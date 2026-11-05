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- Vivo Watch: వివో నుంచి కొత్త స్మార్ట్వాచ్..ఇందులో ఫీచర్స్ చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే
Vivo Watch: వివో నుంచి కొత్త స్మార్ట్వాచ్..ఇందులో ఫీచర్స్ చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే
Vivo Watch: స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో కొత్త ఫోన్లతో సందడి చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్న వివో.. ఈసారి స్మార్ట్వాచ్ను కూడా తీసుకొస్తున్నట్లు సమాచారం. X500 సిరీస్తో పాటు Vivo Watch GT 2ను భారత్లో లాంచ్ చేయనుందనే ప్రచారం ఆసక్తి రేపుతోంది.
వివో కొత్త స్మార్ట్వాచ్ లాంచ్
స్మార్ట్ఫోన్లకే పరిమితం కాకుండా, తమ కొత్త 'X500' సిరీస్ ఫోన్లతో పాటు 'Vivo Watch GT 2' స్మార్ట్వాచ్ను కూడా వివో ఇండియాలో లాంచ్ చేయనుందని టాక్. ఈ వాచ్ గత ఏడాదే చైనాలో రిలీజ్ అయినా, ఇంకా మన మార్కెట్కు రాలేదు. దీని అఫీషియల్ లాంచ్ డేట్, ధర వివరాలను వివో ఇంకా చెప్పలేదు. X500 సిరీస్ ఎప్పుడు వస్తుందో క్లారిటీ లేకపోయినా, ఈ రెండూ కలిపే లాంచ్ అవుతాయని అంచనా.
ఇండియా లాంచ్ అంచనాలు
ప్రముఖ టిప్స్టర్ సంజు చౌదరి (@saaaanjjjuuu) తన X ఖాతాలో ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. Vivo X500 సిరీస్తో పాటే Watch GT 2 ని కూడా ఇండియాలో లాంచ్ చేసే ప్లాన్లో వివో ఉందన్నారు. అయితే, ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది, చైనా మోడల్లో ఉన్న ఫీచర్లే ఇక్కడా ఉంటాయా లేదా అనేది ఆయన చెప్పలేదు. పూర్తి వివరాలు తెలిశాక అప్డేట్ చేస్తానన్నారు.
Vivo Watch GT 2: స్పెసిఫికేషన్స్
అక్టోబర్ 2025లో X300 సిరీస్తో పాటు చైనాలో ఈ వాచ్ రిలీజ్ అయింది. ఇందులో 2.07 అంగుళాల రెక్టాంగులర్ డిస్ప్లే, 432x514 పిక్సెల్ రిజల్యూషన్, 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2,400 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ ఉన్నాయి. BlueOS 3.0 తో పనిచేసే ఈ వాచ్ బ్లూటూత్, eSIM వెర్షన్లలో దొరుకుతుంది. హార్ట్ రేట్, బ్లడ్ ఆక్సిజన్ మానిటరింగ్, 100కి పైగా స్పోర్ట్స్ మోడ్స్, NFC, బ్లూటూత్ 5.4 సపోర్ట్, 2ATM వాటర్ రెసిస్టెన్స్ దీని సొంతం. బ్లూటూత్ వెర్షన్ (695mAh) 33 రోజులు, eSIM వెర్షన్ (595mAh) 28 రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్ ఇస్తుందని వివో చెబుతోంది. ఇవన్నీ చైనా మోడల్ ఫీచర్లు.
లాంచ్ ఎప్పుడంటే?
Vivo X500 సిరీస్తో పాటే ఈ వాచ్ వస్తుందని చెబుతున్నా, కంపెనీ ఇంకా డేట్ అనౌన్స్ చేయలేదు. కానీ, కొన్ని ఆఫ్లైన్ స్టోర్లలో X500 సిరీస్ ప్రీ-బుకింగ్స్ అప్పుడే మొదలయ్యాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. Vivo X500, X500 Pro, X500 Pro Max మోడల్స్ BIS సర్టిఫికేషన్ సైట్లో కనిపించాయి. కాబట్టి ఇవి త్వరలోనే ఇండియాలో లాంచ్ అవ్వడం పక్కా. నవంబర్ 25న ఈ సిరీస్ రావొచ్చని లీక్స్ వస్తున్నా, వివో ఇంకా అఫీషియల్గా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు.