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- Trisha: 10th క్లాస్ లోనే టాలెంట్ చూపించిన త్రిష, జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా ఆమె నటించిన సినిమా ఏదో తెలుసా?
Trisha: 10th క్లాస్ లోనే టాలెంట్ చూపించిన త్రిష, జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా ఆమె నటించిన సినిమా ఏదో తెలుసా?
Trisha: చిరంజీవి, కమల్ హాసన్, విజయ్, ప్రభాస్, మహేష్ బాబు, అజిత్, విక్రమ్... ఇలా సౌత్ ఇండస్ట్రీలోని అగ్ర హీరోలందరితో నటించిన త్రిష కెరీర్ జర్నీ చాలా ఆసక్తికరంగా స్టార్ట్ అయ్యింది. అసలు త్రిష సినిమాల్లోకి ఎలా వచ్చిందో తెలిస్తే కచ్చితంగా షాక్ అవుతారు.
'సౌత్ క్వీన్ గా త్రిష కృష్ణన్..
సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించుకుని ఏలుతున్న నటి ఎవరంటే ఠక్కున గుర్తొచ్చే పేరు త్రిష కృష్ణన్. ఇప్పటికీ కొత్త హీరోయిన్లకు గట్టి పోటీ ఇస్తున్న ఆమె అందం, నటనకు కోట్లాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు. కానీ, ఈ 'సౌత్ క్వీన్' సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన కథ మాత్రం ఏ సినిమా స్క్రిప్ట్కు తక్కువ కాదు!
సినిమాలో చిన్న చిన్న పాత్రలు
సాధారణంగా పదో తరగతి పరీక్షలు అయిపోయాక పిల్లలు టూర్లకు వెళ్దామని ప్లాన్ చేసుకుంటారు. కానీ 1999లో చెన్నైలోని చర్చ్ పార్క్ స్కూల్లో టెన్త్ క్లాస్ పూర్తి చేసిన త్రిష అనే అమ్మాయి మాత్రం కాస్త భిన్నంగా ఆలోచించింది. సరదాగా, షూటింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దామనే కుతూహలంతో ఒక సినిమా సెట్కు వెళ్లింది. అనుకోకుండా కెమెరా ముందు నిలబడాల్సి వచ్చింది. ఆ సినిమానే ప్రశాంత్, సిమ్రాన్ నటించిన 'జోడి'. అందులో సిమ్రాన్ స్నేహితురాలిగా కనిపించిన త్రిషకు, భవిష్యత్తులో తనే సౌత్ ఇండియాను ఏలే స్టార్ హీరోయిన్ అవుతానని బహుశా ఆ రోజు కలలో కూడా ఊహించి ఉండదు!
డైరెక్టర్ కళ్లలో అప్పుడే కనిపించిన 'స్టార్' కళ!
'జోడి' సినిమా డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ గాంధీ, త్రిషను మొదటిసారి చూసినప్పటి సంఘటనను ఈ మధ్యే గుర్తుచేసుకున్నారు. "హీరోయిన్ పక్కన నటించడానికి కొందరు అందమైన అమ్మాయిలు కావాలని అడిగినప్పుడు, తారా ఉమేష్ అనే ఆవిడ త్రిషను తీసుకువచ్చారు. అప్పుడే పరీక్షలు పూర్తి చేసిన త్రిష, సినిమా అంటే ఏంటి? షూటింగ్ ఎలా ఉంటుంది? అని చూడటానికి వచ్చింది. ఆమె ముఖంలో ఏదో ప్రత్యేకమైన తేజస్సు ఉంది. పెద్ద పాత్ర ఇస్తానని చెప్పినా ఆమె పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదు. కేవలం సరదా కోసం వచ్చిన అమ్మాయి ఈ రోజు ఇంత పెద్ద స్టార్ అవ్వడం నిజంగా ఆశ్చర్యం" అని ఆయన అన్నారు.
మోడలింగ్ నుంచి 'మిస్ చెన్నై' వరకు...
'జోడి' సినిమా తర్వాత త్రిష మళ్లీ సినిమాల వైపు చూడలేదు. మోడలింగ్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. అక్కడ తన సత్తా చాటిన త్రిష, 'మిస్ చెన్నై' కిరీటాన్ని గెలుచుకుంది. ఈ అందాల రాశిని చూసిన ప్రముఖ దర్శకుడు ప్రియదర్శన్, 'లేసా లేసా' సినిమా ద్వారా త్రిషను పూర్తిస్థాయి హీరోయిన్గా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేశారు. అక్కడ మొదలైన త్రిష హవా ఇప్పటికీ తగ్గలేదు.
స్టార్ హీరోల లక్కీ చార్మ్
చిరంజీవి, కమల్ హాసన్, విజయ్, ప్రభాస్, మహేష్ బాబు, అజిత్, విక్రమ్... ఇలా సౌత్ ఇండస్ట్రీలోని అగ్ర హీరోలందరితో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంది త్రిష. ప్రతి సినిమాలోనూ కొత్తదనాన్ని చూపించింది. 'నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా'లోని సిరిగా, 'విన్నైతాండి వరువాయా'లోని జెస్సీగా, లేదా ఇటీవలి 'పొన్నియిన్ సెల్వన్'లోని కుందవైగా... ఇలా త్రిష ప్రతి పాత్రకు ప్రాణం పోసింది.
హాట్ టాపిక్గా 'దళపతి'తో బంధం
సినిమాలే కాకుండా, త్రిష ప్రస్తుతం తన వ్యక్తిగత విషయాలతో కూడా వార్తల్లో నిలుస్తోంది. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ (దళపతి విజయ్)తో త్రిష పేరు ముడిపడి ఉంది. విజయ్, ఆయన భార్య సంగీత విడాకుల అంచున ఉన్న ఈ టైంలో, విజయ్-త్రిష డేటింగ్లో ఉన్నారనే రూమర్స్ కోలీవుడ్ సర్కిల్స్లో గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ విషయంపై ఇద్దరూ మౌనంగానే ఉన్నా, అభిమానుల్లో మాత్రం ఈ ఉత్కంఠ రోజురోజుకు పెరిగిపోతోంది. మొత్తం మీద, అప్పట్లో సరదా కోసం సెట్కు వచ్చిన ఓ టీనేజ్ అమ్మాయి, ఇప్పుడు వందల కోట్ల బడ్జెట్ సినిమాలకు 'పవర్ హౌస్'గా ఎదగడం నిజంగా ఒక అద్భుతమైన ప్రయాణం.