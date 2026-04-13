- Home
- Entertainment
- TV
Karthika Deepam 2 Today Episode:కార్తీక్కి ముద్దు పెట్టబోయిన జ్యో-చెంపపై కొట్టిన దీప-షాకిచ్చిన జ్యో
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ టుడే ఎపిసోడ్ (ఏప్రిల్ 13వ తేదీ)లో కార్తీక్ మీద చిరాకు పడ్డ కాంచన. జ్యోకు షాక్ ఇచ్చిన దీప. కార్తీక్ కి ముద్దు పెట్టబోయిన జ్యో. చెంప పగలగట్టిన దీప. నువ్వే సుమిత్ర కూతురువని నాకు తెలుసన్న జ్యో. ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందంటే..
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ సోమవారం ఎపిసోడ్ లో పెళ్లి రోజు అయినా ఇంట్లో ఉండమంటే ఉండకుండా వెళ్లిపోయారు. ఆశీర్వాదం తీసుకొని వస్తామని చెప్పి దీప వచ్చింది, కార్తీక్ రాలేదు. ఇంత ఆలస్యమవుతున్నా ఎందుకు రాలేదో అని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది కాంచన. దీపను పిలుస్తుంది.. దీప ఇంట్లో ఉండదు. ఇంత రాత్రివేళ ఎక్కడికి వెళ్లిందని కంగారు పడుతుంది కాంచన.
జ్యో షాక్
మరోవైపు కార్తీక్, జ్యోత్స్నపై చిరాకు పడుతుంటాడు. తిరిగి రావడానికి చీకటి అయ్యేంత దూరం తీసుకెళ్లావు అంటాడు. దానికి దీప నీకోసం వెయిట్ వెయిట్ చేసి ఇంకా రాలేదు అని గుమ్మం ముందు కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉంటుంది కదా బావ అంటుంది జ్యోత్స్న. అప్పుడే కారు స్టాప్ చేస్తాడు కార్తీక్.
ఏమైంది ఎందుకు ఆపావు అని అడిగితే ఎదురుగా చూడు అంటాడు కార్తీక్. స్కూటీపై వచ్చి కారుకు అడ్డంగా ఉంటుంది దీప. షాక్ అవుతుంది జ్యోత్స్న. కారు దిగి కిందకు వచ్చి.. లేటు అయిందని నువ్వే వచ్చావా బంగారం నేనంటే ఎంత ప్రేమరా నీకు అంటాడు కార్తీక్.
జ్యో చెంప చెల్లుమనిపించిన దీప
అంత ప్రేమగా వచ్చింది కాబట్టి దీపకు పెళ్లిరోజు సర్ ప్రైజ్ ఇవ్వాల్సిందే అంటుంది జ్యోత్స్న. ఆ ఇచ్చేదేది ఏదో త్వరగా ఇచ్చేస్తే మేము వెళ్లిపోతాం అంటాడు కార్తీక్. జ్యోత్స్న దగ్గరకు వచ్చి కార్తీక్ కి ముద్దు పెట్టబోతుంది. దీప చూసి జ్యోత్స్న చెంప పగలకొడుతుంది.
దీప వార్నింగ్
ఆ తర్వాత చూడు దీప పెద్ద మేడం చెంప ఎలా వాచిపోయిందో అంటాడు కార్తీక్. రోడ్డు ఇంటి పంచాయతీ పెట్టడం ఇష్టం లేక ఆఫీసుకు తీసుకొచ్చాను. ఒక భార్య ముందు పరాయి అమ్మాయి భర్తకు ముద్దు పెడితే ఎలా ఉంటుందో తను నాకు చూపించాలి అనుకుంది. ఒక భార్య రియాక్షన్ నేను తనకు చూపించాను అంటుంది దీప. ఇక మీదట ఇలాంటివి మానేస్తే మంచిదని వార్నింగ్ ఇస్తుంది దీప.
దీప షాక్
మానకపోతే ఏం చేస్తావ్ అంటూ గట్టి గట్టిగా అరుస్తుంది జ్యోత్స్న. నీకు ఏం తక్కువ జ్యోత్స్న. ఆ దేవుడు నీకు అమితంగా ప్రేమించే అమ్మానాన్నలను ఇచ్చాడు. మూడు తరాలు కూర్చొని తిన్నా తరగని ఆస్తిని ఇచ్చాడు. అవన్నీ వదిలేసి అందనీ దాని కోసం ఎందుకు నీ ఆరాటం అని అంటుంది దీప. నేను కోరుకున్న జీవితం నాకు దక్కి తీరుతుంది. నిన్ను అడ్డు తప్పించి అయినా సరే నేను నా జీవితాన్ని దక్కించుకుంటాను అంటుంది జ్యోత్స్న. అది నీ వల్ల కాదు అంటుంది దీప. అది నా వల్లే అవుతుందే సుమిత్ర కన్న కూతురా అని దీపకు షాక్ ఇస్తుంది జ్యోత్స్న.
