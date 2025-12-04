- Home
- 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 10 తమిళ చిత్రాలు ఇవే.. రజినీ, అజిత్ తర్వాత అనుపమదే హవా
Top 10 Highest Grossing Tamil Movies of 2025: 2025 సంవత్సరం ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఈ ఏడాది విడుదలైన తమిళ చిత్రాలలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 10 సినిమాలేంటో ఈ కథనంలో వివరంగా చూద్దాం.
Top 10 Highest Grossing Tamil Movies in 2025
2025 తమిళ సినిమాకు ఒక సాధారణ సంవత్సరంగానే నిలిచింది. ఈ ఏడాది అత్యధిక సంఖ్యలో సినిమాలు విడుదలయ్యాయి. వాటిలో విజయవంతమైన చిత్రాల కంటే విఫలమైనవే ఎక్కువ. ఈ నేపథ్యంలో, ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించి విజయం సాధించిన టాప్ 10 తమిళ చిత్రాలు, వాటి బాక్సాఫీస్ వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
10. టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ
అభిషన్ జీవింత్ దర్శకత్వంలో శశికుమార్ నటించిన 'టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ' మేలో విడుదలై ఈ జాబితాలో 10వ స్థానంలో ఉంది. రూ.7 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.88.1 కోట్లు వసూలు చేసింది.
9. రెట్రో
సూర్య నటించిన 'రెట్రో' మేలో విడుదలైంది. 'కంగువ' పరాజయం తర్వాత సూర్యకు ఈ సినిమా ఊరటనిచ్చింది. కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.97.44 కోట్లు వసూలు చేసింది.
8. థగ్ లైఫ్
2025లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన చిత్రాలలో కమల్ హాసన్ - శింబు కాంబోలో వచ్చిన 'థగ్ లైఫ్' ఒకటి. మణిరత్నం దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం జూన్లో విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.98.05 కోట్లు వసూలు చేసింది.
7. తలైవన్ తలైవి
పాండిరాజ్ దర్శకత్వంలో మక్కల్ సెల్వన్ విజయ్ సేతుపతి నటించిన చిత్రం 'తలైవన్ తలైవి'. సత్యజ్యోతి ఫిలింస్ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకుని బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.100 కోట్లు వసూలు చేసింది.
6. మదరాసి
'అమరన్' విజయం తర్వాత శివకార్తికేయన్ నటించిన చిత్రం 'మదరాసి'. ఏ.ఆర్. మురుగదాస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్లో విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.
5. డ్యూడ్
ప్రదీప్ రంగనాథన్ నటించిన 'డ్యూడ్' దీపావళికి విడుదలైంది. కీర్తీశ్వరన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.116 కోట్లు వసూలు చేసి ఈ జాబితాలో 5వ స్థానంలో నిలిచింది.
4. విడాముయర్చి
నాలుగో స్థానంలో అజిత్ కుమార్ 'విడాముయర్చి' ఉంది. లైకా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి మగిళ్ తిరుమేని దర్శకత్వం వహించారు. అనిరుధ్ సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.137.5 కోట్లు వసూలు చేసింది.
3. డ్రాగన్
అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల జాబితాలో ప్రదీప్ రంగనాథన్ నటించిన 'డ్రాగన్' మూడో స్థానంలో ఉంది. అశ్వత్ మరిముత్తు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని ఏజీఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మించింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.152 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ మూవీలో అనుపమ పరమేశ్వరన్, కాయాదు లోహర్ హీరోయిన్లుగా నటించారు.
2. గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ
కోలీవుడ్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల జాబితాలో అజిత్ 'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ' రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.248 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ చిత్రానికి ఆధిక్ రవిచంద్రన్ దర్శకత్వం వహించారు.
1. కూలీ
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.516.02 కోట్లు వసూలు చేసిన 'కూలీ' 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన కోలీవుడ్ చిత్రంగా నిలిచింది. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో సన్ పిక్చర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ సంగీతం అందించారు. దీంతో ఈ ఏడాది బాక్సాఫీస్ కింగ్గా రజినీకాంత్ నిలిచారు.