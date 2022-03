శరీరానికి శక్తినందించే హెల్తీ డ్రైఫ్రూట్స్ చాట్ స్నాక్ ఐటమ్స్.. ఎలా చెయ్యాలంటే?

మనం తీసుకునే ఆహారం ఆరోగ్యంపై ప్రభావితం చూపుతుంది. కనుక జంక్ ఫుడ్స్ బదులుగా మంచి హెల్తీ స్నాక్ ఐటమ్స్ (Healthy snack items) లను కుటుంబ సభ్యులకు అందిస్తే వారి శరీరానికి కావలసిన శక్తి లభించి ఆరోగ్యంగా ఉంటారు.



Dried Fruits Chat

Dried Fruits Chat

Dried Fruits Chat

Dried Fruits Chat

తయారీ విధానం: ముందుగా రెండు గంటల పాటు జీడిపప్పు, కిస్మిస్, బాదంలను విడివిడిగా నానపెట్టుకోవాలి (Should be soaked). ఆ తర్వాత నీటిని వంపేసి బాదం పొట్టు తీసుకోవాలి. బాదం, జీడిపప్పు, కిస్మిస్, పిస్తా, ఖర్జూరం, వాల్ నట్స్ లను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి (Cut into small pieces).