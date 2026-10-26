ఇండియన్ 500 రూపాయలు ఈ దేశంలో 100000 తో సమానం.. ఆ టూరిస్ట్ కంట్రీ ఏదో తెలుసా?
ఇండియన్ కరెన్సీ 100 రూపాయలు ఆ దేశంలో ఏకంగా 30000 వేలతో (కాస్త అటుఇటుగా) సమానం. అలాగని అదేదో పేద దేశం కాదు… టూరిస్ట్ లను అత్యధికంగా ఆకర్షించేది. ఇంతకీ ఆ దేశమేదో తెలుసా?
వియత్నాం పర్యటనకు వెళుతున్నారా? మీకోసమే ఈ సమాచారం
విదేశాలకు వెళ్లాలంటే లక్షల రూపాయలు ఖర్చవుతాయని చాలామంది భావిస్తారు. విమాన టికెట్లు, హోటల్ బస, ఆహారం, స్థానికంగా తిరిగేందుకు అయ్యే ఖర్చులు కలిపి చూస్తే బడ్జెట్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అయితే సరైన దేశాన్ని ఎంచుకుని, ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకుంటే తక్కువ ఖర్చుతోనూ విదేశీ పర్యటనను ఆస్వాదించవచ్చు. అలాంటి పర్యాటక గమ్యస్థానాల్లో వియత్నాం ఒకటి. ప్రకృతి అందాలు, సముద్ర తీరాలు, చారిత్రక కట్టడాలు, రుచికరమైన ఆహారం, ప్రత్యేకమైన సంస్కృతితో ఈ దేశం పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తోంది. భారతీయ ప్రయాణికుల్లోనూ వియత్నాం పర్యటనపై ఆసక్తి పెరుగుతోంది.
ఈ దేశం గురించి తెలుసుకోవాలనుకునేవారికి ఆసక్తికరమైన విషయం ఒకటి ఉంది. భారతీయ రూపాయితో పోలిస్తే వియత్నాం కరెన్సీ విలువ చాలా తక్కువ.. భారత కరెన్సీ కేవలం 100 రూపాయలు వియత్నాం కరెన్సీ వియత్నామీస్ డాంగ్ (VND) లో 30,000 కు సమానం. వియత్నాం కరెన్సీ విలువతో పాటు అక్కడి హోటళ్లు, ఆహారం, రవాణాకు ఎంత ఖర్చవుతుంది? పర్యటనకు వెళ్లే ముందు ఎలాంటి విషయాలు తెలుసుకోవాలి? అనే విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
వియత్నాం కరెన్సీ పేరు ఏమిటి?
వియత్నాం అధికారిక కరెన్సీ పేరు వియత్నామీస్ డాంగ్... భారత రూపాయిని INR అని సూచించినట్లే వియత్నాం డాంగ్ను VNDగా పేర్కొంటారు. అయితే ఈ దేశంలో సాధారణంగా వేలల్లో, లక్షల్లో ధరలు కనిపించడం కొత్తగా వెళ్లేవారికి ఆశ్చర్యం కలిగించవచ్చు.
వియత్నాంలో రూ.100కు సుమారు 30,000 డాంగ్స్, రూ.1,000కు దాదాపు 3 లక్షల డాంగ్స్ లభిస్తాయి. అయితే ఈ లెక్కలు మారకపు విలువపై ఆధారపడి ఉంటాయి. బ్యాంకులు, కరెన్సీ మార్పిడి కేంద్రాలు, కార్డుల ద్వారా చేసే లావాదేవీల్లో వర్తించే రేట్లు ఒకేలా ఉండకపోవచ్చు. మార్పిడి రుసుములు కూడా ఉండొచ్చు.
వియత్నాంలో ధరలు ఎక్కువ అంకెల్లో కనిపిస్తున్నాయని అక్కడి వస్తువులు చాలా ఖరీదైనవని అనుకోవద్దు. డాంగ్ విలువ తక్కువగా ఉండటం వల్ల సంఖ్యలు పెద్దగా కనిపిస్తాయి. ఒక వస్తువు ధరను భారత రూపాయల్లోకి మార్చి చూసినప్పుడే దాని అసలు ఖర్చు ఎంతనేది తెలుస్తుంది.
వియత్నాం చౌక దేశమేనా?
