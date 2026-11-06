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- Vijay Sethupathi: ఇంటర్నేషనల్ ఎమ్మీ అవార్డ్స్లో ప్రెజెంటర్ గా విజయ్ సేతుపతి.. విలక్షణ నటుడికి అరుదైన గౌరవం
Vijay Sethupathi: ఇంటర్నేషనల్ ఎమ్మీ అవార్డ్స్లో ప్రెజెంటర్ గా విజయ్ సేతుపతి.. విలక్షణ నటుడికి అరుదైన గౌరవం
నటుడు విజయ్ సేతుపతికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గుర్తింపు దక్కింది. నవంబర్ 23న న్యూయార్క్లో జరిగే 54వ ఇంటర్నేషనల్ ఎమ్మీ అవార్డ్స్ వేడుకలో ఆయన ప్రజెంటర్గా వ్యవహరించనున్నారు.
ఇంటర్నేషనల్ ఎమ్మీ వేడుకలో ప్రజెంటర్గా విజయ్ సేతుపతి
తమిళ నటుడు విజయ్ సేతుపతికి మరో అరుదైన అవకాశం దక్కింది. 54వ ఇంటర్నేషనల్ ఎమ్మీ అవార్డ్స్ వేడుకలో ఆయన ప్రజెంటర్గా వ్యవహరించనున్నారు. నవంబర్ 23, 2026న న్యూయార్క్లో ఈ అవార్డుల కార్యక్రమం జరగనుంది. అంతర్జాతీయ స్టేజీపై భారతీయ ప్రతిభకు మరోసారి గుర్తింపు లభించనుండటంతో ఇది భారతీయ చిత్ర, టెలివిజన్ రంగానికి గర్వకారణమైన విషయంగా నిలుస్తోంది. గతంలోనూ పలువురు భారతీయులు ఈ అవార్డుల వేడుకల్లో ప్రజెంటర్లుగా వ్యవహరించారు. 2009లో నటి ఆశ్కా గోరాడియా, 2010లో భారతీయ సినిమా, టెలివిజన్ నటి సిమోన్ సింగ్ ఈ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2012లో నటి ప్రేరణ వన్వారి ఆర్ట్స్ ప్రోగ్రామింగ్ విభాగంలో అవార్డు ప్రజెంటర్గా పాల్గొన్నారు.
గతంలో అంతర్జాతీయ ఎమ్మీ స్టేజీపై భారతీయ ప్రముఖులు
2016లో జరిగిన 68వ ప్రైమ్టైమ్ ఎమ్మీ అవార్డుల వేడుకలో ప్రియాంక చోప్రా కూడా అవార్డును అందించే బాధ్యతను చేపట్టారు. లాస్ ఏంజెలెస్లో జరిగిన ఆ కార్యక్రమంలో ఆమె నటుడు టామ్ హిడిల్స్టన్తో కలిసి అవార్డును ప్రజెంట్ చేశారు. ఇంటర్నేషనల్ ఎమ్మీ అవార్డులను అందించే ఇంటర్నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ టెలివిజన్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్ బోర్డు సభ్యురాలు, నిర్మాత కవితా గుప్తా కూడా భారతీయ ప్రతిభకు అంతర్జాతీయ స్టేజీపై అవకాశాలు కల్పించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. 2024లో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ ఎమ్మీ అవార్డుల వేడుకకు వీర్ దాస్ను హోస్ట్గా తీసుకురావడం వెనుక కవితా గుప్తా ఉన్నారు. 2023లో తన కామెడీ స్పెషల్ ‘వీర్ దాస్ ల్యాండింగ్’కు ఆయన ఇంటర్నేషనల్ ఎమ్మీ అవార్డు గెలుచుకున్న తర్వాత ఈ అవకాశం దక్కింది.
బత్తాలో చివరిగా కనిపించిన విజయ్ సేతుపతి
ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే విజయ్ సేతుపతి చివరిగా ‘బత్తా’ చిత్రంలో కనిపించారు. 1986 నాటి మద్రాస్ నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది. ఇందులో బత్తా అనే భయంకరమైన గ్యాంగ్స్టర్ పాత్రను విజయ్ సేతుపతి పోషించారు. ఒకరోజు అనుకోకుండా ఎనిమిదేళ్ల బాలుడు అతడిని ఖాళీగా ఉన్న పాఠశాల మరుగుదొడ్డిలో బంధిస్తాడు. ఆ ఇద్దరూ అక్కడ కలిసి గడిపే సమయంలో వారి మధ్య అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. ఆ బాలుడి వల్ల గ్యాంగ్స్టర్ జీవితాన్ని చూసే దృక్పథం మారుతుంది. అతడిలోని సున్నితమైన కోణం బయటపడుతుంది. ఈ చిత్రంలో గ్యాంగ్స్టర్, చిన్నారి మధ్య ఏర్పడే అనుబంధం కథలో ప్రధాన అంశంగా ఉంటుంది.
మణిరత్నం దర్శకత్వంలో మరో సినిమా
విజయ్ సేతుపతి తదుపరి ప్రముఖ దర్శకుడు మణిరత్నం తెరకెక్కిస్తున్న రొమాంటిక్ డ్రామా ‘ఇంజి వెల్లం’లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రంలో సాయి పల్లవి కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. మరోవైపు విజయ్ సేతుపతి నటించిన 2024 తమిళ థ్రిల్లర్ ‘మహారాజా’ హాలీవుడ్లో రీమేక్ కానుంది. చైనాలో ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకున్న తర్వాత హాలీవుడ్కు చెందిన ఓ ఏజెన్సీ రీమేక్ హక్కులపై ఆసక్తి చూపించింది. ఈ ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఆ సంస్థ ప్రయత్నిస్తోంది. ఇందులో నటించేందుకు ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడిని ఎంపిక చేయాలని చూస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ విషయాన్ని నిర్మాత సుధన్ సుందరం ‘ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా’కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
మహారాజా రీమేక్లో మాథ్యూ మెక్కోనహే ఉంటారా?
చైనాలో ‘మహారాజా’ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.91.65 కోట్లు వసూలు చేసిందని సాక్నిల్క్ గణాంకాలు చెబుతున్నాయని నిర్మాత సుధన్ సుందరం తెలిపారు. అక్కడ థియేటర్లతో పాటు ఓటీటీలోనూ సినిమాకు మంచి ఆదరణ లభించడంతో హాలీవుడ్ ఏజెన్సీ రీమేక్ హక్కుల కోసం తమను సంప్రదించిందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఆ సంస్థ ప్రముఖ నటుడితో ఈ ప్రాజెక్టును రూపొందించేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని, వచ్చే ఏడాది చిత్రీకరణ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని వివరించారు. హాలీవుడ్ రీమేక్లో మాథ్యూ మెక్కోనహే నటించవచ్చంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనిపై స్పందించిన సుధన్.. ఆయన సంప్రదింపుల్లో ఉన్న నటుల్లో ఒకరు కావచ్చని, అయితే తారాగణం, నిర్మాణ సంస్థ వివరాలను సంబంధిత ఏజెన్సీ మాత్రమే అధికారికంగా వెల్లడించగలదని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్టు రూపుదిద్దుకుంటుండగా, నటీనటులు, స్టూడియో వివరాలను నిర్మాతలు ఇంకా ప్రకటించలేదు.