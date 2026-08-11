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- Varun Tej: ఇదీ కంబ్యాక్ అంటే, 4 రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి.. 6 ఏళ్ళ తర్వాత మెగా ప్రిన్స్ కి క్లీన్ హిట్
Varun Tej: ఇదీ కంబ్యాక్ అంటే, 4 రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి.. 6 ఏళ్ళ తర్వాత మెగా ప్రిన్స్ కి క్లీన్ హిట్
వరుణ్ తేజ్ నటించిన కొరియన్ కనకరాజు చిత్రం క్లీన్ హిట్ గా నిలిచింది. 4 రోజుల్లోనే ఈ మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకుంది. కొన్నేళ్లుగా సరైన హిట్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్న వరుణ్ కి ఈ మూవీ బిగ్ రిలీఫ్ అనే చెప్పాలి.
వరుణ్ తేజ్
మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ కొరియన్ కనకరాజు. రితిక నాయక్ హీరోయిన్ గా నటించిన ఈ చిత్రం మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. ఆగష్టు 7న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రం తొలి షో నుంచే పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ దక్కించుకుంది. తమన్ ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడు. వరుణ్ తేజ్ 6 ఏళ్లుగా సరైన హిట్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
6 ఏళ్ళ తర్వాత వరుణ్ తేజ్ కి క్లీన్ హిట్
ఎట్టకేలకు కొరియన్ కనకరాజు చిత్రంతో వరుణ్ తేజ్ కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. కంబ్యాక్ కూడా మామూలుగా లేదు. కేవలం 4 రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తయింది. ఆరేళ్ళ తర్వాత మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ క్లీన్ హిట్ అందుకున్నారు. కొరియన్ కనకరాజు మూవీ 4 రోజుల కలెక్షన్స్ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
బ్రేక్ ఈవెన్ కంప్లీట్
నాల్గవ రోజు మండే టెస్ట్ ని కొరియన్ కనకరాజు చిత్రం విజయవంతంగా పాస్ అయింది. కేవలం ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ మాత్రమే నాలుగవరోజు సోమవారం 70 వేలుగా నమోదయ్యాయి. ఇది సాలిడ్ హోల్డ్ అనే చెప్పాలి. మూడు రోజుల్లో 35 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ రాబట్టిన ఈ చిత్రం 4వ రోజు పూర్తయ్యే సరికి దాదాపు 40 కోట్ల గ్రాస్ కి చేరుకుంది. కలెక్షన్ లో ఎక్కువ డ్రాప్ కనిపించలేదు. వరల్డ్ వైడ్ గా ఈ చిత్రం 13 కోట్ల షేర్ బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలోకి దిగింది.
కొరియన్ కనకరాజు 4 రోజులు కలెక్షన్స్
మూడు రోజుల్లోనే 12 కోట్లపైగా షేర్ సాధించి 90 శాతానికి పైగా రికవరీ సాధించింది. ఇక నాలుగోరోజు వరల్డ్ వైడ్ గా 2.28 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ రాబట్టింది ఈ చిత్రం దీనితో సక్సెస్ ఫుల్ గా బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించి వరుణ్ తేజ్ కి 6 ఏళ్ళ తర్వాత క్లీన్ హిట్ గా నిలిచింది. ఇన్నేళ్ళుగా సరైన బాక్సాఫీస్ సక్సెస్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్న వరుణ్ తేజ్ కి కొరియన్ కనకరాజు చిత్రం బిగ్ రిలీఫ్ అనే చెప్పాలి.
మెగా ప్రిన్స్ కి బిగ్ రిలీఫ్
ఈ రెండు మూడు రోజులు కొరియన్ కనకరాజు చిత్రానికి గోల్డెన్ ఛాన్స్ అనే చెప్పాలి. వీలైనంత ఎక్కువ లాభాలు రాబట్టుకునేందుకు ఇదే సమయం. ఆగష్టు 14న సూర్య నటించిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ చిత్రం రిలీజ్ అవుతోంది. కొరియన్ కనకరాజు చిత్రంలో వరుణ్ తేజ్ తో పాటు కమెడియన్ సత్య పాత్ర బాగా హైలైట్ అయింది.