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- Kaaka: ఫేక్ న్యూస్ కి రెస్ట్ ఇన్ పీస్.. కాకా రిలీజ్ డేట్ పై కోన వెంకట్ కామెంట్స్, చిరు లేటెస్ట్ లుక్ చూశారా
Kaaka: ఫేక్ న్యూస్ కి రెస్ట్ ఇన్ పీస్.. కాకా రిలీజ్ డేట్ పై కోన వెంకట్ కామెంట్స్, చిరు లేటెస్ట్ లుక్ చూశారా
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న ‘కాకా’ సినిమా సంక్రాంతి బరిలోకి వస్తుందని స్క్రీన్ప్లే రచయిత కోన వెంకట్ మరోసారి స్పష్టం చేశారు. జనవరి 13న విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపారు.
Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న సినిమాల్లో సంక్రాంతి 2027కి ఏది విడుదలవుతుందనే సందిగ్ధత కొనసాగుతోంది. ‘విశ్వంభర’, ‘కాకా’ చిత్రాల్లో ఏ సినిమా పండుగ బరిలోకి వస్తుందనే విషయంపై గత కొంతకాలంగా చర్చ జరుగుతోంది. ఈ రెండు సినిమాల విడుదల తేదీలపై రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ‘కాకా’ చిత్ర బృందం ఇప్పటికే పలుమార్లు ఈ ప్రచారాలను ఖండించినప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం సందేహాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. కనీసం డిసెంబర్ 2026 వరకు ఈ గందరగోళం కొనసాగే అవకాశం ఉందనే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.
సంక్రాంతికి కాకా వస్తున్నాడు
తాజాగా ‘కాకా’ స్క్రీన్ప్లే రచయిత కోన వెంకట్ మరోసారి సినిమా విడుదల తేదీపై స్పష్టత ఇచ్చారు. ఈ సినిమా సంక్రాంతికి వస్తుందని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ లో స్పందిస్తూ.. ‘కాకా’ గురించి వస్తున్న పుకార్లు, తప్పుడు వార్తలు, ఆధారాలు లేని కథనాలకు మరోసారి ముగింపు పలుకుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. జనవరి 13న ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. ‘సంక్రాంతికి కాకా వస్తున్నాడు. అసలైన పండగ తెస్తున్నాడు’ అంటూ తెలుగులోనూ తన సందేశాన్ని పంచుకున్నారు.
Once again - Rest in Peace all the rumours, all fake news, all the baseless articles about “KAAKA” -
Sorry to disappoint you but we are landing on Jan 13th 🚀
సంక్రాతికి “కాకా” వస్తున్నాడు 🔥
అసలైన పండగ తెస్తున్నాడు 🕺
@dirbobby @KvnProductions https://t.co/M1q3I9QH4g
— KONA VENKAT (@konavenkat99) November 6, 2026
చిరంజీవి కొత్త స్టిల్
విడుదల తేదీని మరోసారి ధ్రువీకరించడంతో పాటు మెగాస్టార్ చిరంజీవికి సంబంధించిన కొత్త స్టిల్ను కూడా కోన వెంకట్ షేర్ చేశారు. షూటింగ్ లొకేషన్ నుంచి విడుదల చేసిన ఈ ఫొటోలో చిరంజీవి స్టైలిష్గా, స్మార్ట్గా కనిపిస్తున్నారు. దీంతో సినిమాకు సంబంధించిన ఈ కొత్త స్టిల్ కూడా అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. అయితే ఈ ఫొటోతో పాటు కోన వెంకట్ చేసిన ప్రకటనలో జనవరి 13 విడుదల తేదీని స్పష్టంగా వెల్లడించారు.
బాబీ దర్శకత్వం
‘కాకా’ చిత్రానికి బాబీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కె. నారాయణ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. అనస్వర రాజన్ ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. చిరంజీవి సినిమా సంక్రాంతి విడుదలపై నెలకొన్న సందేహాల మధ్య కోన వెంకట్ చేసిన తాజా ప్రకటనతో చిత్ర బృందం విడుదల తేదీని మరోసారి స్పష్టం చేసినట్లయింది.