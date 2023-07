యోని నుంచి మంచి వాసన రావాలంటే ఇలా చేయండి

కొంతమంది యోని నుంచి చెడు వాసన వస్తుంటుంది. దీనికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. అయితే కొన్ని చిట్కాలతో ఈ చెడు వాసనను పోగొట్టి మంచి వాసన వచ్చేలా చేయొచ్చు. అదెలాగంటే?



vaginal health

యోని నుంచి తాజా, శుభ్రమైన సువాసన మంచి పరిశుభ్రతకు సంకేతం. అంతేకాదు ఇది మొత్తం యోని ఆరోగ్యానికి ముఖ్యమైన అంశమంటున్నారు నిపుణులు. యోని దాని సహజ వాసనను కలిగి ఉంటుంది. అయినప్పటికీ మరీ ఎక్కువ వాసన రావడం మంచిది కాదు. కానీ కొంతమందికి ఇక్కడ నుంచి చెడు వాసన వస్తుంది. పరిశుభ్రత నుంచి సెక్స్ వరకు.. దీనికి ఎన్నో అంశాలు కారణమవుతాయి. మరి యోని నుంచి మంచి వాన రావాలంటే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

మంచి పరిశుభ్రత బాహ్య జననేంద్రియ ప్రాంతాన్ని తేలికపాటి, సువాసన లేని సబ్బు, గోరువెచ్చని నీటితో క్రమం తప్పకుండా కడగాలి. దీనివల్ల యోని ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. చెడు వాసన కూడా రాదు. అలాగే డౌచ్ లను ఉపయోగించకూడదు. ఎందుకంటే ఇవి మీ యోని సహజ పిహెచ్ సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తాయి. అలాగే యోనిలో వాసన కలిగించే బ్యాక్టీరియా పెరిగేందుకు కారణమవుతాయి. అంతేకాదు పాయువు నుంచి యోని ప్రాంతానికి బ్యాక్టీరియా వ్యాప్తిని నివారించడానికి యోనిని ముందు నుంచి వెనుకకు తుడవాలి.

vagina health

బ్రీతబుల్ అండర్ వేర్ కాటన్ లోదుస్తులు యోని ప్రాంతానికి గాలి వెళ్లడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే తేమను తగ్గిస్తాయి. వేడి, తేమను ట్రాప్ చేసే బిగుతుగా సింథటిక్ పదార్థాలతో తయారుచేసిన అండర్ వేర్ లను వేసుకోవడం మానేయండి. ఎందుకంటే ఇవి వాసన కలిగించే బ్యాక్టీరియా పెరిగేందుకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి.

హైడ్రేటెడ్ గా ఉండండి మీరు పుష్కలంగా నీటిని తాగినప్పుడే మీ శరీరంలోని విష పదార్థాలు బయటకు పోతాయి. ఇది మీ మొత్తం శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. అలాగే యోని కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అలాగే పండ్లు, కూరగాయలు, ప్రోబయోటిక్స్ ఎక్కువగా ఉండే సమతుల్య ఆహారాన్ని తినడం అలవాటు చేసుకోండి. ఇది మీ గట్ ను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. అలాగే ఇది పరోక్షంగా యోని ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. యోని నుంచి చెడు వాసన రాకుండా చేస్తుంది.

సువాసనగల ఉత్పత్తులకు దూరంగా ఉండండి సువాసన కలిగిన టాంపోన్లు, ప్యాడ్లు, స్త్రీ పరిశుభ్రత స్ప్రేలు వంటి ఉత్పత్తులలో యోని పీహెచ్ సమతుల్యతకు భంగం కలిగించే, యోని చికాకు లేదా ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీసే రసాయనాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. అందుకే వీటికి బదులుగా హైపోఆలెర్జెనిక్ వాటిని ఉపయోగించండి.



Vaginal Odor-Vagina smell-There is nothing to worry about

శ్వాసించే దుస్తులు ధరించండి వదులుగా ఉండే దుస్తులు గాలి ప్రసరణను అనువుగా ఉంటాయి. అలాగే జననేంద్రియాల చుట్టూ తేమ, చెమటను తగ్గిస్తాయి. అందుకే సాధ్యమైనంత వరకు టైట్ గా దుస్తులకు బదులుగా స్కర్టులు, దుస్తులు లేదా వదులుగా ఉండే ప్యాంట్లను వేసుకోండి. ముఖ్యంగా వేడి, తేమతో కూడిన వాతావరణంలో.

సురక్షితమైన సెక్స్ అసురక్షిత సెక్స్ యోని ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. ముఖ్యంగా చెడు బ్యాక్టీరియా యోనిలోకి వెళ్లేలా చేస్తుంది. ఇది అంటువ్యాధులు, యోని వాసనలో మార్పులకు దారితీస్తుంది. లైంగిక సంక్రమణ అంటువ్యాధుల (ఎస్టిఐ) ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి, యోని నుంచి మంచి వాసన రావడానికి కండోమ్ లను తప్పకుండా ఉపయోగించండి.

నెలసరి పరిశుభ్రత పీరియడ్స్ సమయంలో బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను నివారించడానికి టాంపోన్లు, ప్యాడ్లు లేదా మెన్స్ట్రువల్ కప్పులను ప్రతి 4 నుంచి 6 గంటలకు తప్పకుండా మార్చండి. దుర్వాసనలు, అంటువ్యాధులను నివారించడానికి సరైన పీరయడ్స్ పరిశుభ్రతను పాటించడం చాలా ముఖ్యం.