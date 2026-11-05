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- Taj Mahal: తాజ్ మహల్లో ఒక్క లైట్ కూడా ఎందుకు లేదు? రాత్రయితే చీకటిగానే ఎందుకు ఉంచుతారు?
Taj Mahal: తాజ్ మహల్లో ఒక్క లైట్ కూడా ఎందుకు లేదు? రాత్రయితే చీకటిగానే ఎందుకు ఉంచుతారు?
Taj Mahal: తాజ్ మహల్ ను చూసేందుకు ఎంతో మంది పర్యాటకులు వస్తారు. అయిత ఆ అందమైన కట్టడంలో ఒక్క లైట్ కూడా ఉండదు.. ఆ విషయాన్ని గమనించే ఉంటారు. రాత్రయితే చిన్న లైటు కూడా వేయరు? ఎందుకో తెలుసా?
చీకట్లో తాజ్ మహల్
ప్రపంచ వింతల్లో ఒకటైన తాజ్మహల్ అందాలను చూడటానికి ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి లక్షలాది మంది తరలివస్తారు. దేశంలోని ఎన్నో చారిత్రక కట్టడాలు రాత్రిపూట విద్యుద్దీపాల వెలుగుల్లో మెరిసిపోతూ కనిపిస్తాయి. అయితే తాజ్మహల్పై మాత్రం చీకటి పడ్డాక ఎలాంటి లైట్లు వేయరు. రాత్రి వేళల్లో తాజ్మహల్ పూర్తిగా సహజ సిద్ధమైన చీకట్లోనే ఉంటుంది. పౌర్ణమి రాత్రుల్లో చంద్రుడి వెన్నెల కాంతి తాకినప్పుడు ఈ తెల్ల పాలరాయి సహజంగానే అద్భుతమైన కాంతితో ధగధగా మెరుస్తుంది. ఆ సహజ అందాన్ని కాపాడటానికి, ఎటువంటి రసాయన లేదా కాంతి ప్రభావం పడకుండా చూడటానికి అక్కడ ప్రత్యేక దీపాలు అమర్చరు.
మరొక ముఖ్యమైన కారణం
దీని వెనుక అత్యంత ప్రధానమైన పర్యావరణ కారణం ఉంది. తాజ్మహల్ యమునా నది తీరాన ఉండటం వల్ల ఆ ప్రాంతంలో రకరకాల కీటకాలు, పురుగులు భారీ సంఖ్యలో తిరుగుతుంటాయి. రాత్రిపూట పాలరాతి భవనంపై ప్రకాశవంతమైన ఫ్లడ్లైట్లు వేస్తే, ఆ తెల్లటి కాంతికి ఆకర్షితమై లక్షలాది పురుగులు గోడలపై వాలతాయి. ఆ కీటకాలు విడిచే మలమూత్రాలు, వ్యర్థాల వల్ల పాలరాయిపై ఆకుపచ్చ, నలుపు రంగు మచ్చలు ఏర్పడి కట్టడం పాడవుతుంది. 1997లో ఒక సంగీత కచేరీ కోసం ఇక్కడ లైట్లు వేసినప్పుడు మరుసటి రోజు గోడలంతా పురుగులతో నిండిపోయి పాలరాయి రంగు మారిపోయింది. అప్పటి నుంచి భారత పురాతత్వ శాఖ ఇక్కడ కృత్రిమ లైట్లను పూర్తిగా నిషేధించింది.
భద్రతాపరంగా కూడా..
మరోవైపు భద్రతాపరమైన అంశాలు కూడా ఇందులో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలు లేదా యుద్ధాలు జరిగిన సమయాల్లో శత్రుదేశాల విమానాల కంటపడకుండా తాజ్మహల్ను కాపాడటానికి దీన్ని చీకట్లోనే ఉంచేవారు. 1971 నాటి యుద్ధ సమయంలో సైతం శత్రువుల దాడి నుంచి రక్షించడానికి దీనిపై పెద్ద ఆకుపచ్చ వస్త్రాలను కప్పి దాచిపెట్టారు. అప్పటి రక్షణ సంప్రదాయాన్ని, జాగ్రత్తలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇప్పటికీ రాత్రివేళల్లో దీపాలు వెలిగించరు. పాలరాతి స్వచ్ఛతను కాపాడుతూ, చారిత్రక సంపదను భవిష్యత్ తరాలకు పదిలంగా అందించడానికే తాజ్మహల్ను ఇలా చీకటిలోనే ఉంచుతున్నారు.