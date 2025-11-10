- Home
- Entertainment
- ఈ వారం థియేటర్లో విడుదలయ్యే సినిమాలివే.. మరోసారి మ్యాజిక్కి నాగ్ రెడీ, దుల్కర్ విశ్వరూపం చూపిస్తాడా?
ఈ వారం థియేటర్లో విడుదలయ్యే సినిమాలివే.. మరోసారి మ్యాజిక్కి నాగ్ రెడీ, దుల్కర్ విశ్వరూపం చూపిస్తాడా?
ఈ శుక్రవారం ప్రధానంగా ఐదు సినిమాలు థియేటర్లోకి రాబోతున్నాయి. వీటిలో నాగార్జున `శివ`, దుల్కర్ `కాంతార`, `సంతాన ప్రాప్తిరస్తు`పై అందరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది.
ఈ శుక్రవారం థియేటర్లో విడుదలవుతున్న చిత్రాలివే
ఈ వారం(నవంబర్ 14న) పలు క్రేజీ సినిమాలు రాబోతున్నాయి. అయితే ఇందులో పెద్ద సినిమాలు లేవు. రీరిలీజ్ అవుతున్న నాగార్జున `శివ` ఒక్కటే పెద్దది. ఆ తర్వాత దుల్కర్ సల్మాన్ మూవీ రాబోతుంది. వీటితోపాటు చాందినీ చౌదరీ నటించిన `సంతాన ప్రాప్తిరస్తు`తోపాటు `జిగ్రిస్` అనే మరో యూత్ఫుల్ క్రేజీ మూవీ ఉంది. మరోవైపు ఓ డబ్బింగ్ చిత్రం ఈ శుక్రవారం ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతున్నాయి. ఏ ఏ సినిమా ఏ జోనర్లో వస్తుంది. ఎలా ఉండబోతున్నాయి, ఎవరెవరు నటిస్తున్నారనేది తెలుసుకుందాం.
36ఏళ్ల తర్వాత `శివ ` రీ రిలీజ్
ఈ వారం పెద్ద సినిమా అంటే నాగార్జున నటించిన `శివ` అనే చెప్పాలి. ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీని రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. స్ట్రెయిట్ మూవీ కోసం కష్టపడ్డట్టుగానే ఈ రీ రిలీజ్ కోసం నాగ్, రామ్గోపాల్ వర్మ కష్టపడ్డారు. 36ఏళ్ల(1989 అక్టోబర్ 5) క్రితం వచ్చిన ఈ సినిమా ఇండియన్ సినిమాలోనే ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచింది. అందరి చేత వాహ్ అనిపించింది. ఇందులో నాగార్జునకి జోడీగా అమల నటించగా, రఘువరన్, జేడీ చక్రవర్తి నెగటివ్ రోల్స్ చేశారు. ఈ చిత్రం అప్పట్లో సంచలన విజయం సాధించింది. ఇన్నాళ్లకి మళ్లీ దీన్ని మళ్లీ రిలీజ్ చేస్తుండటంతో అందరినిలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది. బిగ్ స్టార్స్ అందరూ ఈ మూవీకి సంబంధించిన తమ మెమొరీస్ని పంచుకోవడంతో ఈ వారం వచ్చే సినిమాల్లో దీనికే మంచి క్రేజ్ ఉందని చెప్పొచ్చు. మరి 36ఏళ్ల నాటి మ్యాజిక్ మరోసారి రిపీట్ అవుతుందా అనేది చూడాలి.
దుల్కర్ సల్మాన్ `కాంత`
నవంబర్ 14న విడుదల కాబోతున్న మరో పెద్ద సినిమా అంటే దుల్కర్ సల్మాన్ నటించిన `కాంత` అనే చెప్పాలి. ఇందులో భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్గా నటించగా, సముద్రఖని, రానా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సెల్వమణి సెల్వరాజ్ దర్శకత్వం వహించారు. 1950-60 నేపథ్యంలో సినిమా బ్యాక్ డ్రాప్లోనే ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. స్పిరిట్ మీడియా, వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. రానా, దుల్కర్, ప్రశాంత్ పొట్లూరి, జోమ్ వర్గీస్ నిర్మాతలు. టీజర్, ట్రైలర్తో ఆకట్టుకున్న ఈ చిత్రంపై మంచి అంచనాలే ఉన్నాయి. దుల్కర్ మూవీ అంటే మినిమమ్ గ్యారంటీ అనే టాక్ ఉంది. మరి ఈ చిత్రం ఏ స్థాయిలో ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి.
సంతాన సమస్య నేపథ్యంలో కామెడీ
ఈ శుక్రవారం రాబోతున్న మరో క్రేజీ మూవీ `సంతాన ప్రాప్తిరస్తు`. సంతానం కోసం పడే ఇబ్బందుల నేపథ్యంలో ఆద్యంతం కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు దర్శకుడు సంజీవ్ రెడ్డి. విక్రాంత్, చాందినీ చౌదరి జంటగా నటించగా, మధుర ఎంటర్టైన్మెంట్, నిర్వి ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి, నిర్వి హరిప్రసాద్ రెడ్డి నిర్మించారు. ఫుల్ ఫన్తో రాబోతున్న ఈ మూవీపై ఆసక్తి నెలకొంది. మరి ఏమాత్రం నవ్విస్తుందో చూడాలి.
యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్గా `జిగ్రీస్`
రామ్ నితిన్, కృష్ణ బురుగుల, ధీరజ్ ఆత్రేయ, మణి వక్కా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన లేటెస్ట్ యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ `జిగ్రీస్`. హరీష్ రెడ్డి ఉప్పుల దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి కృష్ణ వోడపల్లి నిర్మాత. జెంజీ కామెడీతో వస్తోన్న ఈ మూవీపై ఒకలాంటి క్రేజ్ ఏర్పడింది. ట్రెండ్ కి తగ్గ కామెడీ కావడంతో యువత చూసే అవకాశాలున్నాయి. మరి థియేటర్ల ఎంత వరకు మెప్పిస్తుందో చూడాలి. దీనికి పెద్దగా ప్రమోషన్స్ లేకపోవడం పెద్ద మైనస్.
డబ్బింగ్ చిత్రం `గత వైభవం`
వీటితోపాటు మరో డబ్బింగ్ మూవీ `గత వైభవం` ఈ శుక్రవారమే రాబోతుంది. ఆషికా రంగనాథ్, దుశ్యంత్ జంటగా నటించారు. సింపుల్ సుని దర్శకత్వం వహించారు. సర్వెగర సిల్వర్ స్క్రీన్, సుని సినిమాస్ పతాకాలపై దీపక్ తిమ్మప్ప, సుని నిర్మించారు. ఒక ఎపిక్ ఫాంటసీ డ్రామాగా ఇది రూపొందింది. ఈ నెల 14న తెలుగు ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. కన్నడలో రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో ప్రైమ్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్ విడుదల చేస్తోంది. ఇలా ఐదు సినిమాలు ఈ శుక్రవారం ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతున్నాయి. మరి వీటిలో ఏది ఆడియెన్స్ ని మెప్పిస్తుందనేది చూడాలి.