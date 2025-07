ఈ వీడియోపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందిస్తూ, ఇది పూర్తిగా ఫేక్ వీడియో అని స్పష్టం చేసింది. పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం తన అధికారిక ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా ఈ విషయాన్ని ఖండించింది. నిర్మలా సీతారామన్ గానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం గానీ ఇలాంటి పెట్టుబడి వేదికను ప్రారంభించలేదని తేల్చిచెప్పింది.

A video claims Union Finance Minister @nsitharaman is promoting an investment platform developed in collaboration with ex-Infosys CEO N.R. Narayana Murthy, promising that an investment of ₹21,000 can earn you up to ₹15 lakh per month!… pic.twitter.com/YkRrMcALc0

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 3, 2025