కరెన్సీ మారకపు విలువను మాత్రమే చూసి ఒక దేశం చౌకగా ఉంటుందని నిర్ణయించలేం. అక్కడి హోటల్ ధరలు, భోజనం, రవాణా, సందర్శనా స్థలాల ప్రవేశ రుసుములు, పర్యాటకుల కోసం అందించే సేవల ధరలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
వియత్నాంలో స్థానిక రెస్టారెంట్లలో భోజనం, సాధారణ హోటళ్లలో బస, ప్రజా రవాణా వంటి వాటిని ఎంచుకుంటే ఖర్చులను నియంత్రించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ముందుగానే హోటల్ బుక్ చేసుకోవడం, ఒకే ప్రాంతంలోని ప్రదేశాలను ఒకే రోజు సందర్శించడం, పర్యాటక సీజన్లో టికెట్లను ముందుగా కొనుగోలు చేయడం ద్వారా డబ్బు ఆదా చేయవచ్చు.
అయితే లగ్జరీ రిసార్టులు, ప్రైవేట్ క్యాబ్లు, ఖరీదైన రెస్టారెంట్లు, ప్రత్యేక క్రూయిజ్ ప్యాకేజీలను ఎంచుకుంటే బడ్జెట్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి వియత్నాం పర్యటన ఖర్చు మీ ప్రయాణ విధానం, బస చేసే ప్రాంతం, పర్యటన రోజుల సంఖ్యపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి వియత్నాం చౌక దేశమని చెప్పలేం... అలాగని ఖరీదైన దేశమని చెప్పలేం.
వియత్నాంలో తప్పక చూడాల్సిన పర్యాటక ప్రదేశాలు
వియత్నాంలో ప్రకృతి దృశ్యాల నుంచి చారిత్రక నగరాల వరకు విభిన్నమైన పర్యాటక ఆకర్షణలు ఉన్నాయి. మొదటిసారి వెళ్లేవారు తమకు అందుబాటులో ఉన్న సమయం, బడ్జెట్ను బట్టి కొన్ని ప్రధాన ప్రాంతాలను ఎంచుకోవచ్చు.
1. హా లాంగ్ బే (Ha Long Bay)
వియత్నాంలో అత్యంత ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రాంతాల్లో హా లాంగ్ బే ఒకటి. సముద్ర జలాల మధ్య ఎత్తుగా కనిపించే సున్నపురాయి కొండలు, పచ్చని దీవులు, సహజ గుహలు ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ. ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
ఇక్కడ పడవ ప్రయాణాలు, క్రూయిజ్ టూర్లు, గుహల సందర్శన వంటి కార్యకలాపాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. కొన్ని ప్యాకేజీల్లో భోజనం, పడవ ప్రయాణం, ఇతర కార్యక్రమాలు కలిపి ఉంటాయి. ఎంచుకునే ప్యాకేజీని బట్టి ఖర్చు మారుతుంది.
2. హనోయి (Hanoi)
వియత్నాం రాజధాని హనోయి చరిత్ర, సంస్కృతి, స్థానిక జీవనశైలికి ప్రసిద్ధి. పాత నగర వీధులు, సరస్సులు, సంప్రదాయ మార్కెట్లు, చారిత్రక కట్టడాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు. స్థానిక ఆహారాన్ని రుచి చూడాలనుకునేవారికి కూడా ఈ నగరం అనువైనది.
హనోయిలో హో చి మిన్ సమాధి ప్రాంగణం, హోన్ కీమ్ సరస్సు, ఓల్డ్ క్వార్టర్ వంటి ప్రదేశాలు పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయి. వీధుల్లో చిరుతిళ్ల దుకాణాలు, చిన్న కేఫ్లలో స్థానిక వంటకాలను రుచి చూడవచ్చు. నగరంలో తిరిగేందుకు నడక, ప్రజా రవాణా లేదా యాప్ ఆధారిత క్యాబ్లను ఉపయోగించవచ్చు.
3. హో చి మిన్ సిటీ (Ho Chi Minh City)
వియత్నాం దక్షిణ ప్రాంతంలో ఉన్న హో చి మిన్ సిటీ దేశంలోని ప్రధాన వాణిజ్య, నగర పర్యాటక కేంద్రాల్లో ఒకటి. గతంలో సైగాన్గా పిలిచిన ఈ నగరంలో ఆధునిక భవనాలతో పాటు చారిత్రక ప్రదేశాలు కూడా ఉన్నాయి.
