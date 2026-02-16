Trisha Counter: నాకు ఏ సంబంధం లేదు.. పొలిటీషియన్కి త్రిష దిమ్మతిరిగే కౌంటర్
తమిళనాడు బీజేపీ నేత నయినార్ నాగేంద్రన్... నటి త్రిష, నటుడు విజయ్ను ఉద్దేశించి చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపాయి. ఈ వ్యాఖ్యలపై నటి త్రిష ఘాటుగా స్పందించి, దిమ్మతిరిగే కౌంటర్ ఇచ్చింది.
త్రిష, విజయ్ లపై పొలిటీషియన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
దళపతి విజయ్, హీరోయిన్ త్రిష ప్రేమలో ఉన్నారనే రూమర్స్ చాలా కాలంగా వినిపించాయి. విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో రాజకీయ నాయకులు ఈ రూమర్లని ఆసరాగా తీసుకుంటున్నారు. అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవలే తమిళనాడు బీజేపీ అధ్యక్షుడు నయినార్ నాగేంద్రన్... నటుడు విజయ్, నటి త్రిషపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితం, త్రిషతో ఉన్న సంబంధం గురించి ఆయన మాట్లాడటం పెద్ద దుమారం రేపింది. ఈ వివాదంపై చాలా రోజులు విజయ్, త్రిష స్పందించలేదు. కానీ పెద్ద ఎత్తున చర్చనడిచింది.
పొలిటీషియన్కి త్రిష కౌంటర్
రాజకీయాల్లో నా స్థానం ఇదే-త్రిష
రాజకీయ విషయాల్లో తాను ఎప్పుడూ తటస్థంగా ఉంటానని త్రిష స్పష్టం చేశారు. తన సినిమాల ద్వారానే గుర్తింపు కోరుకుంటున్నానని, రాజకీయ సంబంధాల ద్వారా కాదని పేర్కొన్నారు. ఒకరి వ్యక్తిగత విషయాలను బహిరంగ చర్చకు పెట్టకూడదనేది కనీస మర్యాద అని ఆ ప్రకటనలో వెల్లడించింది త్రిష.
పొలిటీషియన్కి త్రిష లీగల్ నోటీసులు
ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నవారు బహిరంగంగా మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా, బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని ఆ ప్రకటనలో కోరారు. తనకు ఏమాత్రం సంబంధం లేని విషయాల్లోకి తన పేరును లాగడం ఆపాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ లీగల్ నోటీసు విడుదలైన తర్వాత, సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది త్రిషకు సపోర్ట్ గా నిలుస్తున్నారు.