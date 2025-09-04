- Home
ఆరేళ్ళ తర్వాత సైలెంట్ గా మొదలుపెట్టేసిన విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక.. బ్రిటీష్ నేపథ్యంలో పీరియాడిక్ మూవీ ?
ఆరేళ్ళ తర్వాత సైలెంట్ గా మొదలుపెట్టేసిన విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక.. బ్రిటీష్ నేపథ్యంలో పీరియాడిక్ మూవీ ?
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న 1800ల నాటి నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న రాహుల్ సాంకృత్యన్ దర్శకత్వంలోని చారిత్రక చిత్రంలో మళ్ళీ కలిసి నటిస్తున్నారు
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న రాహుల్ సాంకృత్యన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చారిత్రక చిత్రంలో మళ్ళీ కలిసి నటిస్తున్నారు. గీత గోవిందం (2018) ,డియర్ కామ్రేడ్ (2019) చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను అలరించిన ఈ జంట, ఈ ప్రకటనతో ఇప్పటికే ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో గ్రాండ్ మార్షల్స్గా వీరి ఇటీవలి ప్రదర్శన ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఉన్న అంచనాలను మరింత పెంచింది.
ఈ చిత్రం 1800ల నాటి బ్రిటిష్ పాలన నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోంది, విజయ్ రాయలసీమకు చెందిన కఠినమైన పాత్రను పోషిస్తున్నారు. ఇలాంటి పాత్రను పోషించడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ కథ బలమైన భావోద్వేగాలతో కూడిన ఎడ్జీ రైటింగ్తో కూడి ఉందని, యాక్షన్ సన్నివేశాలు కథనంలో ముఖ్యమైన భాగంగా ఉంటాయని ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన వర్గాలు తెలిపాయి.
ట్యాక్సీవాలా (2018)లో విజయ్తో కలిసి పనిచేసిన దర్శకుడు రాహుల్ సాంకృత్యన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ప్రఖ్యాత ఫ్రెంచ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఎరిక్ గౌటీర్ విజువల్స్ను, అజయ్-అతుల్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు, హాలీవుడ్ నటుడు ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు.
ఇద్దరు నటులు ప్రస్తుతం తమ కెరీర్లో బాగా రాణిస్తున్నారు. రష్మిక వద్ద ఆయుష్మాన్ ఖురానాతో కలిసి థమా, ది గర్ల్ఫ్రెండ్ వంటి విభిన్న చిత్రాలు ఉన్నాయి. విజయ్ దేవరకొండ చివరగా కింగ్డమ్ చిత్రంలో నటించారు.