వార్ రిమ్నెంట్స్ మ్యూజియం, నోట్రే డామ్ కేథడ్రల్ పరిసరాలు, సెంట్రల్ పోస్ట్ ఆఫీస్, బెన్ థాన్ మార్కెట్ వంటి ప్రాంతాలను సందర్శించవచ్చు. నగర జీవనశైలి, స్థానిక మార్కెట్లు, ఆహార సంస్కృతిని దగ్గరగా తెలుసుకోవాలనుకునేవారికి ఇది ఉపయోగకరమైన గమ్యస్థానం.
4. డా నాంగ్ (Da Nang)
సముద్ర తీరాలు, ఆధునిక నగర వాతావరణం, ప్రకృతి అందాల కలయికతో డా నాంగ్ ప్రసిద్ధి చెందింది. కుటుంబంతో లేదా స్నేహితులతో విహారయాత్రకు వెళ్లేవారు ఈ నగరాన్ని తమ ప్రణాళికలో చేర్చుకోవచ్చు.
మై ఖే బీచ్, మార్బుల్ మౌంటైన్స్, బా నా హిల్స్ వంటి ప్రాంతాలు ఇక్కడి ప్రధాన ఆకర్షణలు. బా నా హిల్స్లోని గోల్డెన్ బ్రిడ్జ్ ప్రత్యేక నిర్మాణశైలితో పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటుంది. అయితే కొన్ని ఆకర్షణలకు ప్రత్యేక ప్రవేశ టికెట్లు, రవాణా ఖర్చులు ఉంటాయి.
5. హోయ్ ఆన్ (Hoi An)
సంప్రదాయ నిర్మాణాలు, రంగురంగుల లాంతర్లు, నదీ తీరపు అందాలతో హోయ్ ఆన్ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. సాయంత్రం వేళ పాత పట్టణ వీధుల్లో నడవడం, నదిలో పడవ ప్రయాణం చేయడం పర్యాటకులకు మంచి అనుభూతిని అందిస్తాయి.
స్థానిక హస్తకళల దుకాణాలు, సంప్రదాయ మార్కెట్లు, చిన్న రెస్టారెంట్లు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. డా నాంగ్ నుంచి హోయ్ ఆన్కు రోడ్డు మార్గంలో చేరుకోవచ్చు. ఈ రెండు ప్రాంతాలను కలిపి పర్యటిస్తే ప్రయాణ సమయాన్ని మెరుగ్గా వినియోగించుకోవచ్చు.
6. నిన్ బిన్ (Ninh Binh)
పచ్చని వరి పొలాలు, సున్నపురాయి కొండలు, నదీ మార్గాలు నిన్ బిన్ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక అందాన్ని తీసుకొస్తాయి. ప్రకృతి మధ్య ప్రశాంతంగా గడపాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
ట్రాంగ్ ఆన్, టామ్ కాక్ వంటి ప్రాంతాల్లో పడవ ప్రయాణం చేయవచ్చు. కొండలు, గుహలు, గ్రామీణ ప్రకృతి దృశ్యాలను ఒకే పర్యటనలో ఆస్వాదించే అవకాశం ఉంటుంది. హనోయి నుంచి నిన్ బిన్కు రోడ్డు లేదా రైలు మార్గంలో వెళ్లవచ్చు.
7. ఫు క్వాక్ (Phu Quoc)
సముద్ర తీరాలు, రిసార్టులు, నీలిరంగు జలాలతో ఫు క్వాక్ ద్వీపం ప్రసిద్ధి చెందింది. విశ్రాంతి కోసం విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లాలనుకునేవారు ఈ ప్రాంతాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. బీచ్లలో సమయం గడపడం, సముద్ర కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనడం, ద్వీపంలోని ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించడం ఇక్కడి ప్రత్యేకతలు.
భారతీయులు వియత్నాం వెళ్లే ముందు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు
వియత్నాం పర్యటనను సులభంగా పూర్తి చేయాలంటే కొన్ని అంశాలపై ముందుగానే దృష్టి పెట్టాలి.
వీసా : భారతీయ పాస్పోర్ట్ ఉన్నవారు ప్రయాణానికి ముందు వియత్నాం వీసా నిబంధనలను పరిశీలించాలి. అర్హత, ప్రయాణ ఉద్దేశం, వీసా వ్యవధిని బట్టి అందుబాటులో ఉన్న ఈ-వీసా విధానం తదితర వివరాలను అధికారిక వెబ్సైట్లో నిర్ధారించుకోవాలి.
