టాప్ 5 ఓటీటీ మూవీస్.. లాస్ట్ లో జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3, నెంబర్ 1గా బాక్సాఫీసు సంచలనం
గత వారం ఓటీటీలో టాప్ 5 సినిమాలు ఏంటో ఓర్మాక్స్ మీడియా ప్రకటించింది. ఇందులో బాలీవుడ్ మూవీ `జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3` లాస్ట్ లో ఉంది. మరి టాప్ 1లో ఉన్న సినిమా ఏంటో తెలుసా?
ఓటీటీ టాప్ 5 మూవీస్
ఓర్మాక్స్ మీడియా ప్రతి వారం ఓటీటీలో ఎక్కువగా చూసిన సినిమాల లిస్ట్ ఇస్తుంది. గత వారంలో ఏ సినిమాని ఎక్కువగా చూశారో తాజాగా లిస్ట్ విడుదల చేసింది. ఇందులో తెలుగు సినిమా ఒక్కటి కూడా లేదు. కన్నడ సంచలం టాప్లో దూసుకుపోతుంటే, కోలీవుడ్ జెంజీ మూవీ టాప్ 2లో ఉంది. హిందీ ఫిల్మ్ లాస్ట్ లో ఉంది. మరి ఆ సినిమాలేంటి? వాటిని ఎంత మంది చూస్తున్నారనేది తెలుసుకుందాం.
టాప్ 1లో కాంతార చాప్టర్ 1
ఓర్మాక్స్ మీడియా ప్రకటించినదాన్ని బట్టి ఓటీటీలో టాప్లో దూసుకుపోతున్న చిత్రాల్లో `కాంతార చాప్టర్ 1` నెంబర్ 1లో ఉంది. రిషబ్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో రుక్మిణి వసంత్ హీరోయిన్గా నటించింది. హోంబలే ఫిల్మ్స్ ఈ మూవీని నిర్మించడం విశేషం. ఈ చిత్రం దసరా కానుకగా విడుదలై ఎనిమిది వందల కోట్లకుపైగా వసూళ్లని రాబట్టింది. ఈ ఏడాది అత్యధిక బాక్సాఫీసు కలెక్షన్లని రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ సత్తా చాటుతోంది. అమెజాన్ ప్రైమ్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఈ సినిమాకి 2.8 మిలియన్ వ్యూస్ రావడం విశేషం.
టాప్ 2లో `డ్యూడ్`
ఓటీటీలో ఈ వారం ఎక్కువగా చూసిన చిత్రాల్లో `డ్యూడ్` ఉంది. ప్రదీప్ రంగనాథన్ హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు హీరోయిన్గా నటించింది. శరత్ కుమార్ కీలక పాత్ర పోషించారు. దీపావళి కానుకగా విడుదలైన ఈ మూవీ థియేటర్లలో బాగానే ఆడింది. దాదాపు వంద కోట్ల వరకు వసూలు చేసింది. ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ దుమ్ములేపుతోంది. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఈ మూవీ గత వారం 2.4 మిలియన్ వ్యూస్తో టాప్ 2లో ఉంది. జెంజీ కామెడీ మూవీకి కీర్తీశ్వరన్ దర్శకత్వం వహించగా మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించడం విశేషం.
టాప్ 3లో సూపర్నేచురల్ హర్రర్ థ్రిల్లర్
బాలీవుడ్ మూవీ `బరాముల్లా` మూవీ టాప్ 3లో ఉంది. సూపర్నేచురల్ హర్రర్ థ్రిల్లర్గా రూపొందిన ఈ మూవీకి ఆదిత్య సుహాస్ జంభాలే దర్శకత్వం వహించారు. జీయో స్టూడియోస్ నిర్మించింది. ఇందులో మానవ్ కౌల్, భాషా సాంబ్లి ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఈ మూవీ మంచి వ్యూస్తో దూసుకుపోతుంది. గత వారం దీనికి 2.2 మిలియన్ వ్యూస్ రావడం విశేషం.
టాప్ 4లో హాలీవుడ్ మూవీ
హాలీవుడ్ చిత్రాలు ఇప్పుడు మన వద్ద విశేష ఆదరణ పొందుతున్నాయి. థియేటర్లలో వందల కోట్లు వసూలు చేస్తున్నాయి. అందులో `జురాసిక్ పార్క్` సిరీస్ చిత్రాలకు విశేష ఆదరణ దక్కుతుంది. తాజాగా `జురాసిక్ వరల్డ్ రీబర్త్` మూవీ ఓటీటీలో సందడి చేస్తోంది. జియో హాట్ స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ మూవీ 2 మిలియన్ వ్యూస్తో ఇండియా ఓటీటీలో టాప్ 4లో నిలవడం విశేషం.
టాప్ 5లో అక్షయ్ కుమార్ `జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3`
ఇక బాలీవుడ్ మూవీ `జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3` ఈ లిస్ట్ లో టాస్ట్ లో ఉంది. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ మూవీ 1.6 మిలియన్ వ్యూస్తో ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. ఇందులో అక్షయ్ కుమార్, హర్షద్ వార్సి ప్రధాన పాత్రలు పోషించగా, సుభాష్ కపూర్ దర్శకత్వం వహించారు. కోర్ట్ రూమ్ కామెడీ చిత్రంగా రూపొంది థియేటర్లలోనూ మంచి ఆదరణ పొందీ మూవీ.