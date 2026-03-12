- Home
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పెళ్లి ఫోటోలు, వీడియోల కోసం అబిమానులు ఎదురుచూస్తున్న టైంలో.. విజయ్ తమ్ముడు, హీరో ఆనంద్ దేవరకొండ ఒక అదిరిపోయే వీడియో షేర్ చేసి సోషల్ మీడియాను షేక్ చేశాడు.
ఘనంగా విజయ్ - రష్మిక పెళ్లి..
సౌత్ ఇండియా మోస్ట్ రొమాంటిక్ కపుల్గా పేరు తెచ్చుకున్న విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఇటీవల పెళ్లి చేసుకుని ఒక్కటయ్యారు. వాళ్ల పెళ్లి వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
విజయ్, రష్మిక అభిమానులకు సర్ ప్రైజ్..
ఈ స్టార్ కపుల్ పెళ్లి ఫోటోలు, వీడియోల కోసం అభిమానులకు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ టైంలో విజయ్ తమ్ముడు ఆనంద్ దేవరకొండ ఒక సూపర్ వీడియో షేర్ చేసి సోషల్ మీడియాలో దుమారం రేపాడు.
ఆనంద్ దేవరకొండ స్పెషల్ వీడియో..
నటుడు ఆనంద్ దేవరకొండ బుధవారం తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక స్పెషల్ వీడియో పోస్ట్ చేశాడు. ఈ వీడియోలో కొత్త జంట విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నతో కలిసి ఆనంద్ ఫుల్లుగా స్టెప్పులేశాడు. ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా ముగ్గురూ చాలా సింపుల్గా, హ్యాపీగా డ్యాన్స్ చేయడం అభిమానులు ను ఆకట్టుకుంటోంది.
వీడియోలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే?
ఆనంద్ దేవరకొండ పాటకు..
రష్మిక గురించి ఒక స్పెషల్ పోస్ట్
పెళ్లి తర్వాత ఆనంద్ తన వదిన రష్మిక గురించి ఒక స్పెషల్ పోస్ట్ పెట్టాడు. "గతంలో బయటకు వెళ్లినప్పుడు అభిమానులు 'వదిన ఎలా ఉన్నారు?' అని ఆటపట్టించేవారు. అప్పుడు ఏం చెప్పాలో తెలిసేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు అధికారికంగా ఆమెను మా కుటుంబంలోకి ఆహ్వానించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని చెప్పాడు. మెహెందీ ఫంక్షన్ ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ, "పెళ్లిలోని ప్రతి రోజు ఒక హాలిడేలా గడిచింది. మా ఆత్మీయులతో గడిపిన ఆ క్షణాలను ఇప్పుడు మిస్ అవుతున్నాం" అని అన్నాడు.
ఎపిక్' సినిమా పనుల్లో ఆనంద్ దేవరకొండ..
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల పెళ్లి ఫిబ్రవరి 26న రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్లో చాలా ప్రైవేట్గా జరిగింది. కేవలం దగ్గరి బంధువులు, కొద్దిమంది సినీ ప్రముఖులు మాత్రమే ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆనంద్ దేవరకొండ తన 'ఎపిక్' సినిమా పనుల్లో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ సినిమా రిలీజ్ కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి విజయ్-రష్మిక డ్యాన్స్ వీడియో ఇంటర్నెట్లో ట్రెండ్ అవుతోంది.