కరెన్సీ మార్పిడి : భారత్ నుంచి బయలుదేరే ముందు లేదా వియత్నాం చేరుకున్న తర్వాత నమ్మకమైన మార్పిడి కేంద్రాల ద్వారా డబ్బు మార్చుకోవచ్చు. విమానాశ్రయాల్లోని మారకపు రేట్లు, నగరంలోని కేంద్రాల రేట్లు వేరుగా ఉండవచ్చు. కార్డు చెల్లింపుల సమయంలో విదేశీ లావాదేవీల రుసుములను కూడా పరిశీలించాలి.
ప్రయాణ బుకింగ్లు : విమాన టికెట్లు, హోటళ్లు, క్రూయిజ్లు, ముఖ్యమైన సందర్శనా కార్యక్రమాలను ముందుగానే బుక్ చేసుకోవడం మంచిది. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే సమయాల్లో చివరి నిమిషంలో బుకింగ్ చేస్తే ఖర్చు పెరగవచ్చు.
వాతావరణం : వియత్నాంలో ఉత్తర, మధ్య, దక్షిణ ప్రాంతాల వాతావరణం ఒకేలా ఉండదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు, తేమ ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. ప్రయాణ తేదీలను బట్టి వాతావరణ అంచనాలను పరిశీలించి దుస్తులు, ప్రయాణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
ఆహారం : వియత్నామీస్ వంటకాల్లో నూడుల్స్, రైస్, కూరగాయలు, మాంసాహార పదార్థాలు విస్తృతంగా కనిపిస్తాయి. శాకాహారులు తమ ఆహార అవసరాలను ముందుగానే తెలియజేయడం మంచిది. భారతీయ రెస్టారెంట్లు కూడా కొన్ని ప్రధాన నగరాల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
తక్కువ ఖర్చుతో వియత్నాం పర్యటన ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి?
వియత్నాంలో ఎక్కువ ప్రదేశాలు చూడాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతిరోజూ ఒక నగరానికి మారడం కంటే, ఒకే ప్రాంతంలో రెండు లేదా మూడు రోజులు గడపడం మంచిది. ఉదాహరణకు హనోయిని కేంద్రంగా చేసుకుని నిన్ బిన్, హా లాంగ్ బే ప్రాంతాలను సందర్శించవచ్చు. మధ్య వియత్నాంలో డా నాంగ్, హోయ్ ఆన్లను కలిపి పర్యటించవచ్చు.
ప్రయాణానికి ముందు రోజువారీ ఖర్చుల పరిమితిని నిర్ణయించుకోవడం, హోటల్ బుకింగ్లో పన్నులు, అదనపు ఛార్జీలను పరిశీలించడం, స్థానిక రవాణా ధరలను ముందుగా తెలుసుకోవడం ఉపయోగకరం. నగదు, కార్డు రెండింటినీ అవసరానికి అనుగుణంగా ఉపయోగించుకునేలా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి.
మొత్తంగా.. వియత్నాం పర్యటన మంచి ఎంపికేనా?
వియత్నాం ప్రత్యేకమైన ప్రకృతి అందాలు, చారిత్రక ప్రదేశాలు, సముద్ర తీరాలు, స్థానిక ఆహార సంస్కృతిని ఒకే పర్యటనలో అనుభవించే అవకాశం కల్పిస్తుంది. భారత రూపాయితో పోలిస్తే వియత్నామీస్ డాంగ్ విలువ తక్కువగా ఉండటంతో అక్కడి ధరలు మొదట పెద్ద అంకెల్లో కనిపించినా, వాటిని రూపాయల్లోకి మార్చి చూస్తే ఖర్చులను అంచనా వేయడం సులభమవుతుంది.
అయితే కరెన్సీ మారకపు విలువ ఒక్కటే పర్యటన చౌకగా ఉండటానికి కారణం కాదు. విమాన టికెట్లు, వసతి, రవాణా, సందర్శనా కార్యక్రమాల ఖర్చులను కలిపి బడ్జెట్ రూపొందించాలి. ముందస్తు ప్రణాళికతో, తమకు సరిపోయే వసతి, ప్రయాణ విధానాన్ని ఎంచుకుంటే వియత్నాంలో మంచి అనుభూతులను పొందుతూ ఖర్చులను కూడా నియంత్రించుకోవచ్చు.