నాకు అన్నీ తెలుసు
ఏంటీ షాక్ అయ్యావా? ఈ నిజం నాకు తెలియదు అనుకున్నావా? నీ కన్నతల్లిని కాపాడడానికి నువ్వు, బావ, మా నాన్న దాసు ఆడిన డ్రామాలన్నీ నాకు తెలుసే. డీఎన్ఏ టెస్ట్ చేయించి మరీ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను. ఈ విషయం నీ భర్తకు మా ఇంట్లో పార్టీ పెట్టిన రోజే తెలుసు. భార్య మీద అతి ప్రేమతో ఆ విషయాన్ని నీ దగ్గర దాచాడు ఈ పెద్దమనిషి అంటుంది జ్యోత్స్న.
ఇప్పుడు చెప్పు బంగారం లాంటి కుటుంబం ఉంది ఎవరికి? రోడ్లు పట్టుకొని తిరిగే తండ్రి, భార్య దగ్గర డ్రైవర్ గా చేసే తమ్ముడు. మతిలేని నానమ్మ. ఇది నా చెత్త ఫ్యామిలీ అంటుంది జ్యోత్స్న. అన్నీ తెలుసుకున్నావు కదా.. మన డ్రామాలు ఇక్కడితో ఆపేద్దాం. నువ్వు ఒక మంచి వ్యక్తిని చూసి పెళ్లి చేసుకొని దూరంగా వెళ్లిపో అంటుంది దీప. అప్పుడు నువ్వు, నీ పిల్లలు, భర్త సంతోషంగా ఆస్తిని అనుభవిస్తారా అంటుంది జ్యోత్స్న.
జ్యో ఎమోషనల్ డ్రామా
నా మెడలో పడాల్సిన తాళి, నీ మెడలో కట్టించుకొని నాకు అన్యాయం చేశావు. నా జీవితం నాశనం చేశావు అంటుంది జ్యోత్స్న. నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదు అంటాడు కార్తీక్. అది ఎప్పుడు చెప్పాలి.. దీపతో పెళ్లి జరిగాక చెప్తున్నావా అంటుంది జ్యోత్స్న. నువ్వు చేసిన తప్పులన్నీ వేరేవాళ్లు చెప్తేనే చేశావా అని అడుగుతుంది దీప. సగం తప్పులు బావను దక్కించుకోవడానికి చేశాను. సగం తప్పులు నా పుట్టుక గురించి బయటపడొద్దని చేశాను అంటుంది జ్యోత్స్న.
నేను కావాలని మన స్థానాలను మార్చానా.. అప్పుడు నువ్వెంత అమాయకంగా ఉన్నావో నేను అలాగే ఉన్నాను. మా నానమ్మ చేసిన పనికి నువ్వు ఎలా మీ అమ్మకు దూరమయ్యావో నేను అలాగే మా అమ్మకు దూరమయ్యాను. మనకు తెలియకుండానే మన తలరాతలు మారిపోయాయి. నీకు నీ తల్లి మీద ప్రేమ ఉన్నట్లు, నాకు నా కన్నతల్లి మీద ప్రేమ ఉండదా అని ఎమోషనల్ గా మాట్లాడుతుంది జ్యోత్స్న.
నన్ను పెళ్లి చేసుకో
నా చిన్నప్పుడు బావను చూపించి వాడే నీ మొగుడు అన్నారు. నేను అప్పటి నుంచి బావే నా ప్రపంచంగా పెరిగాను. మధ్యలో నువ్వు వచ్చావు. బావ దూరమయ్యాడు. ఇప్పుడు కుటుంబం కూడా నీదే. అసలైన వారసురాలివి నువ్వే అని తెలిసిన రోజు నేను బయటకు వెళ్లిపోవాల్సిందే కదా అంటుంది జ్యోత్స్న. నేను నీకో మంచి జీవితాన్ని ఇస్తాను అంటాడు కార్తీక్.
అయితే నన్ను పెళ్లి చేసుకో అంటుంది జ్యోత్స్న. కోపంగా జ్యోత్స్న అని అరుస్తుంది దీప. నాకు కావాల్సిన జీవితాన్ని నేను కచ్చితంగా దక్కించుకుంటాను. ఇప్పుడు నీ రోజులు నడుస్తున్నాయని కాళ్ల బేరానికి వస్తాను అనుకుంటున్నావా... నేను జ్యోత్స్నని. ఎలా బ్రతికానో అలాగే చస్తాను. బావను, నేను కోరుకున్న జీవితాన్ని దక్కించుకుంటాను అంటుంది జ్యోత్స్న. కోపంగా చూస్తారు దీప, కార్తీక్. అంతటితో నేటి కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.