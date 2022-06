పరగడుపున డీటాక్స్ డ్రింక్స్... బరువు సులభంగా తగ్గవచ్చు..!

నిజంగా బరువు తగ్గాలి అంటే... డీటాక్స్ డ్రింక్స్ తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. డీటాక్స్ డ్రింక్స్.... జీర్ణక్రియను సరిచేస్తాయి. మనం బరువు తగ్గాలి అంటే.. ముందు.. మన జీర్ణ వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయడం చాలా ముఖ్యం.

బరువు తగ్గాలని అనుకునే వారు చేయని ప్రయత్నమంటూ ఉండదు. అన్నం తినడం మానేస్తారు... రోటీలు తినడం మొదలుపెడతారు. జిమ్ ల వెంట పరిగెడతారు.. ఇలా వారికి తోచిన వన్నీ చేసేస్తారు. కాగా... నిజంగా బరువు తగ్గాలి అంటే... డీటాక్స్ డ్రింక్స్ తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. డీటాక్స్ డ్రింక్స్.... జీర్ణక్రియను సరిచేస్తాయి. మనం బరువు తగ్గాలి అంటే.. ముందు.. మన జీర్ణ వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయడం చాలా ముఖ్యం.

మీరు కఠినమైన డైట్ ఫాలో అవ్వకపోయినా.. ఈ డీటాక్స్ డ్రింక్స్ తీసుకోవడం వల్ల... మీ సిస్టమ్ ని కరెక్ట్ గా పనిచేసేలా చేస్తాయి. ఈ డీటాక్స్ డ్రింక్స్ మనల్ని డీ హైడ్రేటెడ్ గా ఉంచడంతో పాటు.. శరీరానికి కావాల్సిన కేలరీలను కూడా అందిస్తుంది. మరి అలాంటి డీటాక్స్ డ్రింక్స్ ఏంటో ఓసారి చూసేద్దామా..

Cinnamon

1.దాల్చిన చెక్క, తేనే..

పరగడుపున తేనె తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో ఎక్కువ కేలరీలు బర్న్ చేయడానికి సహాయం చేస్తాయి. ఈ తేనెలో మనకు అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి మీ ఆకలిని అణచివేయడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయి. మరోవైపు, దాల్చినచెక్క విసెరల్ కొవ్వును కోల్పోవడంలో సహాయపడుతుంది మరియు యాంటీపరాసిటిక్ లక్షణాలను కలిగి ఉంది, ఇది ప్రపంచంలోని ఆరోగ్యకరమైన మసాలా దినుసులలో ఒకటిగా చేస్తుంది.

2.డీటాక్స్ ఏబీసీ..

డిటాక్స్ డ్రింక్ ABC (యాపిల్ బీట్‌రూట్ క్యారెట్). పేరు చాలా కొత్తగా ఉంది కదా... దీని రుచి.. అదిచ్చే ఫలితం కూడా అంతే ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ మూడు పదార్ధాల కలయిక తో చేసిన డ్రింక్ తాగడం వల్ల మనం సులభంగా బరువు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఈ పానీయంలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. సులభంగా బరువు కూడా తగ్గుతారు.

3.ఆరెంజెస్, క్యారెట్ జ్యూస్..

ఆరెంజ్, క్యారెట్‌లలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది. కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, వాటిని పానీయానికి అనువైనవిగా చేస్తాయి. మీరు ఈ రెండింటినీ కలిపినప్పుడు.. రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది మీ దాహాన్ని తీర్చడంతోపాటు టాక్సిన్స్‌ను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది.



4.మెంతుల నీరు..

రాత్రిపూట మెంతులు నానపెట్టి.. ఆ నీటిని ఉదయాన్నే పరగడుపున తాగాల్సి ఉంటుంది. మెంతికూరలో ఐరన్, మెగ్నీషియం, మాంగనీస్, కాపర్, విటమిన్ బి6, ప్రొటీన్ , డైటరీ ఫైబర్, ఇతర విటమిన్లు, మినరల్స్ అధికంగా ఉన్నాయి. ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ,యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు కూడా ఉన్నాయి. మెంతికూరలో సపోనిన్లు , ఫైబర్ ఉండటం వల్ల దాని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలకు చాలా వరకు కారణం. మెంతి గింజలను రాత్రంతా నానబెట్టి, ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో ఆ నీటిని తాగండి. మెంతుల గింజలను తీసేసి.. కేవలం నీరు మాత్రమే తాగాలి.

Keeps you fuller: Having a glass of coriander water right in the morning can help you keep fuller and stop you from binge eating, which is a common problem in people who are overweight.