River : ఇంద్రధనస్సులా రంగురంగుల నీటితో ప్రవహించే నది ఏది?
నదిలోని నీరు ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం, నలుపు వంటి వివిధ రంగుల్లో ఇంద్రధనస్సులా కనిపిస్తే..? ఆ ప్రకృతి అందానికి ప్రతిఒక్కరూ ఫిదా అవ్వాల్సిందే. ఇంతకూ ఇలాంటి నది ఎక్కడుందో తెలుసా?
రంగురంగుల్లో కనిపించే నది ఏది?
సాధారణంగా నదిని ఊహించుకుంటే మన కళ్ల ముందు కనిపించేది సవ్వడిచేసే నీటి ప్రవాహమే. కొన్ని నదులు స్వచ్ఛమైన నీటితో... మరికొన్ని వరదల సమయంలో మట్టితో కూడిన ఎర్రనీటితో ప్రవహించడం చూస్తుంటాం. అయితే ప్రపంచంలో కొన్ని నదులు మాత్రం వేరువేరు రంగుల నీటితో ప్రవహిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. అయితే పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల నీటితో కనిపించే వివిధ నదులు ఉన్నాయి... కానీ ఒకే నదిలో ఐదు రంగుల్లో నీరు ప్రవహిస్తే… ఇలాంటి వింత నది గురించి ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ద్రవ ఇంద్రధనస్సు ఈ కానో క్రిస్టల్స్ నది
కొలంబియాలో ప్రవహించే కానో క్రిస్టల్స్ (Cano Cristales) నది ఈ ప్రపంచంలోనే చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ నదిలో ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం, నలుపు వంటి రంగుల్లో నీరు కనిపిస్తుంది. అందుకే దీనిని “ద్రవ ఇంద్రధనస్సు” (Liquid Rainbow) అని పిలుస్తారు.
ఈ నదిలో కనిపించే రంగులు కృత్రిమంగా ఏర్పడినవి కావు. ప్రకృతిలో సహజంగా జరిగే ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ కారణంగా నీటి అడుగుభాగం వివిధ రంగుల్లో మెరిసిపోతుంది. ముఖ్యంగా ఏడాదిలో కొన్ని నెలల్లో మాత్రమే ఈ రంగుల అందం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ కానో క్రిస్టల్స్ నది దక్షిణ అమెరికా దేశమైన కొలంబియాలోని సియెర్రా డి లా మకరేనియా ప్రాంతం గుండా ప్రవహిస్తుంది. ఈ చిన్నదే అయినప్పటికీ, ప్రకృతి అందాల విషయంలో మాత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించింది. నదిలోని నీరు సాధారణంగా పారదర్శకంగా ఉంటుంది. దాని అడుగున పెరిగే ప్రత్యేకమైన నీటి మొక్కలు, వాటిపై పడే సూర్యకాంతి, నీటి ప్రవాహం వంటి అంశాల కలయికతో నది అడుగు భాగం రంగురంగులుగా కనిపిస్తుంది.
ఐదు రంగుల్లో మెరిసే నది
కానో క్రిస్టల్స్కు ప్రధాన ఆకర్షణ దాని రంగులే. సాధారణంగా జూలై నుంచి నవంబర్ మధ్యకాలంలో నదిలో ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం, నలుపు రంగులు కనిపిస్తాయి. నదిలోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఈ రంగులు విడివిడిగా లేదా కలిసినట్టుగా కనిపించడం సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటుంది.
ఒకచోట ఎరుపు రంగు ఎక్కువగా కనిపిస్తే, మరొక ప్రాంతంలో ఆకుపచ్చ లేదా పసుపు ఛాయలు కనిపించవచ్చు. సూర్యకాంతి నీటిపై పడే విధానం, నీటి లోతు, ప్రవాహం, నదిలోని సహజ పరిస్థితులను బట్టి రంగుల తీవ్రతలో కూడా మార్పులు కనిపిస్తాయి.
అసలు ఈ రంగులకు కారణం ఏమిటి?
కానో క్రిస్టల్స్ నదిలోని ఈ అద్భుతమైన రంగులకు ప్రధాన కారణం ‘మకరేనియా క్లేవిగెరా (Macarenia clavigera)’ అనే ప్రత్యేకమైన నీటి మొక్క. ఇది నది అడుగుభాగంలో పెరుగుతుంది. ఈ మొక్క సాధారణ మొక్కల్లా కాకుండా, అక్కడి ప్రత్యేకమైన పర్యావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పెరుగుతుంది.
