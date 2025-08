కేరళలో కూడా తొలి రోజు బాక్సాఫీస్ వద్ద కింగ్డమ్ చిత్రం బాగానే పెర్ఫార్మ్ చేసింది. కేరళలో 50 లక్షలు రాబట్టింది. యూఎస్ లో తొలి రోజు ఈ చిత్రానికి 3 లక్షల డాలర్లు వచ్చినట్లు నిర్మాత ప్రకటించారు. మొత్తంగా తొలి రోజు బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయ్ దేవరకొండ గర్జించాడు అనే చెప్పాలి. ఇదే జోరు వీకెండ్ మొత్తం కొనసాగితే కింగ్డమ్ చిత్ర వసూళ్లు భారీ స్థాయిలో నమోదవుతాయి.

The King’s arrival has created havoc 🔥



𝗢𝗻 𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝘆 𝗧𝗵𝘂𝗿𝘀𝗱𝗮𝘆 𝗿𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲, 𝗗𝗮𝘆 𝟭 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱𝘄𝗶𝗱𝗲 𝗚𝗿𝗼𝘀𝘀 𝗶𝘀 ~ 𝟯𝟵 𝗖𝗿𝗼𝗿𝗲𝘀+ 💥💥



A true display of the hysteria created among the audience ❤️‍🔥❤️‍🔥#BoxOfficeBlockbusterKingdom… pic.twitter.com/JsF8qidrrx

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) August 1, 2025