త్రిష ఇంట్లో కూర్చుంటే బెటర్, బయటకి వస్తే సమస్యలు తప్పవు..నటుడి కామెంట్స్, ఎలా కౌంటర్ ఇచ్చిందో తెలుసా
Trisha and Parthiban Controversy: ఒక అవార్డుల కార్యక్రమంలో నటుడు పార్థిబన్ చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలకు నటి త్రిష గట్టిగా బదులిచ్చారు. ఆ వివరాలు ఈ గ్యాలరీలో చూద్దాం.
Trisha Befitting Reply to Parthiban
ఒక తమిళ మీడియా అవార్డుల వేడుకలో, నటుడు పార్థిబన్.. త్రిషను కించపరిచేలా మాట్లాడటం వివాదంగా మారింది. దీనిపై ఇప్పుడు త్రిష గట్టిగా బదులిచ్చారు. పార్థిబన్ పేరు గానీ, విషయం తెలిసిన వాళ్లకు అర్థమయ్యేలా ఆమె పోస్ట్ ఉంది. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'X' ద్వారా త్రిష తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు. ఆమె పోస్ట్ కోలీవుడ్లో కలకలం రేపింది.
స్క్రీన్పై త్రిష ఫోటో
ఓ స్టేజీపై మాట్లాడుతున్నప్పుడు, యాంకర్లు ఒక్కో నటుడి గురించి, వారి పాత్రల గురించి పార్థిబన్ను అడిగారు. అప్పుడు 'పొన్నియిన్ సెల్వన్' సినిమాలోని త్రిష 'కుందవై' పాత్ర గురించి ప్రశ్నించారు. అదే సమయంలో, వెనుక స్క్రీన్పై త్రిష ఫోటో కూడా చూపించారు. దీనికి పార్థిబన్ ఇచ్చిన సమాధానమే వివాదానికి కారణమైంది.
ఇంట్లోనే ఉండమని చెప్పడం మంచిది
"కుందవైని ఇంట్లోనే ఉండమని చెప్పడం మంచిది. ఆమె బయటకు రాకుండా ఉంటేనే బెటర్. బయటకు వస్తే చాలా సమస్యలు వస్తాయి" అని పార్థిబన్ అన్నారు. ఇటీవల నిర్మాత కల్పాతి ఎస్. సురేష్ కొడుకు పెళ్లి రిసెప్షన్కు విజయ్, త్రిష కలిసి హాజరయ్యారు. దీన్ని ఉద్దేశించే పార్థిబన్ అలా మాట్లాడారని విమర్శలు వచ్చాయి. విజయ్ భార్య సంగీత, మరో నటితో సంబంధం ఉందంటూ విడాకుల కోసం కేసు వేశారని, ఆ నటి త్రిషనే అని ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో.. విజయ్, త్రిష కలిసి కనిపించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
Seriously. Is this right ? How’s this man allowed to get away by this and what rights have the organisers got to exhibit this on stage ? @khushsundar@realradikaa@sandhyaravishan@TheBluePen25@KasthuriShankarpic.twitter.com/0OjB9sTkj0
— kishore k swamy 🇮🇳 (@sansbarrier) March 8, 2026