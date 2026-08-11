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- Netflix Horror Movies: నెట్ ఫ్లిక్స్ లో టాప్ 5 హారర్ మూవీస్.. ఒంటరిగా మాత్రం చూడొద్దు, శోభిత మూవీ కూడా ఉంది
Netflix Horror Movies: నెట్ ఫ్లిక్స్ లో టాప్ 5 హారర్ మూవీస్.. ఒంటరిగా మాత్రం చూడొద్దు, శోభిత మూవీ కూడా ఉంది
మీకు హారర్ సినిమాలు చూడటం ఇష్టమా? అయితే నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉన్న ఐదు భయానక చిత్రాల గురించి ఇప్పుడు చెబుతున్నాం. ఈ లిస్ట్లోని చివరి సినిమా చూస్తే మాత్రం ఒళ్లు జలదరించడం పక్కా. జాగ్రత్త!
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Image Credit : Asianet News
హారర్ సినిమాలు
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో సినిమాలు, సిరీస్లు చూడటం మీకు అలవాటా? అయితే ఈ కథనం మీకోసమే. ప్రేక్షకులను భయంతో వణికించే ఐదు హారర్ సినిమాల లిస్ట్ ఇదిగో. ఈ చిత్రాల్లోని ప్రతి సీన్ ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా చేస్తుంది. వీటిని పొరపాటున కూడా ఒంటరిగా చూడకండి.
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Image Credit : social media
షైతాన్
ఈ లిస్ట్లో మొదటి సినిమా అజయ్ దేవగణ్ నటించిన 'షైతాన్'. ఇది ఒక సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్. ఇందులో అజయ్తో పాటు ఆర్. మాధవన్, జ్యోతిక, జానకి బోడివాలా కీలక పాత్రలు పోషించారు. వెకేషన్కు వెళ్లిన ఓ కుటుంబం చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. సినిమాలోని ప్రతి సీన్ చాలా భయానకంగా ఉంటుంది.
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Image Credit : social media
ఘోస్ట్ స్టోరీస్
రెండో స్థానంలో 'ఘోస్ట్ స్టోరీస్' ఉంది. ఇది నిజంగా భయపెట్టే సినిమా. ఇందులో నాలుగు వేర్వేరు కథలు ఉంటాయి. కరణ్ జోహార్, జోయా అక్తర్, అనురాగ్ కశ్యప్, దిబాకర్ బెనర్జీ ఈ కథలకు దర్శకత్వం వహించారు.
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Image Credit : social media
మా
లిస్ట్లో మూడోది 'మా'. ఇది పౌరాణిక హారర్ చిత్రం. ఇందులో కాజోల్, రోనిత్ రాయ్, ఇంద్రనీల్ సేన్గుప్తా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమాను మీరు నెట్ఫ్లిక్స్లో చూడొచ్చు. ప్రమాదకరమైన శాపానికి గురైన కూతురి చుట్టూ ఈ కథ నడుస్తుంది.
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Image Credit : social media
బుల్ బుల్
నాలుగో స్థానంలో 'బుల్ బుల్' ఉంది. ఈ చిత్రానికి అన్వితా దత్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో తృప్తి డిమ్రి ప్రధాన పాత్రలో అద్భుతంగా నటించారు. కథ ఎంత ఉత్కంఠగా ఉంటుందంటే, స్క్రీన్ నుంచి కళ్లు తిప్పుకోలేరు.
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Image Credit : social media
బారాముల్లా
చివరి సినిమా 'బారాముల్లా'. ఈ కథ మిమ్మల్ని తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తుంది. మిస్టరీగా అదృశ్యమైన ఓ చిన్నారి కేసు దర్యాప్తుతో సినిమా మొదలవుతుంది. ఇందులోని ప్రతి సన్నివేశం గుండెల్లో వణుకు పుట్టిస్తుంది.
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