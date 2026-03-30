Baaghi 2: అనసూయ, అడివి శేష్ సినిమా దెబ్బకు బాక్సాఫీస్ షేక్.. బాలీవుడ్ లో ప్రభంజనం సృష్టించిన మూవీ ఇదే
టైగర్ ష్రాఫ్, దిశా పటానీ జంటగా నటించిన 'బాఘీ 2' సినిమా విడుదలై 8 ఏళ్లు పూర్తయింది. 2018 మార్చి 30న విడుదలైన ఈ చిత్రానికి అహ్మద్ ఖాన్ దర్శకుడు. రిలీజైన రోజే బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించిన ఈ సినిమా, భారీగా డబ్బులు వసూలు చేసింది.
టైగర్ ష్రాఫ్ సినిమా 'బాఘీ 2'
2018లో వచ్చిన టైగర్ ష్రాఫ్ సినిమా 'బాఘీ 2' విడుదలై 8 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. అహ్మద్ ఖాన్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ను ఓ ఊపు ఊపింది. మంచి కథాంశం కావడంతో ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాకు బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఇది 'బాఘీ' ఫ్రాంచైజీలో వచ్చిన రెండో సినిమా.
తెలుగు బ్లాక్బస్టర్ 'క్షణం'కు అధికారిక హిందీ రీమేక్
టైగర్ ష్రాఫ్ 'బాఘీ 2' సినిమా.. 2016లో వచ్చిన తెలుగు బ్లాక్బస్టర్ 'క్షణం'కు అధికారిక హిందీ రీమేక్. రవికాంత్ పేరేపు దర్శకత్వం వహించిన ఈ మిస్టరీ థ్రిల్లర్లో అడివి శేష్, అదా శర్మ, అనసూయ భరద్వాజ్, వెన్నెల కిషోర్, సత్యం రాజేష్, సత్యదేవ్, రవివర్మ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. కేవలం రూ.1.08 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా రూ.12 కోట్లు వసూలు చేసింది.
యాక్షన్ ప్యాక్డ్ సినిమా
టైగర్ ష్రాఫ్ 'బాఘీ 2' ఒక ఫుల్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ సినిమా. ఈ మూవీలో టైగర్ చాలా ప్రమాదకరమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు చేశాడు. కొన్ని యాక్షన్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులకు గూస్బంప్స్ తెప్పించాయి. ఈ సినిమా కోసం టైగర్ ష్రాఫ్ హాంగ్కాంగ్లో యాక్షన్ డైరెక్టర్ టోనీ చింగ్ దగ్గర మార్షల్ ఆర్ట్స్ శిక్షణ తీసుకున్నాడు.
రూ.59 కోట్ల బడ్జెట్
టైగర్ ష్రాఫ్, దిశా పటానీ నటించిన 'బాఘీ 2' సినిమాను ముంబై-పుణెతో పాటు చైనా, మనాలి, థాయ్లాండ్, షాంఘైలలో చిత్రీకరించారు. డైరెక్టర్ అహ్మద్ ఖాన్ ఈ సినిమాను రూ.59 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రం ఏకంగా రూ.258 కోట్ల భారీ వసూళ్లను సాధించింది.
దిశా పటానీ ఎంట్రీ
'బాఘీ 2' మేకర్స్ మొదట హీరోయిన్ పాత్ర కోసం జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్, కృతి సనన్లను సంప్రదించారు. కానీ, ఆ చర్చలు ఫలించలేదు. షూటింగ్ ప్రారంభమయ్యే ముందు ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి దిశా పటానీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ సినిమాలో టైగర్-దిశాతో పాటు మనోజ్ బాజ్పేయి, దర్శన్ కుమార్, ప్రతీక్ బబ్బర్, రణదీప్ హుడా, దీపక్ డోబ్రియాల్ కూడా నటించారు.
