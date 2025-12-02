ఈ వారం థియేటర్లో విడుదలయ్యే సినిమాలివే.. బాలకృష్ణ మూవీకి లాక్ డౌన్ ఎఫెక్ట్
This Week Theatre Release Movies: ఈ వారం బాక్సాఫీసు వద్ద పోటీ ఎవరి మధ్య అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. సింహం సింగిల్గా వస్తుందన్నట్టుగా బాలయ్య సింగిల్గా వస్తున్నారు. అయితే ఆయనతో పోటీకి హీరోయిన్ దిగడం విశేషం.
ఈ వారం థియేటర్లలో రెండు సినిమాల మధ్య పోటీ
గత వారం వరకు ఒకేసారి నాలుగైదు సినిమాలు విడుదలయ్యాయి. చాలా వరకు చిన్న చిత్రాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు డిసెంబర్లో పెద్ద మూవీస్ రాబోతున్నాయి. డిసెంబర్ మొదటి వారం ఈ నెల 5న ఒకే ఒక్క తెలుగు సినిమా రాబోతుంది. బాలకృష్ణ ఈ శుక్రవారం బాక్సాఫీసు వద్ద విలయతాండవం చేయడానికి రాబోతున్నారు. అయితే ఆయనతో అనుపమా పోటీకి దిగుతుంది. ఆమె నటించిన చిత్రం బాలయ్య సినిమాతో పోటీ పడుతుండటం విశేషం.
డిసెంబర్ 5న బాలయ్య `అఖండ 2`
ఈ శుక్రవారం విడుదల కాబోతున్న సినిమాలో బాలకృష్ణ నటించిన `అఖండ 2` ఒక్కటే ఉంది. బోయపాటి శ్రీను, బాలకృష్ణ కాంబినేషన్లో వస్తోన్న నాల్గో చిత్రమిది. గతంలో `సింహ`, `లెజెండ్`, `అఖండ` చిత్రాలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మూడూ విజయం సాధించాయి. ఇప్పుడు `అఖండ`కి సీక్వెల్గా `అఖండ 2` రూపొందింది. డిసెంబర్ 5న ఈ చిత్రం విడుదలవుతుంది. దీన్ని పాన్ ఇండియా మూవీగా రూపొందించారు బోయపాటి. బాలయ్య నటించిన తొలి పాన్ ఇండియా మూవీ ఇదే కావడం విశేషం.
భారీ అంచనాల మధ్య `అఖండ 2 తాండవం`
శివతత్వం, అఘోరలు, హిందుత్వం, సనాతన ధర్మం గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పే ఉద్దేశ్యంతో ఈ సినిమాని రూపొందించారు. ఇది పూర్తిగా హిందూ ధర్మాన్ని ఫోకస్ చేసేదిగా ఉండబోతుందని ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్లు తెలిపాయి. ఇందులో బాలయ్య ద్విపాత్రాభినయం చేయగా, ఆయన మూడు గెటప్స్ లో కనిపించడం విశేషం. ఆది పినిశెట్టి విలన్గా నటిస్తున్నారు. సంయుక్త హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. హర్షాలి, పూర్ణ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట నిర్మించారు. బాలయ్య కూతురు తేజస్విని సమర్పకురాలిగా చేస్తోంది. ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలున్నాయి. ఇప్పటికే సెన్సార్ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని యు/ఏ సర్టిఫికేట్ని పొందింది.
బాలయ్యతో పోటీ పడుతున్న అనుపమా `లాక్ డౌన్`
బాలయ్యతో ఏ ఒక్క తెలుగు సినిమా కూడా పోటీ పడటం లేదు. కానీ ఓ తమిళ చిత్రం రాబోతుంది. స్టార్ హీరోయిన్ అనుపమా పరమేశ్వరన్ నటించిన `లాక్ డౌన్` సినిమా అదే రోజు శుక్రవారం విడుదల కానుంది. తెలుగులో దీన్ని డబ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఏఆర్ జీవా దర్శకత్వం వహించిన ఈ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ మూవీ లేడీ ఓరియెంటెడ్ చిత్రం కావడం విశేషం. దీంతో ఇప్పుడు అనుపమా బాలయ్యతో పోటీ పడుతుందని చెప్పొచ్చు. మరి ఈ పోటీలో అనుపమా సక్సెస్ అవుతుందా, `అఖండ 2`కి లాక్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ పడుతుందా? అనేది చూడాలి.