కూలీ నుంచి కింగ్డమ్ వరకు, ఓటీటీలో టాప్ 5 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు
Top 5 Most Watched OTT Movies : కూలీ నుంచి కింగ్డమ్ వరకు గత వారం ఓటీటీలో అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన టాప్ 5 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ల జాబితాను ఓర్మాక్స్ విడుదల చేసింది.
ఓటీటీలో టాప్ 5 సినిమాలు
గత నాలుగేళ్లలో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ రెచ్చిపోతున్నాయి. ఓటీటీ వల్ల నిర్మాతలకు ప్రత్యేక ఆదాయం వస్తుండటంతో, మొదట్లో వ్యతిరేకించిన వాళ్లే ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. హిందీలో థియేటర్లో రిలీజయ్యాక 8 వారాల తర్వాతే ఓటీటీలో రిలీజ్ చేయాలనే రూల్ ఉంది. కానీ టాలీవుడ్ తో పాటు తమిళనాడులో 4 వారాల్లోనే ఎంత పెద్ద సినిమా అయినా ఓటీటీకి వచ్చేస్తుంది. అలా గత వారం ఓటీటీలో ఎక్కువ వ్యూస్ సాధించిన టాప్ 5 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ల జాబితా చూద్దాం.
కింగ్ డమ్ కు 4వ స్థానం
ఓటీటీలో ఎక్కువ వ్యూస్ పొందిన సినిమాల లిస్ట్లో 'ఇన్స్పెక్టర్ జెండే' అనే హిందీ సినిమా మూడో స్థానంలో ఉంది. ఈ సినిమాకు నెట్ఫ్లిక్స్లో 25 లక్షల వ్యూస్ వచ్చాయి. తర్వాత నాలుగో స్థానంలో విజయ్ దేవరకొండ 'కింగ్డమ్' ఉంది. నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమ్ అవుతున్న ఈ సినిమా, పోయిన వారం మొదటి స్థానంలో ఉంది. గత వారం దీనికి 23 లక్షల వ్యూస్ వచ్చాయి. రాజ్కుమార్ రావు నటించిన 'మాలిక్' ఐదో స్థానంలో ఉంది. అమెజాన్ ప్రైమ్లో స్ట్రీమ్ అవుతున్న ఈ సినిమా 20 లక్షల వ్యూస్ పొందింది.
ఓర్మాక్స్ లిస్ట్ లో
సెప్టెంబర్ 8 నుంచి 14 వరకు ఓటీటీలో ఎక్కువ వ్యూస్ సాధించిన సినిమాల జాబితాను ఓర్మాక్స్ విడుదల చేసింది. ఈ లిస్ట్లో 'సైయారా' అనే బాలీవుడ్ సినిమా మొదటి స్థానంలో ఉంది. బాలీవుడ్లో బ్లాక్బస్టర్ అయిన ఈ సినిమా గత వారమే నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజైంది. దీనికి వారంలోనే 55 లక్షల వ్యూస్ వచ్చాయి. దీని తర్వాత రెండో స్థానంలో రజినీకాంత్ 'కూలీ' సినిమా ఉంది. లోకేష్ కనగరాజ్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఈ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్లో స్ట్రీమ్ అవుతోంది. దీనికి 47 లక్షల వ్యూస్ వచ్చాయి.
హాలీవుడ్ సిరీస్ కు ఐదో స్థానం
'ఓన్లీ మర్డర్స్ ఇన్ ది బిల్డింగ్' అనే అమెరికన్ వెబ్ సిరీస్ ఐదో సీజన్ ఈ లిస్ట్లో ఐదో స్థానంలో ఉంది. జియో హాట్స్టార్లో స్ట్రీమ్ అవుతున్న ఈ సిరీస్ 8 లక్షల వ్యూస్ పొందింది. ఇక వెబ్ సిరీస్ ల పరిస్థితి చూసుకుంటే.. నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమ్ అవుతున్న 'సారే జహాన్ సే అచ్ఛా' అనే హిందీ వెబ్ సిరీస్ 9 లక్షల వ్యూస్తో 4వ స్థానంలో ఉంది. తమన్నా నటించిన 'డూ యు వానా పార్టనర్' అమెజాన్ ప్రైమ్లో 12 లక్షల వ్యూస్తో మూడో స్థానంలో ఉంది. 'హాఫ్ CA' రెండో సీజన్ అమెజాన్ MX ప్లేయర్లో 20 లక్షల వ్యూస్తో రెండో స్థానంలో ఉంది. 'వెన్స్డే' రెండో సీజన్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమ్ అవుతున్న ఈ వెబ్ సిరీస్కు 22 లక్షల వ్యూస్ వచ్చాయి.