మకరేనియా క్లేవిగెరా మొక్కకు తగినంత సూర్యకాంతి, స్వచ్ఛమైన నీరు, సరైన నీటి ప్రవాహం లభించినప్పుడు దాని రంగులు మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ మొక్క ఎరుపు రంగులో కనిపించడం వల్ల నది నీరు కూడా ఎర్రగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది.
నీరు నిజంగానే రంగు మారుతుందా?
ఇక్కడ ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంది. కానో క్రిస్టల్స్లో కనిపించే రంగులు నదిలోని నీరు స్వయంగా రంగు మారడం వల్ల ఏర్పడవు. నీరు ఎక్కువగా పారదర్శకంగానే ఉంటుంది. నీటి అడుగున పెరిగే మకరేనియా క్లేవిగెరా మొక్కలు, రాళ్లు, సూర్యకాంతి కలయిక వల్ల మనకు రంగుల ప్రభావం కనిపిస్తుంది. అంటే నదిని దూరం నుంచి చూస్తే నీరు ఎరుపు లేదా పసుపు రంగులో ఉన్నట్టుగా కనిపించినా, దగ్గరగా పరిశీలిస్తే అసలు కారణం నీటి అడుగున ఉన్న సహజ వృక్షసంపద అని అర్థమవుతుంది.
జూలై నుంచి నవంబర్ మధ్యే ఎందుకు?
కానో క్రిస్టల్స్లో ఏడాది పొడవునా ఒకే విధంగా రంగులు కనిపించవు. సాధారణంగా జూలై నుంచి నవంబర్ మధ్యకాలం ఈ నదిని చూడటానికి అనుకూలమైన సమయంగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో నీటి మట్టం, ప్రవాహం, సూర్యకాంతి వంటి పరిస్థితులు మకరేనియా క్లేవిగెరా పెరుగుదలకు, రంగులు స్పష్టంగా కనిపించడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి.
నీటి మట్టం చాలా ఎక్కువగా ఉంటే మొక్కలు నీటిలో పూర్తిగా కప్పబడిపోవచ్చు. అదే విధంగా నీటి ప్రవాహం, సూర్యకాంతి వంటి పరిస్థితులు మారినా రంగుల తీవ్రత తగ్గవచ్చు. అందుకే ఈ నదిని సందర్శించే వారు సరైన కాలాన్ని ఎంచుకోవడం ముఖ్యంగా భావిస్తారు.
ప్రకృతి సృష్టించిన అద్భుత దృశ్యం
కానో క్రిస్టల్స్ ప్రత్యేకత కేవలం రంగుల వల్ల మాత్రమే కాదు. నదీ ప్రవాహం, రాళ్లు, నీటి అడుగున పెరిగే మొక్కలు, చుట్టూ ఉన్న పర్వత ప్రాంతం కలిసి ఒక అద్భుతమైన సహజ దృశ్యాన్ని సృష్టిస్తాయి. అందుకే దీనిని ప్రపంచంలోని అత్యంత అందమైన నదుల్లో ఒకటిగా పేర్కొంటారు.
మనకు సాధారణంగా ఇంద్రధనస్సు ఆకాశంలో కనిపిస్తుంది. కానీ కానో క్రిస్టల్స్లో మాత్రం ఇంద్రధనస్సును పోలిన రంగులు నది అడుగునే కనిపిస్తాయి. అందుకే “లిక్విడ్ రెయిన్బో” అనే పేరు దీనికి ఎంతో సరిపోతుంది.
నది రంగులు మనకు చెప్పే విషయం
కానో క్రిస్టల్స్ మరో ముఖ్యమైన విషయాన్ని కూడా గుర్తుచేస్తుంది. ప్రకృతిలోని చిన్న జీవులు, మొక్కలు కూడా ఒక ప్రాంతం అందాన్ని, పర్యావరణ వ్యవస్థను ఎంతగా ప్రభావితం చేయగలవో ఈ నది చూపిస్తుంది. ఒక ప్రత్యేకమైన నీటి మొక్కకు అనుకూలంగా ఉండే సహజ పరిస్థితులు ఏర్పడటంతోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ఈ అద్భుత దృశ్యం కనిపిస్తోంది.
అందుకే కానో క్రిస్టల్స్ను కేవలం అందమైన నదిగా చూడటం కంటే, ప్రకృతి ఎంత అద్భుతమైన రూపాలను సృష్టించగలదో చూపించే ఒక సహజ ఉదాహరణగా చూడవచ్చు. నీరు, సూర్యకాంతి, మొక్కలు, రాళ్లు కలిసి సృష్టించే ఈ రంగుల ప్రపంచం ప్రకృతి అందాలకు ఒక ప్రత్యేకమైన నిదర్శనం.