- Jana Nayagan: దళపతి విజయ్ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్.. `జన నాయకుడు` రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్
Jana Nayagan: విజయ్ హీరోగా నటిస్తున్న 'జన నాయగన్' సినిమాను ఏప్రిల్ 24న థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయడానికి నిర్మాణ సంస్థ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ తేదీని ఖరారు చేసేందుకు డిస్ట్రిబ్యూటర్లతో కీలక సమావేశం నిర్వహించనున్నారు.
జన నాయకుడు రిలీజ్ డేట్
నటుడు విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నట్లు ప్రకటించడంతో, ఆయన సినిమాలపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ క్రమంలో, అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'జన నాయగన్' సినిమాను ఏప్రిల్ 24న రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ తేదీని ఫైనల్ చేసేందుకు, తమిళనాడులోని ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, థియేటర్ ఓనర్లతో నిర్మాత మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
జన నాయకుడు రిలీజ్పై నిర్మాత మీటింగ్
ఏప్రిల్ 24న జన నాయకుడు రిలీజ్
విజయ్ రాజకీయ ప్రయాణం మొదలైన నేపథ్యంలో, ఈ సినిమా విజయం ఆయన ఇమేజ్కు చాలా ముఖ్యం. అందుకే డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కూడా చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నారు. 'జన నాయగన్' ఏప్రిల్ 24న రిలీజ్ కావచ్చన్న వార్తతో అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. ఒకవేళ సినిమా పైరసీ అయినా, థియేటర్లలోనే చూస్తామని అభిమానులు గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందులో పూజా హెగ్డే, మమితా బైజు ముఖ్య పాత్రలు పోషించిన విషయం తెలిసిందే. హెచ్ వినోద్ దర్శకత్వం వహించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ నిర్మించింది. బాబీ డియోల్ నెగటివ్ రోల్ చేశారు.