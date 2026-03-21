- Ustaad Bhagat Singh Collection: పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు రెండో రోజు షాక్ ఇచ్చిన కలెక్షన్లు..
Ustaad Bhagat Singh Collection: పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు రెండో రోజు షాక్ ఇచ్చిన కలెక్షన్లు..
పవన్ కళ్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' గురువారం థియేటర్లలోకి వచ్చింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్ 2'తో ఈ సినిమా పోటీ పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' రెండో రోజు కలెక్షన్ల వివరాలు బయటకు వచ్చాయి.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కు మంచి ఓపెనింగ్స్..
సౌత్ ఇండియన్ పవన్ స్టార్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం.. పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాతో వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. 'ధురంధర్ 2' నుంచి గట్టి పోటీ ఉన్నప్పటికీ, పవన్ సినిమాకు మంచి ఓపెనింగ్స్ అద్భుతంగా వచ్చాయి. ఈ చిత్రానికి హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వం వహించారు.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రెండో రోజు కలెక్షన్ల లెక్కలు
పవన్ కళ్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' రెండో రోజు కలెక్షన్ల లెక్కలు బయటకొచ్చాయి. ఇవి చాలా షాకింగ్గా ఉన్నాయి. sacnilk.com ప్రకారం, ఈ సినిమా రెండో రోజు ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 9.23 కోట్లు వసూలు చేసింది. తొలిరోజు ఈ చిత్రం రూ. 34.75 కోట్లు సంపాదించింది. రెండు రోజుల్లో ఇండియాలో నెట్గా రూ. 43.98 కోట్లు, గ్రాస్గా రూ. 51.90 కోట్లు వసూలు చేసింది.
పడిపోయిన పవన్ కళ్యాణ్ మూవీ కలెక్షన్లు..
ఓవరాల్ ఆక్యుపెన్సీ ఎంత?
ఉస్తాద్ బడ్జెట్ వివరాలు..
దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాను నవీన్ యెర్నేని, యలమంచిలి రవి శంకర్ నిర్మించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై ఈ చిత్రం రూపుదిద్దుకుంది. ఇందులో పవన్ కళ్యాణ్తో పాటు శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా, ఆర్. పార్తిబన్, అశుతోష్ రాణా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా బడ్జెట్ సుమారు రూ. 120 కోట్లు.