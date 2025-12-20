- Home
iPhone : ఐఫోన్ లవర్స్కు గుడ్ న్యూస్. క్రోమాతో పాటు ఫ్లిప్ కార్ట్ లో డిసెంబర్ 2025 సేల్లో ఐఫోన్ 17 ప్రో, 15 ప్లస్, 13 మోడళ్లపై భారీ తగ్గింపులు ప్రకటించింది. బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్లతో ధరలు ఎలా ఉన్నాయో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
క్రోమా డిసెంబర్ మెగా సేల్: ఐఫోన్లపై కనీవినీ ఎరుగని ఆఫర్లు
ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్స్ రిటైల్ దిగ్గజం క్రోమా తన వినియోగదారుల కోసం డిసెంబర్ 2025 ఇయర్ ఎండ్ సేల్ను ప్రారంభించింది. ఈ సేల్లో భాగంగా టీవీలు, ల్యాప్టాప్లు, ఆడియో పరికరాలు, స్మార్ట్ఫోన్లు వంటి అనేక ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులపై భారీ తగ్గింపులను ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా ఆపిల్ ఐఫోన్ ప్రియులకు ఇది ఒక మంచి అవకాశమని చెప్పవచ్చు.
క్రోమా అందిస్తున్న ఈ ప్రత్యేక సేల్లో ఫ్లాట్ ప్రైస్ కట్లతో పాటు, ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై అదనపు ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఐఫోన్ 15 ప్లస్, ఐఫోన్ 15, ఐఫోన్ 16e, ఇటీవల మార్కెట్లోకి వచ్చిన సరికొత్త ఐఫోన్ 17 ప్రో వంటి మోడళ్లపై ఆకర్షణీయమైన డీల్స్ ఉన్నాయి. ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్లు, బ్యాంక్ ఆఫర్లను కలిపి భారీ తగ్గింపులు ఉన్నాయి. అయితే, మీరు ఎంచుకునే పేమెంట్ పద్ధతిని బట్టి తుది ధరలో మార్పులు ఉండవచ్చు.
ఐఫోన్ 15 ప్లస్, ఐఫోన్ 15 ఆఫర్ వివరాలు ఇవే
ముందుగా ఐఫోన్ 15 ప్లస్ విషయానికి వస్తే, క్రోమా ఈ ఫోన్ను రూ. 66,390 ధరకు విక్రయిస్తోంది. దీని అసలు అధికారిక ధర రూ. 69,900 కాగా, వినియోగదారులకు ఎటువంటి బ్యాంక్ షరతులు లేకుండానే నేరుగా రూ. 3,510 తగ్గింపు లభిస్తోంది. పెద్ద స్క్రీన్, మంచి బ్యాటరీ కోరుకునే వారికి ఇది మంచి డీల్ అని చెప్పవచ్చు.
అలాగే, రెగ్యులర్ ఐఫోన్ 15 మోడల్ కూడా తగ్గిన ధరకే లభిస్తోంది. దీని అసలు ధర రూ. 59,900 కాగా, ఇప్పుడు రూ. 57,990కి అందుబాటులో ఉంది. దీనికి అదనంగా, ఐసీఐసీఐ (ICICI), ఐడీఎఫ్సీ (IDFC), ఎస్బీఐ (SBI) బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగించే వారికి క్రోమా మరో రూ. 2,000 డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్ తో కలిపి ఐఫోన్ 15 ధర రూ. 55,990కి తగ్గుతుంది.
ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్లతో ధరల పోలిక ఇదే
క్రోమాలో ఐఫోన్ 15 ధరలు ఆకర్షణీయంగా ఉన్నప్పటికీ, కొనుగోలుదారులు ఇతర ప్లాట్ఫామ్లలోని ధరలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్ ఐఫోన్ 15 మోడల్పై మరింత దూకుడుగా ఆఫర్లను ప్రకటిస్తోంది. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ ఫోన్ ఎటువంటి బ్యాంక్ ఆఫర్లతో సంబంధం లేకుండా నేరుగా రూ. 51,999 ధరకు లిస్ట్ అయింది. ఇది క్రోమా ఆఫర్ కంటే తక్కువ.
