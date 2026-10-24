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- Vivo V80 Review: అదిరిపోయే కెమెరా, పవర్ ఫుల్ బ్యాటరీ.. కానీ రూ. 63 వేల ధరతో వీవో V80 కొనొచ్చా?
Vivo V80 Review: అదిరిపోయే కెమెరా, పవర్ ఫుల్ బ్యాటరీ.. కానీ రూ. 63 వేల ధరతో వీవో V80 కొనొచ్చా?
Vivo V80 Review: అదిరిపోయే కెమెరా సెటప్, 7200mAh భారీ బ్యాటరీతో వీవో V80 మార్కెట్ లోకి వచ్చింది. రూ. 63 వేల ధరతో ఈ ఫోన్ కొనవచ్చా? వీవో V80 పూర్తి స్పెక్స్ సహా ఇతర ఫీచర్లు ఏంటి? ఈ ఫోన్ ఎలా ఉందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
7200mAh బ్యాటరీతో వీవో వీ80 బొమ్మ పడింది.. కానీ ఆ ధరకి ఇది వర్త్ ఏనా?
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ వీవో మార్కెట్లోకి తన సరికొత్త ఫోన్ వీవో V80 ని అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది. ఈ కొత్త ఫోన్ ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 63,000 గా నిర్ణయించారు. 7200mAh భారీ ధరతో వీవో V80 నేరుగా మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది, ఇక్కడ ఇప్పటికే అనేక పవర్ ఫుల్ ఫోన్ల మధ్య గట్టి పోటీ నడుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో వివో అందిస్తున్న ఫీచర్లు ఈ ఫోన్ను ఈ ప్రీమియం ధరకు కొనుగోలు చేసేలా చేస్తాయా లేదా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఐఫోన్ డిజైన్.. ప్రీమియం లుక్, హ్యాండ్ ఫీల్
ఈ ఫోన్ను మొదటిసారి చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు దీని లుక్, నిర్మాణం మనకు వెంటనే నచ్చుతుంది. వీవో ఎప్పుడూ డిజైన్పై చాలా కష్టపడుతుంది, ఈసారి కూడా ఎక్కడా తగ్గలేదు. ఇందులో ఇచ్చిన సన్రైజ్ యాంథమ్ కలర్ వేరియంట్ చూడటానికి చాలా క్లాసీగా ఉంది.
ఫోన్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ చేతికి చాలా గట్టిగా, ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తుంది. దీనికి తోడు IP68, IP69 వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్స్ ఇవ్వడం వల్ల రోజువారీ వాడకంలో నీళ్లు లేదా దుమ్ము-మట్టి గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. వెనుక భాగంలో ఇచ్చిన పెద్ద కెమెరా మోడ్యూల్ కొద్దిగా ఐఫోన్ను గుర్తుకు తెస్తుంది, కానీ ఓవరాల్ డిజైన్ చాలా డిఫరెంట్గా, స్టైలిష్గా ఉంటుంది. ఫోన్ బరువు 200 గ్రాములకంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ, స్లిమ్ ప్రొఫైల్, ఫ్లాట్ కార్నర్స్ వల్ల ఎక్కువసేపు చేతిలో పట్టుకోవడం చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది.
అద్భుతమైన అమోలెడ్ డిస్ప్లే
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.59 అంగుళాల అమోలెడ్ ప్యానెల్ దీని ప్రధాన బలాల్లో ఒకటి. ఈ డిస్ప్లే చాలా షార్ప్గా, బ్రైట్గా, కలర్స్తో నిండి ఉంటుంది, దీనివల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ మీద అన్నీ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. మీకు వీడియోలు చూడటం, వెబ్ బ్రౌజింగ్ చేయడం లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్లో రీల్స్ స్క్రోల్ చేయడం అలవాటు ఉంటే ఈ స్క్రీన్ మీ మనసు గెలుచుకుంటుంది. ఇందులో ఉండే డీప్ బ్లాక్స్, అద్భుతమైన కాంట్రాస్ట్ రేషియో వీడియో అనుభవాన్ని మరింత పెంచుతాయి.
వీవో ఈ స్క్రీన్లో 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందించింది, అయితే ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో 144Hz పూర్తి ప్రయోజనాన్ని పొందే యాప్స్ లేదా గేమ్లు చాలా తక్కువ. చాలా వరకు ఫోన్ 120Hz చుట్టూనే పనిచేస్తుంది, ఇది వాడటానికి చాలా స్మూత్గా అనిపిస్తుంది. ఇవే కాకుండా స్క్రీన్ కింద ఇచ్చిన అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ చాలా వేగంగా పనిచేస్తుంది. విశేషం ఏమిటంటే మీ చేతులు కొంచెం తడిగా ఉన్నప్పటికీ ఇది క్షణాల్లో ఫోన్ను అన్లాక్ చేస్తుంది.
