iPhone 17: ఐఫోన్ 17 అత్యంత తక్కువ ధరకు లభించే దేశం ఏదో తెలుసా.?
ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీ సంస్థ యాపిల్ ఐఫోన్ 17 సిరీస్ను లాంచ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఐఫోన్ 17, ఐఫోన్ 17 ఎయిర్, ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ పేరుతో ఫోన్లను లాంచ్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఐఫోన్ 17 ఏ దేశంలో చౌకగా దొరుకుతుందో చూద్దాం.
అమెరికాలో ఐఫోన్ 17 ధర
యాపిల్ కంపెనీ అమెరికాకు చెందినదైనా ఆ దేశంలో ఈ ఫోన్ ధరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
iPhone 17 – $799 (సుమారు ₹70,580)
iPhone 17 Air – $999 (రూ. 88,035)
iPhone 17 Pro – $1,099 (రూ. 96,848)
iPhone 17 Pro Max – $1,199 (రూ. 1,05,655)
ఆస్ట్రేలియాలో ధరలు
ఆస్ట్రేలియాలో ధరలు అమెరికా కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి.
iPhone 17 – A$1399 (సుమారు ₹81,284)
iPhone 17 Air – A$1799 (సుమారు ₹1,04,524)
iPhone 17 Pro – A$1999 (సుమారు ₹1,16,145)
iPhone 17 Pro Max – A$2199 (సుమారు ₹1,27,765)
కెనడాలో ధరలు
కెనడాలో ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:
iPhone 17 – $1129 (సుమారు ₹76,395)
iPhone 17 Air – $1449 (సుమారు ₹92,324)
iPhone 17 Pro – $1599 (సుమారు ₹1,01,882)
iPhone 17 Pro Max – $1749 (సుమారు ₹1,11,439)
భారతదేశంలో ధరలు
భారతదేశంలో ఐఫోన్లు ఎప్పుడూ కాస్త ఖరీదుగానే ఉంటాయి.
iPhone 17 – ₹82,900
iPhone 17 Air (256GB) – ₹1,19,900
iPhone 17 Pro (256GB) – ₹1,34,900
iPhone 17 Pro Max (256GB) – ₹1,49,900
దుబాయ్లో ధరలు
దుబాయ్లో ఐఫోన్ ధరలు భారత్ కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉంటాయి.
iPhone 17 – AED 3399 (సుమారు ₹81,639)
iPhone 17 Air – AED 4299 (₹1,03,256)
iPhone 17 Pro – AED 4699 (₹1,12,863)
iPhone 17 Pro Max – AED 5099 (₹1,22,471)
చైనాలో ఐఫోన్ 17 ధరలు
చైనాలో ఐఫోన్లు అత్యంత చౌకగా లభిస్తున్నాయి.
iPhone 17 – 5,999 యువాన్ (సుమారు ₹68,500)
iPhone 17 Air – 7,999 యువాన్ (₹91,500)
iPhone 17 Pro – 8,999 యువాన్ (₹1,03,000)
iPhone 17 Pro Max – 9,999 యువాన్ (₹1,14,000)
ఎక్కడ చౌకగా లభిస్తుంది?
ధరలను పోలిస్తే, చైనాలో ఐఫోన్ 17 అత్యంత చౌకగా ఉంది – దాదాపు ₹68,500 మాత్రమే. తర్వాత అమెరికా రెండవ చౌకైన మార్కెట్. అయితే భారత్, యుకేలో ఐఫోన్లు అత్యధిక ధరలకు లభిస్తున్నాయి.