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- Vijay Deverakonda: పెళ్లై ఏడాది కూడా కాలేదు.. అప్పుడే మొదలెట్టారు, విజయ్-రష్మిక మధ్య గొడవలొచ్చాయా? నెట్టింట షాకింగ్ రూమర్స్!
Vijay Deverakonda: పెళ్లై ఏడాది కూడా కాలేదు.. అప్పుడే మొదలెట్టారు, విజయ్-రష్మిక మధ్య గొడవలొచ్చాయా? నెట్టింట షాకింగ్ రూమర్స్!
Vijay Deverakonda: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పేర్లు మళ్లీ నెట్టింట మార్మోగుతున్నాయి. తన భార్య రష్మికను ఇన్స్టాగ్రామ్లో విజయ్ అన్ఫాలో చేశాడనే వార్త ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. విజయ్-రష్మిక మధ్య గొడవలొచ్చాయా?
ఇన్స్టాగ్రామ్లో విజయ్ దేవరకొండ అన్ఫాలో నిజమేనా?
సినిమా తారలు విడాకులు తీసుకునే ముందు కొన్ని హింట్స్ ఇస్తుంటారు. అందులో మొదటిది ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంటి సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో ఒకరినొకరు అన్ఫాలో చేసుకోవడం. గతంలో చాలా మంది సెలబ్రిటీలు విడిపోయినప్పుడు ఇలాగే చేశారు. అందుకే సోషల్ మీడియాలో ఎవరైనా అన్ఫాలో చేసుకోగానే, వాళ్ల పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఫ్యాన్స్ చర్చలు మొదలుపెడతారు.
అవును, ఇప్పుడు సరిగ్గా అలాంటి ఘటనే జరిగింది. ఈ ఏడాది పెళ్లి చేసుకున్న ఈ కొత్త జంట గురించి నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలో రచ్చ చేస్తున్నారు. దీనికి కారణం ఏంటో తెలుసా? విజయ్ దేవరకొండ తన భార్య రష్మిక మందన్నను ఇన్స్టాగ్రామ్లో అన్ఫాలో చేయడమే!
విజయ్ ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ జీరో
విజయ్ దేవరకొండ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎవరినీ ఫాలో అవ్వడం లేదు. తన భార్య రష్మిక మందన్న అకౌంట్ను కూడా అతను అన్ఫాలో చేశాడు. విజయ్ ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ జీరోలో ఉండటం చూసి ఫ్యాన్స్ బుర్రల్లో అనుమానం పురుగు తొలిచేస్తోంది.
కేవలం అన్ఫాలో చేశాడనే ఒకే ఒక్క కారణంతో ఈ జంట మధ్య గొడవలొచ్చాయంటూ చర్చలు మొదలుపెట్టారు. కొందరైతే మరో అడుగు ముందుకేసి 'మరో విడాకులకు రంగం సిద్ధం' అంటూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. అంటే విజయ్, రష్మిక మధ్య బంధం తెగిపోయిందని, త్వరలో విడాకులు తీసుకోబోతున్నారని వాళ్ల ఉద్దేశం.
రష్మికను విజయ్ దేవరకొండ ఎందుకు అన్ఫాలో చేశాడు?
విజయ్ దేవరకొండ తన భార్య రష్మికతో సహా ఎవరినీ ఫాలో అవ్వడం లేదు. దీన్ని పట్టుకుని సోషల్ మీడియాలో రకరకాల చర్చలు చేస్తున్నారు. ఎవరినీ ఫాలో అవ్వకపోయినా కనీసం భార్యనైనా ఫాలో అవ్వాలి కదా అని ఫ్యాన్స్ ప్రశ్నిస్తున్నారు. విజయ్ తర్వాత రష్మిక కూడా అతన్ని అన్ఫాలో చేసిందని ఒక అభిమాని రాసుకొచ్చాడు. 'షాకింగ్! రష్మిక, విజయ్ ఒకరినొకరు అన్ఫాలో చేసుకున్నారు. వీళ్ల మధ్య ఏదో సమస్య ఉందనే రూమర్స్ వినిపిస్తున్నాయి' అంటూ అతను పెట్టిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది.
అసలు నిజం ఏంటి?
అయితే ఆ పోస్ట్పై మరో అభిమాని స్పందిస్తూ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చాడు. 'వాళ్లు ఇప్పుడు అన్ఫాలో చేసుకోలేదు. మొదటి నుంచి ఒకరినొకరు ఫాలో అవ్వట్లేదు. ఫాలో అవ్వనంత మాత్రాన వాళ్ల మధ్య గొడవలు ఉన్నట్లా? సోషల్ మీడియాలో ఫాలోయింగ్ చూసి బంధాలను డిసైడ్ చేస్తారా?' అంటూ నిలదీశాడు. విజయ్, రష్మిక అకౌంట్స్ చెక్ చేస్తే ఒక విషయం అర్థమవుతుంది. విజయ్ ఎవరినీ ఫాలో అవ్వట్లేదు. కానీ రష్మిక మాత్రం తన భర్త విజయ్ను ఫాలో అవుతోంది.
విజయ్ గురించి రష్మిక ఏమంది?
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఈమధ్య చాలా కారణాలతో వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. 'కాఫీ విత్ కరణ్ 9' షోలో తనను పెళ్లి చేసుకోమని విజయ్ను దాదాపు 100 సార్లు అడిగానని రష్మిక చెప్పింది. ఈ కామెంట్స్ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో విజయ్ను కొందరు ట్రోల్ చేశారు. వీళ్ల రిలేషన్షిప్ను రెడ్ ఫ్లాగ్ అంటూ కామెంట్స్ చేశారు.
డైరెక్టర్ కరణ్ జోహార్ హోస్ట్ చేసే 'కాఫీ విత్ కరణ్ 9' షోలో రష్మిక పాల్గొంది. తనను పెళ్లి చేసుకోమని ఏడాది పాటు విజయ్ను పదే పదే అడిగినట్లు ఆమె చెప్పింది. 'మనం పెళ్లి చేసుకుందాం' అని విజయ్తో అన్న మాటలను గుర్తుచేసుకుంది. పెళ్లి ప్రస్తావన మొదట తానే తెచ్చానని రష్మిక ఒప్పుకుంది.
దీనిపై విజయ్ సరదాగా స్పందిస్తూ, ఈ విషయం తెలిస్తే జనాలు తనను ట్రోల్ చేస్తారని అన్నాడు. ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు అన్ఫాలో విషయాన్ని తెరపైకి తెచ్చి, వీళ్లు విడాకులు తీసుకోబోతున్నారని ప్రచారం చేస్తున్న వాళ్లకు ఏమని చెప్పాలి?