మరోవైపు, అమెజాన్ కూడా ఇదే మోడల్ను అదనపు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు లేకుండా రూ. 54,900 ధరకు విక్రయిస్తోంది. కాబట్టి, ఐఫోన్ 15 కొనాలనుకునే వారు ఈ మూడు ప్లాట్ఫామ్ల ధరలను పోల్చి చూసుకోవడం మంచిది.
సరికొత్త ఐఫోన్ 17 ప్రో పై బ్యాంక్ ఆఫర్లు
ఆపిల్ లైనప్లో ఇటీవలే చేరిన సరికొత్త ఐఫోన్ 17 ప్రో మోడల్పై ఇంకా ఫ్లాట్ ప్రైస్ కట్స్ అందుబాటులోకి రాలేదు. అయితే, నిరాశ చెందాల్సిన అవసరం లేదు. క్రోమా, ఫ్లిప్కార్ట్ రెండూ కూడా ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై రూ. 4,000 వరకు తగ్గింపును అందిస్తున్నాయి.
ఈ బ్యాంక్ ఆఫర్ను ఉపయోగించుకుంటే, ఐఫోన్ 17 ప్రో (256GB బేస్ వేరియంట్) ధర దాని లాంచ్ ధర అయిన రూ. 1,34,900 నుండి రూ. 1,30,000కి తగ్గుతుంది. ఈ ఆఫర్ ప్రధానంగా ఆరెంజ్, బ్లూ కలర్ ఆప్షన్లపై వర్తిస్తుంది. లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి డీల్.
ఐఫోన్ 16e, ఐఫోన్ 13 ధరల కూడా తగ్గాయి
కొంచెం తక్కువ బడ్జెట్లో ఐఫోన్ కొనాలనుకునే వారి కోసం ఐఫోన్ 16e మోడల్ క్రోమాలో రూ. 52,390కి లిస్ట్ అయింది. ఐసీఐసీఐ (ICICI) లేదా ఎస్బీఐ (SBI) బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగిస్తే అదనంగా రూ. 2,000 తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో దీని తుది ధర రూ. 50,390కి చేరుతుంది. అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇదే ఐఫోన్ 16e మోడల్ ఎటువంటి బ్యాంక్ ఆఫర్లు లేకుండానే ఫ్లాట్ రూ. 51,999 ధరకు లభిస్తోంది.
ఇక క్రోమా డిసెంబర్ సేల్లో ఐఫోన్ 13 కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని అసలు ధర రూ. 49,900 కాగా, ఇప్పుడు రూ. 45,690కి విక్రయిస్తున్నారు. దీనిపై ఐసీఐసీఐ, ఐడీఎఫ్సీ, ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డులతో రూ. 5,000 అదనపు డిస్కౌంట్ ఉంది. దీనివల్ల ఫోన్ ధర రూ. 40,690కి తగ్గుతుంది.
ఐఫోన్ ఆ మోడల్ కొంటున్నారా? ఇది గుర్తుంచుకోండి
ఐఫోన్ 13 ధర తక్కువగా ఉండటం ఆకర్షణీయంగా అనిపించినప్పటికీ, కొనుగోలుదారులు ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఐఫోన్ 17 ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్నందున, ఐఫోన్ 13 ఇప్పుడు పాత మోడల్. ఆపిల్ సాధారణంగా ఆరు సంవత్సరాల పాటు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లను అందిస్తుంది. ఆ లెక్కన చూస్తే, ఐఫోన్ 13కి మరో రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే అప్డేట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. రోజువారీ అవసరాలకు ఈ ఫోన్ ఇప్పటికీ అద్భుతంగా పనిచేసినప్పటికీ, భవిష్యత్తు అవసరాల దృష్ట్యా బడ్జెట్ సహకరిస్తే ఐఫోన్ 15 లేదా ఇతర కొత్త మోడళ్లను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.