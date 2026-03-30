Top Indian Directors: బాక్సాఫీస్ను దున్నేస్తున్న టాప్ 5 డైరెక్టర్లు.. ఒకరైతే 3 సినిమాలతోనే రికార్డ్!
'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేస్తోంది. ఈ సినిమా వసూళ్లతో కొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ సినిమా డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ పేరు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో మారుమోగిపోతోంది. అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 5 డైరెక్టర్ల బాక్సాఫీస్ రికార్డులు ఏంటో చూద్దాం.
1. ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి
సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ డైరెక్టర్ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దేశంలోని టాప్ డైరెక్టర్ల లిస్ట్లో నంబర్ వన్గా ఉన్నారు. ఆయన దాదాపు 12 సినిమాలు తీశారు. ఈ సినిమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.4250 కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించాయి.
2. రోహిత్ శెట్టి
బాలీవుడ్ పాపులర్ డైరెక్టర్ రోహిత్ శెట్టి ఈ లిస్ట్లో రెండో స్థానంలో ఉన్నారు. ఆయన తీసిన దాదాపు 17 సినిమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.3450 కోట్ల బిజినెస్ చేశాయి.
3. ఆదిత్య ధర్
బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎదుగుతున్న డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆయన తీసిన కేవలం 3 సినిమాలే ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.2600 కోట్ల బిజినెస్ చేశాయి. టాప్ డైరెక్టర్ల లిస్ట్లో ఆయన మూడో స్థానంలో నిలిచారు.
4. సుకుమార్
సౌత్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కూడా ఈ లిస్ట్లో ఉన్నారు. ఆయన తీసిన దాదాపు 9 సినిమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.2700 కోట్ల బిజినెస్ చేశాయి. టాప్ డైరెక్టర్ల లిస్ట్లో ఆయన నాలుగో స్థానంలో ఉన్నారు.
5. రాజ్కుమార్ హిరానీ
బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ రాజ్కుమార్ హిరానీ కూడా టాప్ డైరెక్టర్ల లిస్ట్లో చోటు దక్కించుకున్నారు. ఆయన తీసిన దాదాపు 6 సినిమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద సుమారు రూ.2450 కోట్ల బిజినెస్ చేశాయి.
