఈ నిరసనల ద్వారా చూపించారు.
లండన్లో జీవన ప్రమాణాల కోసం పోరాటం
లండన్లో ప్రజలు నిరసనలకు దిగడానికి ప్రధాన కారణం ఆర్థిక సమస్యలే. ఉద్యోగ అవకాశాలు తగ్గడం, తగిన జీతం లేకపోవడం, పెరుగుతున్న ఖర్చులు ప్రజల జీవితాలను కష్టతరం చేశాయి. ముఖ్యంగా యువత, కార్మిక వర్గం తీవ్రంగా అసంతృప్తిగా ఉంది. యూనియన్లు, సామాజిక సంస్థలు కూడా ఈ నిరసనలకు మద్దతు ఇస్తూ, ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. లండన్తో పాటు యూకేలోని ఇతర నగరాల్లో ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.
ప్రజల సందేశం ఏంటి.?
నేపాల్, ఫ్రాన్స్, లండన్ ఈ మూడు ప్రాంతాల్లోనూ ప్రజల డిమాండ్లు వేర్వేరు అయినా, అసలు సందేశం ఒకటే. ప్రజా అవసరాలను విస్మరించే విధానాలను ప్రజానికం సహించదు. రాజకీయ నిర్ణయాలు, ఆర్థిక సంస్కరణలు, జీవన ప్రమాణాల వంటి అంశాల్లో ప్రభుత్వం ప్రజల అంచనాలకు అనుగుణంగా స్పందించకపోతే, వారు మళ్లీ మళ్లీ వీధుల్లోకి వస్తారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల శక్తి ఎంతటిదో తెలియజేస్తుంది.