రామ్ చరణ్ కోసం రాసిన కథతో.. అల్లు అర్జున్ హిట్ కొట్టిన సినిమా ఏదో తెలుసా? నిజమెంత?
ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఒకరికోసం రాసిన కథలతో.. మరో హీరో సినిమా చేయడం కామన్.. మెగా హీరోల విషయంలో కూడా అదే జరిగింది. మెగాపవన్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కోసం దర్శకుడు ఓ కథ రాసుకుంటే.. ఆ సినిమాను అల్లు అర్జున్ చేసి.. బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టాడని మీకు తెలుసా?
ఒక హీరో కథ.. మరో హీరోకి హిట్
ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక హీరో చేయాల్సిన కథను మరొక హీరో చేయడం చాలా సాధారణమైన విషయం. ఒక కథను ఎంపిక చేసే సమయంలో హీరోలు తీసుకునే నిర్ణయాలు వారి కెరీర్ను ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. టాలీవుడ్ హీరోల కెరీర్ లో ఇలాంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.
కొన్నిసార్లు మంచి కథలను వదులుకోవడం వల్ల కొంతమంది హీరోలు భారీ విజయాలను కోల్పోయిన సందర్భాలు కూడా లేకపోలేదు. ఈ క్రమంలోనే రామ్ చరణ్ కోసమని దర్శకుడు రాసుకున్న కథతో.. అల్లు అర్జున్ అద్భుతమైన సినిమా చేశాడన్న సంగతి మీకు తెలుసా? నిజమెంత?
రేసుగుర్రం సినిమా మిస్ అయిన చరణ్
ఆ సినిమా ఏదో కాదు.. రేసుగుర్రం. సురేందర్ రెడ్డి డైరెక్ట్ చేసిన ‘రేసుగుర్రం’ సినిమా గురించి ఆసక్తికర విషయం తెగ వైరల్ అవుతోంది. . అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటించిన రేసుగుర్రం ఎంత పెద్ద హిట్ అయ్యిందో అందరికి తెలిసిందే. టాలీవుడ్ లో అద్భుతమైన రికార్డున కూడా క్రియేట్ చేసిందీ సినిమా. అయితే ఈ సినిమా మొదట అల్లు అర్జున్ కోసం కాకుండా మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కోసం రాసుకున్నాడట దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి. కానీ అనుకోకుండా అది అల్లు అర్జున్ చేతికి వెళ్లింది.
భారీ వసూళ్లను సాధించిన అల్లు అర్జున్ సినిమా
ఆ తర్వాత వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన ‘రేసుగుర్రం’ సినిమా విడుదలైన తర్వాత భారీ వసూళ్లను సాధించింది. ఈ చిత్రం అల్లు అర్జున్ కెరీర్లో అప్పటివరకు లేని స్థాయిలో పెద్ద విజయాన్ని అందించిందని సినీ వర్గాలు పేర్కొంటాయి. కలెక్షన్ల పరంగా కూడా ఈ సినిమా పెద్ద సంచలనాన్ని సృష్టించింది.
రామ్ చరణ్ వద్దన్నాడా?
సినీ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న వివరాల ప్రకారం, దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి ఈ కథను మొదట రామ్ చరణ్కు వినిపించాలని భావించారట. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ కథ రామ్ చరణ్కు నచ్చలేదని తెలుస్తోంది. దాంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు సాగలేదు. ఇక ఓ సారి ఈ కథ అల్లు అర్జున్ వరకు చేరింది. కథ గురించి తెలుసుకున్న అల్లు అర్జున్, దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డిని పిలిపించుకుని.. పూర్తి కథ విని, వెంటనే సినిమా చేయడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
సురేందర్ రెడ్డితో రామ్ చరణ్ మూవీ..
ఇక తర్వాత కాలంలో రామ్ చరణ్ , సురేందర్ రెడ్డి కాంబినేషన్లో ‘ధృవ’ అనే సినిమా తెరకెక్కింది. తమిళంలో విజయవంతమైన ‘తని ఒరువన్’ చిత్రానికి రీమేక్గా రూపొందిన ఈ సినిమా కూడా మంచి విజయాన్ని సాధించింది. ఈ సినిమా తర్వాత రామ్ చరణ్ కథల ఎంపికలో కొత్తదనం వైపు అడుగులు వేయడం ప్రారంభించినట్లు సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరిగింది.
తర్వాత కాలంలో రామ్ చరణ్ చేసిన సినిమాలు ఆయనను టాలీవుడ్లో అగ్ర హీరోలలో ఒకరిగా నిలబెట్టాయి. ముఖ్యంగా ‘త్రిబుల్ ఆర్’ సినిమా తర్వాత ఆయనకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించింది. గ్లోబల్ స్టార్గా పేరు సంపాదించిన రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం ‘పెద్ది’ సినిమాతో భారీ అంచనాల నడుమ రాబోతున్నాడు.