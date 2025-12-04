Lock Down Postponed: లాక్డౌన్ వాయిదా.. అనూహ్యమైన నిర్ణయం.. కొత్త డేట్ ఎప్పుడంటే?
Lock Down Postponed: డిసెంబర్ 5న `లాక్డౌన్` అని ఇదివరకే ప్రకటించారు. అయితే, విడుదలకి కొన్ని రోజులే ఉండగా, సినిమా రిలీజ్ ని వాయిదా వేశారు. కొత్త డేట్ ఎప్పుడనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
లాక్ డౌన్ వాయిదా
లాక్డౌన్ అనే మాట వినగానే జనాల్లో ఒకరకమైన ఆందోళన మొదలవుతుంది. దానికి ప్రధాన కారణం కరోనా లాక్డౌన్. కానీ మనం ఇప్పుడు చూడబోయేది 'లాక్డౌన్' సినిమా అప్డేట్. ఈ సినిమా కూడా కరోనా లాక్డౌన్ సమయంలో జరిగిన సంఘటనల ఆధారంగానే తీశారు. ఇందులో నటి అనుపమ పరమేశ్వరన్ హీరోయిన్గా నటించింది. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 5న థియేటర్లలో రిలీజ్ అవుతుందని ప్రకటించారు. కానీ చివరి నిమిషంలో సినిమా విడుదలను వాయిదా వేశారు.
లాక్డౌన్ వాయిదా కారణం ఇదే
లాక్డౌన్ సినిమా డిసెంబర్ 5న రిలీజ్ కాదని చిత్రబృందం ప్రకటించింది. దానికి కారణం కూడా చెప్పింది. తమిళనాడులో వాతావరణం బాగోలేకపోవడం, భారీ వర్షాల వల్ల సినిమా విడుదలను వాయిదా వేస్తున్నట్టు తెలిపారు. ప్రేక్షకులు, థియేటర్ సిబ్బంది భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు, త్వరలో కొత్త రిలీజ్ తేదీతో వస్తామని నిర్మాణ సంస్థ లైకా ప్రకటించింది.
క్రిస్మస్ కానుకగా `లాక్ డౌన్`?
లాక్డౌన్ వాయిదా ప్రకటన చేసినా, చిత్రబృందం కొత్త రిలీజ్ తేదీని చెప్పలేదు. వచ్చే వారం కార్తీ 'వా వాతియార్', ఆ తర్వాత ప్రదీప్ రంగనాథన్ 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' సినిమాలు రిలీజ్కు ఉన్నాయి. కాబట్టి, `లాక్డౌన్` సినిమా ఈ ఏడాది చివర్లో క్రిస్మస్ సెలవులకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనిపై లైకా సంస్థ త్వరలో అధికారిక ప్రకటన చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
నాలుగు సినిమాలతో మెప్పించిన అనుపమా పరమేశ్వరన్
లాక్డౌన్ సినిమాకు ఏ.ఆర్. జీవా దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో అనుపమతో పాటు అభిరామి, రేవతి, మారన్ ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. సిద్ధార్థ్ విపిన్, ఎన్.ఆర్. రఘునందన్ సంగీతం అందించారు. శక్తివేల్ సినిమాటోగ్రఫీ, సాబు జోసెఫ్ ఎడిటింగ్ చేశారు. ఈ ఏడాది అనుపమ నటించిన మూడో సినిమా ఇది. ఇంతకుముందు ఆమె నటించిన `డ్రాగన్`, `బైసన్`, `కిష్కింధపురి`, `పరదా` సినిమాలు చేసింది. వీటిలో `డ్రాగన్` బాగా ఆడింది.