Ramayana Movie: రామాయణ మూవీపై యష్ కొడుకు రియాక్షన్.. నాన్న అలా చేయడం నచ్చలేదు
"సినిమా చూశాక యథర్వ్ గట్టిగా ఏడ్చేశాడు. 'నాన్నా.. నువ్వు ఆ పక్షిని చంపడం నాకు అస్సలు నచ్చలేదు. నువ్వు నటిస్తున్నావని నాకు తెలుసు. కానీ, ఒక పక్షిని చంపడం తప్పు కదా. నువ్వు అలా చేయాల్సింది కాదు డాడా' అని యష్తో అన్నాడు" అని సాయి పల్లవి చెప్పుకొచ్చారు.
రావణుడిగా యష్
తెరపై రాక్షస రాజు రావణుడిగా యష్ను చూసి ఆయన కొడుకు యథర్వ్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. నాన్నను ఎప్పుడూ హీరోలా చూసే ఆ పిల్లాడికి, రావణుడి పాత్రను జీర్ణించుకోవడం కష్టమైంది. ముఖ్యంగా జటాయువు రెక్కలు నరికే సీన్ చూసి యథర్వ్ బాగా ఏడ్చేశాడు. ఈ క్యూట్ అండ్ ఎమోషనల్ విషయాన్ని నటి సాయి పల్లవి బయటపెట్టారు.
భారీ అంచనాలు
నితీష్ తివారీ డైరెక్షన్లో వస్తున్న 'రామాయణ' సినిమాపై ఇండియా వైడ్గా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో యష్ రావణుడిగా, రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ క్యారెక్టర్లు, విజువల్స్ గురించి ఇప్పటికే చాలా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ గ్యాప్లో యష్ ఇంట్లో జరిగిన ఒక చిన్న సంఘటన అభిమానులు దృష్టిని ఆకర్షించింది.
నా కొడుక్కి ముందే తెలుసు
సుమ కనకాలతో జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో యష్ తన పిల్లలకు సంబంధించిన ఈ విషయాన్ని పంచుకున్నారు. సాధారణంగా పిల్లలకు తాతయ్య, నానమ్మలు రామాయణం కథలు చెబుతుంటారు. అలా తన కొడుక్కి కూడా రామాయణం కథ ముందే తెలుసని యష్ చెప్పారు.
నువ్వు రావణుడివా? రాముడివి కాదా?
"నా కొడుకు దృష్టిలో నేను ఎప్పుడూ హీరోనే. కానీ వాడికి రామాయణం కథ తెలుసు. అందుకే నా దగ్గరికి వచ్చి, 'డాడీ, నువ్వు రావణుడివా? రాముడివి కాదా?' అని అడిగాడు. వాడి అమాయకపు ప్రశ్నలకు ఏం సమాధానం చెప్పాలో నాకు అర్థం కాలేదు" అని యష్ నవ్వుతూ చెప్పారు.
థియేటర్ బయట జరిగిన అసలు సంగతి
లాస్ ఏంజిల్స్లో యష్ తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి 'రామాయణ' సినిమా చూశారు. పిల్లలకు థియేటర్లో ఇదే తొలి సినిమా అనుభవం. మంచి, చెడు, ఎదుటివారిని గౌరవించడం లాంటివి నేర్చుకునే వయసులో.. తెరపై చూసిన దృశ్యాలు యథర్వ్ మనసుపై గట్టి ప్రభావమే చూపించాయి. ఈ విషయాన్ని యష్ చెబుతుండగా, సాయి పల్లవి కల్పించుకుని థియేటర్ బయట జరిగిన అసలు సంగతి చెప్పారు.
ఆ పక్షిని చంపడం నాకు కొంచెం కూడా నచ్చలేదు
"సినిమా అయిపోయాక బయటకు రాగానే యథర్వ్ గట్టిగా ఏడుస్తున్నాడు. వాడు యష్ దగ్గరికి వెళ్లి, 'నాన్నా, నువ్వు ఆ పక్షిని చంపడం నాకు కొంచెం కూడా నచ్చలేదు. నువ్వు యాక్టింగ్ చేస్తున్నావని నాకు తెలుసు. అయినా పక్షిని చంపడం తప్పు. నువ్వు అలా చేయాల్సింది కాదు డాడా' అని అన్నాడు" అంటూ సాయి పల్లవి ఆ క్షణాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు.
రావణుడి పాత్ర కోసం యష్ పడిన కష్టం
తెరపై రావణుడిగా భయం పుట్టించే యష్, తన కొడుక్కి మాత్రం ఎంతో ఇష్టమైన నాన్న. నాన్న తప్పు చేశాడనుకుని ఏడుస్తూనే బుద్ధి చెప్పిన యథర్వ్ క్యూట్ రియాక్షన్ ఇప్పుడు అభిమానులు మనసు దోచుకుంటోంది. రావణుడి పాత్ర కోసం యష్ పడిన కష్టం ఒక ఎత్తైతే, కొడుకు ఇచ్చిన ఈ ఇన్నోసెంట్ రియాక్షన్ 'రామాయణ' సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది.