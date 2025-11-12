జిలేబిని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు? 99% మందికి తెలిసుండదు.. మరి మీకు తెలుసా?
What Is Jalebi Called in English? జిలేబి అనేది చాలామందికి ఇష్టమైన స్వీట్. మరి దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారో తెలుసా? జిలేబి గురించి ఆసక్తికర విషయాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఇండియన్ స్వీట్ జిలేబి ప్రత్యేకతలు
Jilebi:ఏదైనా పండగున్నా, శుభకార్యం ఉన్నా, శుభవార్త విన్నా, స్వాతంత్య్ర దినోత్సవమైనా, గణతంత్ర దినోత్సవమైనా... నోరు తీపి చేసుకోవాల్సిందే. ఇందుకోసం ఇండియన్స్ ఉపయోగించే ప్రత్యేక స్వీట్ జిలేబీ... ఇది ప్రత్యేక క్షణాలను మరింత ప్రత్యేకంగా మారుస్తుంది. భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ స్వీట్లలో ఇది ఒకటి. అసలు ప్రశ్న ఏమిటంటే... ఈ ఫేమస్ స్వీట్ను ఇంగ్లీషులో ఏమంటారు? జిలేబీ పేరు అందరికీ తెలుసు… కానీ దాని ఇంగ్లీష్ పేరు తెలుసా? తెలియదు కదా... అయితే దీన్ని ఇంగ్లీషులో ఏమంటారో, ఎలా తయారు చేస్తారో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
జిలేబిని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు?
జిలేబీని ఇంగ్లీషులో 'Sweet Pretzel' లేదా 'Coiled Funnel Cake' అని అంటారు. కొంతమంది దీనిని 'Indian Syrup-Coated Dessert' అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది బయట కరకరలాడుతూ, లోపల రసభరితంగా ఉంటుంది... ఇదే ఇతర స్వీట్ల నుండి జిలేబీని భిన్నంగా, ప్రత్యేకంగా నిలుపుతుంది.
జిలేబీ ఎలా తయారు చేస్తారు?
జిలేబీ చేయడానికి మైదా పిండితో ఒక మిశ్రమాన్ని తయారుచేస్తారు. దీనిలో పెరుగు కలిపి పులియబెడతారు. తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక గుడ్డలో నింపి, వేడి నూనెలో లేదా నెయ్యిలో గుండ్రంగా తిప్పుతూ వేయిస్తారు. జిలేబీ బంగారు రంగులోకి, కరకరలాడేలా మారినప్పుడు దానిని వేడి పంచదార పాకంలో ముంచుతారు. దీనివల్ల దానికి తీపి, మెరిసే రుచి వస్తుంది. ఇదే పద్ధతి జిలేబీకి దాని ప్రత్యేకమైన ఆకారాన్ని, రుచిని ఇస్తుంది.
జిలేబీ రుచి అద్భుతం
జిలేబీ బయట కరకరలాడుతూ, లోపల రసభరితంగా ఉంటుంది. నోట్లో పెట్టుకోగానే, దానిలోని పంచదార పాకం తీపి నాలుకకు తగిలి జివ్వుమనిస్తుంది. వేడివేడి జిలేబీ రుచి చాలా బాగుంటుంది. చాలామంది దీనిని రబడితో తినడానికి ఇష్టపడతారు, కొందరు ఐస్క్రీమ్, పెరుగుతో కూడా తింటారు. దీని కరకరలాడే తత్వం, తీపి రసం కలయిక అన్ని వయసుల వారికి నచ్చుతుంది.
జిలేబీ గురించి మరికొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు
జిలేబీ మొదట ఎక్కడ తయారుచేశారు?
జిలేబీ అసలు పేరు 'జులాబియా' లేదా 'జలాబియా'. ఇది మధ్యప్రాచ్యంలో తయారు చేయబడేది. తర్వాత ఈ స్వీట్ భారతదేశానికి వచ్చి మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది.
జిలేబీ ఎక్కడెక్కడ ఫేమస్?
జిలేబీ భారతదేశంలోనే కాదు పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, ఆఫ్రికన్ దేశాలలో కూడా చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. దీని ప్రత్యేకమైన రుచి దీనిని గ్లోబల్ డెజర్ట్ ను చేసింది.
ప్రపంచ జిలేబీ దినోత్సవం కూడా జరుపుకుంటారా?
ప్రతి సంవత్సరం జూలై 30న ప్రపంచ జిలేబీ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున ప్రజలు ఈ ప్రియమైన స్వీట్ పట్ల తమ ప్రేమను సోషల్ మీడియాలో వ్యక్తపరుస్తారు.
జిలేబీకి ఏ నగరం ప్రసిద్ధి?
సాధారణంగా జిలేబీ ఉత్తర భారతదేశం అంతటా తయారు చేస్తారు. కానీ మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పూర్ ఖోయా జిలేబీ చాలా ఫేమస్. ఈ జిలేబీని ఖోయా బేస్తో తయారు చేస్తారు. యూపీలోని మధుర ఆలు జిలేబీ కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. రాజస్థాన్లోని భరత్పూర్ జిల్లా జిలేబీ కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుంది.