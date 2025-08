`కింగ్‌డమ్‌` మూవీలో విజయ్‌ దేవరకొండ హీరోగా నటించగా, భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్‌గా చేసింది. గౌతమ్‌ తిన్ననూరి దర్శకత్వం వహించారు. సత్యదేవ్‌ కీలక పాత్ర పోషించారు. మలయాళ నటుడు వెంకటేష్‌ వైపీ నెగటివ్‌ రోల్‌ చేశారు. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మించారు. శ్రీలంక నేపథ్యంలో అన్నాదమ్ముల సెంటిమెంట్‌తో ఈ చిత్రం తెరకెక్కిన విషయం తెలిసిందే. విజయ్‌, సత్యదేవ్‌ అన్నాదమ్ముళ్లుగా నటించారు.

#KINGDOM continues to reign supreme 🔥#BoxOfficeBlockbusterKingdom strikes 𝟖𝟐 𝐂𝐫+ 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐰𝐢𝐝𝐞 𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐢𝐧 𝟒 𝐃𝐚𝐲𝐬💥

&

Holding strong across all centres even today 🤟🏻



🎟️ - https://t.co/4rCYFkA5dI@TheDeverakonda @anirudhofficial @gowtam19 @ActorSatyaDev… pic.twitter.com/PpLLjuOpIm

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) August 4, 2025