ఫొటోగ్రఫీ కోసం అదిరిపోయే కెమెరా
వీవో V80 వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఇచ్చారు. ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ సెన్సార్, 50 మెగాపిక్సెల్ 3x టెలిఫోటో లెన్స్, 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. దీనికి తోడు ప్రసిద్ధ కెమెరా బ్రాండ్ జీస్ కలర్ ట్యూనింగ్, బ్రాండింగ్ కూడా జతచేశారు. దీని మెయిన్ కెమెరా నేటి యూత్ తమ ఫోన్ నుంచి కోరుకునే రకాల ఫొటోలను క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఫొటోల రంగులు చాలా ఆకర్షణీయంగా, నేచురల్గా వస్తాయి, వీటిని ఎలాంటి ఎడిటింగ్ లేకుండా నేరుగా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు.
అయితే, 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా కొద్దిగా నిరాశపరచవచ్చు, ఎందుకంటే ఇది మెయిన్ కెమెరా అందించేంత డీటెయిల్స్, షార్ప్నెస్ను ఇవ్వలేదు. తక్కువ వెలుతురులో లేదా రాత్రి సమయంలో కూడా దీని మెయిన్ కెమెరా చాలా అద్భుతమైన ఫొటోలను తీస్తుంది.
పెర్ఫార్మెన్స్ తో పోలిస్తే ధరకి తగ్గ ప్రొసెసర్ ఉందా?
ఇప్పుడు ఈ ఫోన్పై కొద్దిగా చర్చ జరిగే అంశం దీని పెర్ఫార్మెన్స్. వీవో V80 లో క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 4 ప్రాసెసర్ను ఇచ్చారు. మీరు రోజువారీ సాధారణ పనులు అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడటం, ఛాటింగ్ చేయడం, యాప్స్ ఓపెన్ చేయడం, మల్టీటాస్కింగ్ లేదా లైట్ గేమింగ్ వంటివి చేస్తే ఈ ఫోన్ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పనిచేస్తుంది.
కానీ అసలు సమస్య దీని రూ. 63,000 ప్రారంభ ధర వద్దే వస్తుంది. ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో ఇతర బ్రాండ్లు దీనికంటే చాలా పవర్ఫుల్, వేగవంతమైన ప్రాసెసర్లను అందిస్తున్నాయి. మీరు చాలా హెవీ గేమింగ్ ఆడినా లేదా ఒకేసారి అనేక హెవీ యాప్స్ రన్ చేసి గంటల తరబడి పని చేసినా, మధ్యమధ్యలో చిన్నపాటి లాగ్స్ లేదా అడ్డంకులు కనిపించవచ్చు. కెమెరా యాప్ రన్ చేసేటప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు చిన్నపాటి స్టటర్స్ తగులుతాయి. సాధారణ యూజర్లకు ఇది చాలా వేగంగానే ఉంటుంది, కానీ గేమింగ్ ప్రియులకు లేదా రా పవర్ కోరుకునే వారికి ఈ ప్రాసెసర్ కొద్దిగా తేలికగా అనిపించవచ్చు.
భారీ బ్యాటరీ లైఫ్.. ఫోన్ కొనొచ్చా?
వీవో తన ఫోన్ను కెమెరా సెంట్రిక్ ఫోన్గా ప్రమోట్ చేసినప్పటికీ, ఈ ఫోన్ అసలు రహస్య బలం దీని బ్యాటరీ లైఫ్. ఫోన్ లోపల 7,200mAh భారీ బ్యాటరీని ఇచ్చారు, ఇది నిజంగా ఒక గేమ్ ఛేంజర్. ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ ఫోన్ చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు చాలా బరువుగా లేదా లావుగా అనిపించదు, ఇది కంపెనీ తరఫు నుంచి అద్భుతమైన ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యం అని చెప్పాలి.
మీరు ఒక సాధారణ యూజర్ అయితే, ఈ బ్యాటరీ ఎలాంటి సమస్య లేకుండా సులభంగా ఒకటిన్నర నుండి రెండు రోజుల వరకు వస్తుంది. దీనితో పాటు బాక్స్లో వచ్చే 90 వాట్ల ఛార్జర్ ఈ భారీ బ్యాటరీని సుమారు గంట సమయంలోనే ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తుంది. నేటి కాలంలో దీనికంటే వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ ఫోన్లు ఉన్నప్పటికీ, ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ కెపాసిటీని బట్టి చూస్తే ఈ ఛార్జింగ్ స్పీడ్ చాలా బావుందని చెప్పాలి.
మొత్తంగా చూస్తే వీవో V80 తప్పకుండా మీకు నచ్చుతుంది. దీని లుక్స్ చాలా ప్రీమియమ్గా ఉన్నాయి, డిస్ప్లే సూపర్ గా ఉంది, బ్యాటరీ లైఫ్ బలంగా ఉంది, కెమెరా ఈ సెగ్మెంట్లో అత్యుత్తమమైన వాటిలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. మీ అవసరం ప్రధానంగా ఫొటోగ్రఫీ, సోషల్ మీడియా, వీడియోలు చూడటం, రోజువారీ పర్సనల్ లేదా ఆఫీస్ వర్క్ అయితే ఈ ఫోన్ మిమ్మల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిరాశపరచదు.
అయితే దీని ధర (8GB+128GB వేరియంట్కు రూ. 62,999, 8GB+512GB వేరియంట్కు రూ. 79,999) కాస్త ఎక్కువగానే ఉంది, అందుకే తెలివైన కస్టమర్లు దీని ప్రొసెసర్, హార్డ్వేర్ లోపాలపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతారు.