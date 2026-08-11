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- Radhika To Roja: రాధిక నుంచి రోజా వరకు, చిరంజీవి ఆ హీరోయిన్లనే ఎందుకు రిపీట్ చేశారో తెలుసా.. సురేఖే కారణం
Radhika To Roja: రాధిక నుంచి రోజా వరకు, చిరంజీవి ఆ హీరోయిన్లనే ఎందుకు రిపీట్ చేశారో తెలుసా.. సురేఖే కారణం
రాధిక, రాధ, విజయశాంతి లాంటి హీరోయిన్లని చిరంజీవి తన సినిమాల్లో రిపీట్ చేస్తూ వచ్చారు. దానికి కారణం ఏంటో చిరంజీవి ఓ ఇంటర్వ్యూలో రివీల్ చేశారు. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
Chiranjeevi
చిరంజీవి తన కెరీర్ బిగినింగ్ నుంచి తన సినిమాల్లో డ్యాన్సులు, పాటలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ వచ్చారు. పాటలు బాగా రావాలి అంటే హీరోయిన్లతో కెమిస్ట్రీ ముఖ్యం. అందుకే తనతో కెమిస్ట్రీ బాగా కుదిరిన హీరోయిన్లని చిరంజీవి రిపీట్ చేస్తూ వచ్చారు. రాధిక, రాధా, సుహాసిని, సుమలత లాంటి హీరోయిన్లని అప్పట్లో చిరంజీవి రిపీట్ చేస్తూ వచ్చారు.
హీరోయిన్లని రిపీట్ చేసిన చిరు
చిరంజీవికి కాస్త గుర్తింపు రాగానే సురేఖ తో వివాహం జరిగింది. ఆ తర్వాత కాలంలో విజయశాంతితో చిరంజీవి ఎక్కువగా సినిమాలు చేశారు. నగ్మ, రోజా లాంటి హీరోయిన్లతో కూడా మెగాస్టార్ మళ్ళీ మళ్ళీ సినిమాలు చేశారు. హీరోయిన్లని రిపీట్ చేస్తున్నప్పుడు సురేఖ గారు ఏమనేవారు ? ఆమె ఫీలింగ్ ఏంటి ? అని చిరంజీవిని అడగగా సరదాగా సమాధానం ఇచ్చారు.
సురేఖ ఫీలింగ్ ఇదే
మీరనుకుంటున్నట్లు సురేఖకి ఎలాంటి ఇన్ సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ లేదు. ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఆ హీరోయిన్లు అందరితో సురేఖ ఎంతో ఆప్యాయంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా మా ఇంటికి అప్పుడప్పుడూ వస్తూ ఉండేవారు. మా ఫ్యామిలీలో కలసిపోయేవారు. నాతో హీరోయిన్లు బాగా నటించడానికి, చనువుగా ఉండడానికి సురేఖ ఆ అట్మాస్పియర్ ని క్రియేట్ చేసేది. అందుకే నా సినిమాల్లో సాంగ్స్ అంతబాగా వచ్చేవి.
చిరంజీవితో ఎక్కువ సినిమాలు చేసిన హీరోయిన్లు
రాధికతో కెరీర్ బిగినింగ్ లో చిరంజీవి అత్యధిక సినిమాల్లో నటించారు. ఆ తర్వాత సుమలత, సుహాసినిలతో ఎన్నో హిట్ సినిమాలు చేశారు. అదే విధంగా విజయశాంతితో చిరంజీవికి తిరుగులేని బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ ఉన్నాయి. రోజాని కూడా కొన్ని సినిమాల్లో చిరంజీవి రిపీట్ చేశారు.
ఫ్యామిలీ లాగా కలిసిపోయేవారు
మా ఇంట్లో ఏదైనా ఫంక్షన్ జరిగితే ఆ హీరోయిన్లు అంతా వచ్చేవారు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా వాళ్ళు సురేఖతో కలసిపోయేవారు. సురేఖ నాతో నటించిన హీరోయిన్లని తన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా చూసిందే తప్ప ఎప్పుడూ ఇన్సెక్యూరిటీతో చూడలేదు అని చిరంజీవి క్లారిటీ ఇచ్చారు.